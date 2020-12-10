Готовимся кардинально поменять профессию: о чем важно помнить

Решиться на перемены бывает нелегко, однако почти каждый второй хотя бы раз в жизни кардинально менял сферу работы. Особенно актуально это в 2020 году, когда многие столкнулись с увольнением. Наташа Серафимовска отважилась уйти из EdTech и стать фрилансером. Вот ее советы тем, кто решился перейти в новую отрасль.

Люди часто говорят, что в их возрасте уже поздно заниматься чем-то новым. Принято считать, что сферу работы обычно меняют молодые люди, но, согласно опросу портала Indeed, средний возраст для ухода в новую профессию — 39 лет. При этом некоторые жалеют, что не сделали это раньше.

Планировать заранее и тщательно продумывать план

Как правило, нам нужно около года, чтобы решиться уйти из профессии. Это нормально: без опыта или связей приходится начинать с нуля. Поэтому к этому шагу нужно готовиться.

Выбрать карьеру, связанную с уже имеющимся опытом

Наташа рассказывает, что хотела обезопасить себя от падения зарплаты, поэтому решила использовать тот опыт, который у нее был. Раньше она не занималась написанием контента или журналистикой, но шесть лет работала в сфере EdTech/SaaS. В этом направлении большой спрос на технических писателей, и Наташа решила выбрать эту нишу. Так она смогла выделиться среди других писателей и создать репутацию фрилансера. Очень важно быть экспертом в своей новой области с самого первого дня.

Общаясь с потенциальным работодателем или заказчиком, постарайтесь доказать, что вы сможете справиться с работой, и у вас есть все необходимое для этого.

Составьте список всех навыков и опыта, который вы получили на данный момент (на всех предыдущих местах работы). Выпишите навыки и опыт, необходимые для новой работы. Найдите пересечения. Подчеркните их в разговоре с работодателем или клиентом.

Не нужно обманывать собеседника. Но помните, что у вас есть только один шанс создать первое впечатление.

Обновить профиль в социальных сетях

Если переговоры пройдут успешно, потенциальный работодатель или заказчик наверняка захочет поискать информацию о вас в сети. Убедитесь, что ваши профили в соцсетях соответствуют направлению, в которой вы хотите развиваться, и не противоречат тому, что вы говорили на встрече.

Не забудьте обновить должность, чтобы она соответствовала тому, как вы себя позиционировали при переписке.

Некоторым социальным платформам стоит уделить особенное внимание. Например, Наташа обнаружила, что Twitter очень важен для писателей, поэтому обновила профиль. Также она зарегистрировалась на сервисе Medium, где пишет на важные для себя темы. Это не только принесло ей очки доверия в глазах аудитории, но и помогло заработать.

Создать свой сайт

Это особенно важно для тех, кто запускает собственный бизнес. Убедитесь, что сайт соответствует вашему личному бренду и посетители могут сразу понять, в каких сферах вы работаете.

Возможно, вам будет достаточно одностраничного сайта-визитки. Такие сервисы, как Notion, позволяют бесплатно создать резюме, которое выделит вас среди других кандидатов. Это хороший вариант для тех, кто ищет более творческую работу, например, графического дизайнера или фотографа.

Построить связи с профессионалами в выбранной профессии

Наташа рассказывает, что самый серьезный фактор ее успеха — поддержка коллег, таких же фрилансеров, как и она. Благодаря общению с ними, она смогла:

больше узнать об этой профессиональной сфере;

улучшить свои навыки (например, презентаций);

найти работу.

Заниматься нетворкингом можно в тематических группах и через хэштеги на Facebook, Twitter или любой другой платформе. Они часто размещают информацию о работе, подкастах и вебинарах, которые полезны начинающим.

Посещать отраслевые мероприятия

Сейчас это особенно удобно сделать. Вебинары, конференции и мероприятия сейчас проводятся онлайн, и доступ к новым стратегиям и инструментам вашей сферы стал еще проще.

Не забудьте про follow-up — повторный контакт. Наташа рассказывает, что встречала много авторов, с которыми хотела бы поддерживать связь. После каждой сессии она оставляла спикеру комментарий, в котором отмечала, что ей понравилось больше всего. Она всегда получала положительную реакцию, а в ее профиле LinkedIn появились новые полезные контакты.

Обращаться за помощью

Всем нам иногда нужен кто-то опытный, кто предупредит, к чему готовиться и чего лучше избегать. Представители вашей сферы наверняка будут рады помочь советом. Возможно, благодаря ним вы получите новые инсайты и ресурсы или даже найдете хорошо оплачиваемые проекты.

Создать свой бизнес

Фрилансер, управляющий собственной компанией, выглядит гораздо профессиональнее. Также собственный бизнес сокращает вашу ответственность перед клиентами: если частный предприниматель рискует своим имуществом, то владелец компании — только ее активами. Кроме того, так вам легче добавить в портфолио некоторые услуги.

Искать работу и научиться принимать отказы

Неважно, какова наша цель — стать фрилансером или найти нового работодателя. Потребуются усилия, чтобы ее достичь. Возможно, первый проект будет не очень хорошо оплачиваться или будет касаться другой темы. Главное — начать.

Со временем вы попадете в другие проекты. Постепенно ваша оплата вырастет, а вы начнете чувствовать себя увереннее. Не забывайте откладывать деньги на черный день.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock