6 крупнейших технологических провалов в 2023 году

В подборке — шесть самых провальных технологий года по версии MIT Technology Review.

Инновации не всегда работают во благо. Поспешные решения могут приводить к неприятным последствиям — и даже трагедиям, как это было в случае батискафа «Титан», который взорвался во время экспедиции к «Титанику».

Батискаф «Титан»

Трагедия произошла этим летом: экспериментальная подводная лодка «Титан» с пятью пассажирами направлялась к обломкам «Титаника» и вскоре перестала выходить на связь.

«Титан» получил радикальный для глубоководного судна дизайн. Он напоминал трубу из углеродного волокна размером с минивэн, управляемую с помощью джойстика, и, как полагал аэрокосмический инженер и основатель OceanGate Стоктон Раш, должен был запустить новый вид туризма в глубинах океана.

Фото в тексте: OceanGate Expeditions

OceanGate предупреждали, что судно не выдерживает давления в 400 атмосфер. На это Раш ответил: «“Вас помнят из-за правил, которые вы нарушаете” — по-моему, так сказал генерал [Дуглас] Макартур».

Читайте по теме:

Почему произошло крушение батискафа «Титан»

Однако законы физики нарушить не получится. 22 июня, спустя четыре дня после потери связи с «Титаном», глубоководный робот обнаружил обломки подлодки. Все пассажиры погибли в результате «катастрофического» взрыва.

Лабораторное мясо

Почему бы не изготавливать говядину и курицу в лабораториях вместо того, чтобы убивать животных ради еды? Эта идея лежит в основе «лабораторного мяса».

Однако, как показал пример Upside Foods, с масштабированием могут возникнуть проблемы. Предполагалось, что стартап, который привлек более $500 млн, производит куриное филе в больших биореакторах.

Вскоре выяснилось, что на самом деле клетки куриной кожи выращивают в гораздо меньших лабораторных колбах, а затем их тонкие слои собирают вручную и прессуют в кусочки курицы. Другими словами, Upside Foods требуется много труда, пластика и энергии, чтобы получать лишь небольшое количество мяса.

Лабораторная курица одобрена FDA, но вряд ли сможет конкурировать с реальной. Upside Foods еще не сообщил, во сколько обходится производство лабораторной версии, но в мишленовском ресторане в Сан-Франциско несколько кусочков такой курицы продаются за $45.

Роботакси Cruise

Cruise, подразделение GM, стало первой компанией, которая запустила беспилотное такси в Сан-Франциско. В ее автопарке было более 400 машин.

Как утверждают в Cruise, роботакси не устают, не употребляют алкоголь и не отвлекаются от дороги. Компания даже разместила в газете рекламу, где говорилось, что «люди — ужасные водители».

Фото в тексте: Cruise

Однако вскоре начали происходить несчастные случаи — в одном из них автомобиль Cruise протащил по дороге сбитого пешехода. В октябре этого года в Калифорнии приостановили работу беспилотного такси, сославшись на «необоснованный риск для общественной безопасности».

Это стало ударом для Cruise. Компания уволила 25% сотрудников и CEO, ее также покинул сооснователь Кайл Фогт. На сайте Cruise говорится, что она пересматривает безопасность своих беспилотных автомобилей и принимает меры, чтобы «вернуть общественное доверие».

AI Pin от Humane

AI Pin — носимый гаджет-брошь с камерой, чипами и датчиками, призванный заменить смартфоны.

В одном из первых обзоров AI Pin назвали «в равной степени волшебным и неудобным» — в особенности «неудобным». Чтобы отправлять сообщения и общаться с ИИ, нужно использовать голосовые команды, а информация проецируется на ладонь пользователя. Гаджет весит как мяч для гольфа, поэтому его не получится прикрепить, например, на футболку. К тому же он стоит от $699, также нужна подписка за $24 в месяц.

Фото в тексте: Humane

AI Pin создали супруги Бетани Бонджорно и Имран Чаудри, которые ранее работали в Apple. Идею они придумали вместе с буддийским монахом. В ходе разработки компания привлекла $240 млн и зарегистрировала 25 патентов.

Конечно, в AI Pin вложено много идей, денег и инженерных решений. Однако обозреватель носимых устройств The Verge Виктория Сонг отмечает, что было нарушено главное правило хорошего дизайна для носимого устройства — пользователи должны хотеть его носить.

Сверхпроводник из соцсетей

Сверхпроводник может проводить электрический ток без сопротивления и потерь электроэнергии. Такой материал позволил бы создать новые типы батарей и мощные квантовые компьютеры, а также приблизил бы людей к реализации термоядерного синтеза.

В июле этого года корейские ученые заявили, что им удалось синтезировать сверхпроводник под названием LK-99. Сначала новость появилась в Азии вместе с роликом, в котором над магнитом «парит» кусочек материала. Затем информация разошлась по соцсетям.

Стартапы бросились воспроизводить вещество, а в New York Times LK-99 назвали «сверхпроводником лета».

Однако физикам так и не удалось повторить эксперимент. Оказалось, что LK-99 — не сверхпроводник: корейских исследователей (и, благодаря соцсетям, всех остальных) могли ввести в заблуждение примеси в составе вещества.

Коммерческая геоинженерия

Идея солнечной геоинженерии состоит в том, чтобы охладить планету путем выброса в атмосферу светоотражающих материалов. Проблема в том, что это поможет не побороть парниковый эффект, а лишь замаскировать его.

В этом году в Мексике запретили геоинженерные эксперименты — после того, как стартап Make Sunsets решил извлечь из них коммерческую выгоду. Сооснователь Люк Айсман планировал запускать в Мексике воздушные шары, которые рассеивают в небе диоксид серы. На сайте стартапа все еще можно купить «охлаждающие кредиты» по $10.

Читайте по теме:

Вошли в историю: 11 провальных продуктов от известных брендов

Глобальное потепление представляет огромную угрозу, а выбрасывать частицы в небо — теоретически дешевый и простой способ. Однако поспешные действия могут вызвать обратную реакцию, которая затормозит прогресс. Как сказал один критик: «Они нарушают право людей на то, чтобы определять свое будущее».

Но Айсман стоит на своем: «Я не собираюсь спрашивать у каждого человека в мире разрешения на то, чтобы попытаться немного охладить Землю».

Источник.

Фото на обложке: gualtiero boffi / Shutterstock