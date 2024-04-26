Как получить постоянную работу после стажировки

Что надо сделать стажеру, чтобы произвести благоприятное впечатление, рассказали менеджер по привлечению и подбору перспективных студентов Stout investment bank Эмили Кохлер и менеджер по многообразному найму Fearless Мирелла Армингтон.

Попасть на стажировку — огромное достижение. Однако даже это не гарантирует, что в итоге вы получите работу.

Заводите знакомства с первого дня

Один из лучших способов быстро влиться в команду — договориться с коллегами о встрече за чашкой кофе. Это поможет узнать больше об их опыте и о компании. «Люди любят разговаривать о себе и о том, чем они занимаются», — говорит Кохлер.

Стремление познакомиться с членами команды показывает вашему начальнику, что работа вам по душе и вы умеете проявлять инициативу. Благодаря таким встречам можно больше узнать о культуре компании и быстрее адаптироваться на новом месте.

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«О чем стажеры забывают в начале, так это о нетворкинге, — говорит Армингтон Кортес. — [Ваши коллеги] могут стать вашим ресурсом, сейчас или в будущем». Она отмечает, что нетворкинг также помогает найти другие позиции в компании, которые больше подошли бы вашим интересам.

Отношение решает всё

Кохлер советует «сохранять непредубежденный ум» на протяжении всей стажировки. Техническим навыкам можно научить, а навыкам межличностного общения — нет, поэтому ваш настрой имеет значение. Общительность, ответственность и любознательность — три главных черты, которые наниматели хотят видеть в своих будущих работниках.

Взаимодействуя с руководителями, важно быть как можно более обстоятельным и предоставлять полный контекст вашего сообщения.

«Нельзя, чтобы руководителю приходилось задавать уточняющие вопросы после вашего письма. Коммуникации должны быть профессиональными и понятными», — сообщает Кохлер.

При любой возможности предлагайте свою помощь в проекте. «Мы знаем, что среди стажеров нет экспертов, и это нормально. Не дайте синдрому самозванца вас одолеть», — добавляет Армингтон Кортес.

Однако не переусердствуйте. Кохлер советует трезво оценивать свои возможности: «Если вы уже участвуете в трех или четырех проектах, возможно, не стоит подключаться к новому».

Несмотря на то, что активность приветствуется, гораздо важнее — доводить работу до конца и соблюдать сроки. Если стажер берёт на себя слишком много и перестаёт справляться со своими обязанностями, в долгосрочной перспективе это ему навредит.

Помимо работы, следите за временем. Армингтон Кортес отмечает, что пунктуальность — одно из важнейших качеств стажеров.

Не забывайте, что в каждой компании свои стандарты и культура общения. Поэтому так важно с первых дней больше узнать о команде — например, за чашечкой кофе. Хотя бы потому, что на шорты, которые считались приемлемыми на месте прошлой стажировки, могут косо посмотреть в новой компании.

Проявляйте инициативу

«Мне скучно» — это не та фраза, которую хотят услышать потенциальные работодатели. Кохлер считает, что одна из самых больших ошибок стажеров — ждать, пока руководитель подойдет к ним и даст им задание.

«Вместо того, чтобы сидеть сложа руки, сами подойдите к начальнику и предложите свою помощь, — советует она. — Руководители могут обратить внимание, что им приходится подходить с работой к вам первому».

В любом случае, то, как пройдет стажировка, зависит от вас, добавляет Кохлер. Хотите выполнять лишь необходимый минимум — пожалуйста. Но вы вряд ли получите ценный опыт, и вам не предложат работу в этой компании.

Трудоустройство — это дорога с двусторонним движением

Несмотря на то, что очень важно произвести хорошее впечатление на потенциального работодателя, стажировка — ваш шанс оценить компанию и решить, хотите ли вы тут работать. Армингтон Кортес советует убедиться, что компания и ее миссия соответствуют вашим ценностям.

«Вы не должны принимать первое же приглашение, если оно вам не нравится, — считает Кохлер. — Если вас что-то не устраивает сейчас, вероятно, и через восемь месяцев ничего не изменится».

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Если же вы решите, что и работа, и компания вам по душе, очень важно, чтобы об этом узнал наниматель, продолжает она.

«Мне нравится, когда стажеры сообщают мне о своем интересе», — говорит Кохлер. Энтузиазм, проявленный на летней стажировке, показывает руководителю, что вы хотели бы продолжить сотрудничество и повышает ваши шансы на трудоустройство.

«Нет ничего плохого, если вы спрашиваете о дальнейших перспективах», — соглашается Армингтон Кортес.

Уверенный финиш

Хорошая идея — договориться о встрече со своим руководителем. Подтвердите свой энтузиазм и расскажите о результатах, которых удалось добиться за лето.

«Продемонстрируйте свой вклад и поделитесь тем, что вам понравилось, чтобы показать вашу ценность и заинтересованность» — советует Кохлер.

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