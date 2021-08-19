Можно ли считать лабораторное мясо «‎веганским»‎?

Язык — удивительное и сложное явление. Такие термины, как «‎растительный»‎ и «‎веганский»‎, распространяются все больше, но при этом их определения изменяются и расширяются. Какие же продукты соответствуют этим категориям? Могут ли веганы употреблять «‎культивированное»‎ мясо? Порассуждаем на эти и сопутствующие темы.

Какой продукт можно называть «‎веганским»‎?

Бренд Brave Robot, принадлежащий компании Perfect Day, продает мороженое из «‎сывороточного протеина неживотного происхождения»‎. Он изготавливается путем ферментации микроорганизмов, и в этом процессе не используются животные компоненты.

Такой продукт биологически идентичен молочному (а значит, людям с аллергией на молочную сыворотку не стоит его пробовать). Можно ли считать его веганским? Похоже, ответить на этот вопрос не так-то просто.

В течение долгого времени продукт считался «‎веганским»‎ (или «‎растительным»‎), если он не содержал никаких животных продуктов — молока, мяса, яиц и т. д. Мед всегда находился в некой «‎серой зоне»‎ в рамках веганства, однако в остальном правила были вполне однозначны.

Для тех, кто придерживается этого питания по этическим соображениям, сыворотка неживотного происхождения — допустимый продукт. Тем не менее называть ее веганской, вероятно, не совсем правильно.

Согласно определению Британского института стандартов, в продукте «‎растительного происхождения»‎ допустимо небольшое количество яиц, молока и прочих немясных «‎добавок»‎. Однако многие с этим не согласны. Данные благотворительной организации Vegan Society показывают следующие результаты.

Лишь около 27% людей считают, что «‎растительная»‎ пища может содержать молоко и яйца.

Более 64% опрошенных уверены, что понятия «‎растительный»‎ и «‎веганский»‎ равнозначны и не допускают никаких животных ингредиентов.

Как охарактеризовать культивированное мясо?

Все это усложняет появление животных белков неживотного происхождения. Стартапы по всему миру начинают производить «‎культивированное»‎ или «‎лабораторное»‎ мясо, выращивая животные клетки в питательной среде вне тела животного. Они стремятся создать вкусный аналог без вреда для живых существ. Но является ли такое мясо, по своей сути, веганским?

Первое время, скорее всего, определение будет различаться. С одной стороны, производство культивированного мяса исключает убийства и страдания животных. При этом трудно назвать такое мясо или, к примеру, мороженое Brave Robot «‎растительными»‎.

Несмотря на то, что термины «‎веганский»‎ и «‎растительный»‎ долгое время используются как синонимы, эти продукты никоим образом не могут считаться растительными. Вопрос лишь в том, может ли продукт быть растительным, но не веганским, и наоборот?

Тем временем ведутся споры даже из-за, на первый взгляд, более простых терминов.

Отраслевые ассоциации хотят запретить использовать такие слова, как «‎молоко»‎ и «‎сыр»‎ для описания веганских аналогов.

Компании, которые их поддерживают, считают, что это «‎вводит в заблуждение»‎ клиентов, даже если на упаковке отчетливо указано обратное.

Однако это довольно спорное утверждение: к примеру, соевое молоко — далеко не новое явление, поэтому странно предполагать, что люди не поймут, о чем речь.

Ситуация становится еще более запутанной, если обратить внимание на тот факт, что иногда культивированное мясо может содержать животные элементы. Многие из этих продуктов изготавливаются с использованием фетальной бычьей сыворотки, которая обычно собирается во время забоя беременных коров.

Если только одно животное умирает при производстве, можно ли считать продукт веганским? Скорее всего, нет. Это определенно уменьшает, но не устраняет страдания животных. Безусловно, это сложная тема.

Теперь рассмотрим вопрос с точки зрения испытания на животных. Impossible Foods изготавливает мясо в основном из соевого и картофельного белков — маркировка «‎растительный»‎ вполне уместна. Однако компания тестировала некоторые компоненты на крысах.

Дело в том, что законы о безопасности пищевых продуктов в США и других странах требуют проводить такие испытания, прежде чем товар попадет на полки. Так может ли бургер из бобов или молоко из ферментированных микроорганизмов считаться «‎веганским»‎, если при производстве эксплуатируются животные?

Вывод

Очевидно, нам еще предстоит решить, какие значения придать этим терминам‎. С этической точки зрения теперь недостаточно просто посмотреть список ингредиентов. Аналогично, этикетки с надписями «‎веганский»‎, «‎растительный»‎ и «‎не содержит продуктов животного происхождения»‎ — не достаточные факторы для оценки продукта.

Пищевые технологии развиваются. Определить подходящие термины непросто, но это поможет выстроить более устойчивый, здоровый и сострадательный мир.

Источник.