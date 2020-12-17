Синдром самозванца: четыре неочевидных способа превратить его в преимущество

Для многих из нас пандемия стала причиной радикальных изменений: кому-то пришлось кардинально сменить сферу деятельности или даже начать работать на себя . В связи с этим некоторые могут столкнуться с синдромом самозванца , почувствовать себя неуместным, а собственные опыт и знания — недостаточными. Вот четыре способа справиться с синдромом самозванца и превратить его в стратегическое преимущество.

Применяйте подход «бережливого стартапа» на себе

Он впервые был описан в одноименной книге Эрика Райса. Главные принципы данной концепции — «строить, оценивать, учиться».

Чтобы побороть синдромом самозванца, данные принципы можно применять и по отношению к себе. Не будьте к себе слишком критичны: нельзя быть полностью готовым ко всему и уверенным в своих силах, но важно научиться выходить из зоны комфорта.

Перфекционизм не просто замедляет работу, он негативно влияет на психическое здоровье и самооценку. Чтобы избавиться от этой привычки, необходимо установить четкие временные рамки и дедлайны.

Не бойтесь отличаться

Отсутствие экспертных знаний и многолетнего опыта работы в отрасли может стать преимуществом. Свежий взгляд со стороны позволит увидеть проблемы и пути решения, которые не замечают эксперты. Ваша уникальность — совокупность образования, опыта и воспитания — это конкурентное преимущество, которое никто другой не сможет воспроизвести. Важно научиться это принимать.

Будьте честны — это отличает бизнес, создает позитивную атмосферу и вызывает доверие клиентов. Какой бы ни была правда, необходимо признать ее. Не бойтесь, что вы попали не на свое место. Самозванец — это тот, кто не осознает свое подлинное «я».

Давайте свободу альтер-эго

Как уже было сказано выше, необходимо учиться принимать себя. Однако некоторые эксперты по производительности советуют использовать альтер-эго, чтобы научиться эмоционально дистанцироваться ​​и сосредотачиваться в сложных ситуациях.

Для перевоплощения в другого персонажа используйте определенный предмет одежды, например, спортивный пиджак, очки или аксессуары. Альтернативная личность поможет компенсировать недостаток уверенности в себе.

В основе этого подхода лежит прием, который называется самоутверждением. Позитивный диалог с собой и упражнения на визуализацию создают и укрепляют нейронные связи в мозгу, которые связывают определенные мысли с положительными эмоциями. Исследования показывают, что это повышает производительность, снижает уровень стресса и даже увеличивает продолжительность жизни.

Перенимайте полезный опыт и делитесь им

Работа с наставником помогает бороться с синдромом самозванца. В определенный момент можно заметить, что между вами и опытным профессионалом не такая большая пропасть. Однако каждому из нас есть чем поделиться с окружающими.

Отличный способ избавиться от этого чувства — стать наставником и поделиться своей историей с людьми, находящимися в похожей ситуации. Таким образом вы напомните себе о том, чего вы достигли, и посмотрите на свой путь со стороны, даже если вы не чувствуете, что добились внушительных результатов в карьере.

Примерно 70% людей сталкивались с синдромом самозванца.

Даже Мишель Обама и Говард Шульц признались, что чувствовали себя не на своем месте на разных этапах карьеры.

Иногда синдром самозванца возникает, когда мы выходим из зоны комфорта. Необходимо научиться связывать это чувство неуверенности не со страхом, а с новыми перспективами. Люди слишком часто зацикливаются на процессе достижения целей. Но чтобы действительно двигаться вперед, иногда необходимо остановиться, чтобы оглянуться назад и осознать ценность пройденного пути.

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