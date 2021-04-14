Веганские мясные лавки: нонсенс или перспективная бизнес-модель?

Бизнесмены из Великобритании заметили тренд и в качестве эксперимента открыли веганские «мясные лавки». Вот что из этого получилось.

Популярность растительных аналогов мясных продуктов стремительно растет. Желающие попробовать веганские альтернативы выстраиваются в длинные очереди на улице, так как к вечеру от ассортимента ничего не остается.

В начале этого месяца Ричи Стейнсби открыл веганскую мясную лавку, которая сейчас пользуется большой популярностью. «Я был приятно удивлен наплывом посетителей. Мы привыкли готовить в больших масштабах, но это было на грани фабричного производства», — замечает Стейнсби, директор и шеф-повар Faux.

Faux находится в Шервуде, к северу от центра Ноттингема, это вторая мясная лавка, которая появилась в Великобритании за последние шесть месяцев. Ассортимент магазина включает в себя около 15 наименований продуктов, в том числе растительные альтернативы бекона, грудинки, куриных бедер, фрикаделек и многое другое.

Все продукты приготовлены собственноручно Стейнсби и небольшой командой поваров. В качестве основных ингредиентов они используют муку, гороховый и соевый белок, сырые овощи, тапиоку, картофельный крахмал и зерно. Faux — это последователь Rudy’s Vegan Butcher, который открылся в Ислингтоне в ноябре прошлого года. Как и Faux, он был основан командой веганского ресторана, которая производит собственные продукты. Rudy’s специализируется на веганских версиях американских закусок.

Мясная лавка Rudy's также пользовалась большим спросом. «Мы потрясены тем, как положительно люди отреагировали на наше растительное мясо, — говорит производственный директор Макс Патель. — В первый день мы распродали весь ассортимент».

Тем временем сеть супермаркетов Asda уже на протяжении шести месяцев тестирует новый веганский мясной прилавок Veelicious в магазине в Уотфорде. Его ассортимент состоит из растительного бекона, гамбургеров из фасоли, фрикаделек без мяса и крылышек из джекфрута. Представители супермаркета заявили, что веганский мясной прилавок был открыт в ответ на рост популярности искусственного мяса. На сайте Asda количество запросов со словом «веганский» увеличилось на 175% по сравнению с предыдущим годом. Компания также добавила в ассортимент супермаркетов 22 новые безмясные альтернативы в свою линейку продуктов на растительной основе.

Франсин Джордан, специалист по связям с общественностью Vegan Society, считает, что это начало новой глобальной тенденции. «Я думаю, что в будущем количество подобный заведений будет лишь увеличиваться, — заметила Джордан. — Веганские мясники предлагают совершенно новый продукт. Вы могли и раньше купить замороженные растительные гамбургеры и хот-доги, но полноценные мясные лавки для вегетарианцев — это нечто новое».

Успешный запуск Rudy’s и Faux предполагает, что спрос существует и будет продолжать расти.

Согласно отчету Smart Protein Project, выручка с продажи мяса растительного происхождения в Великобритании увеличилась на 63% в период с 2018 по 2020 год.

Количество зарегистрированных участников кампании Veganuary, в рамках которой люди в течение января едят только веганскую пищу, достигло рекордного уровня в 2021 году. В ней приняли участие почти 600 тысяч человек, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Согласно опросам Ipsos Mori, количество веганов в Британии увеличилось в четыре раза в период с 2014 по 2019 год.

Однако продукты растительного происхождения покупают не только веганы. Стейнсби считает, что часть его клиентов — мясоеды, которые просто хотят попробовать новый продукт или сократить потребление мяса и молочных продуктов по причинам, связанным с окружающей средой или здоровьем. Опрос, проведенный Vegan Society в прошлом году, показал, что каждый пятый британец сократил потребление мяса во время пандемии.

На той же улице в Шервуде Джонни Пуштаи, управляющий рестораном Snobby Butcher, получившим награду Observer Food Monthly Award в 2011 году, озадачен новой концепцией. «Почему вы называете их мясниками-веганами, если они занимаются овощами?», — удивляется он. Он отметил, что его клиентов это позабавило, но он рад, что новый бизнес привлекает больше клиентов в этот район.

Однако не все отзывы были положительными. «Мы сталкивались с троллями в сети, которые называли нас овощниками, а нашу продукцию просто кучей свежих фруктов и овощей. Мы стараемся игнорировать их, но некоторые замечания огорчают нас, так как мы вкладываем огромное количество времени, денег и усилий в новый продукт», — рассуждает Стейнсби.

Но редкие негативные отклики едва ли смогут остановить развитие этой отрасли в будущем.

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