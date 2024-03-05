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Истории

Нейродизайн: 7 приемов для вовлечения пользователей

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

В чем секрет успешного продукта, который нравится пользователям? Дизайн должен быть не только удобным, но и учитывать то, как люди думают и ведут себя. При его создании также важно отталкиваться от того, каких показателей хочет достичь бизнес.

Продуктовый дизайнер Джо Эш Сакула рассказал о семи приемах из нейродизайна и о том, какие показатели они помогают улучшить.

Нейродизайн: 7 приемов для вовлечения пользователей

Добавьте визуальные элементы

Это может существенно повлиять на общее впечатление от продукта. Ценность таких элементов — не в практичности, а в том, что они поднимают настроение и служат источником вдохновения.

Вот что видит пользователь в приложении Headspace, если он еще ничего не загрузил. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Подумайте, как вызвать эмоции у пользователей. Цель простая — сделать определенный момент ярким и приятным.

Что улучшает:

  • Вовлеченность. Положительная обратная связь побуждает использовать продукт снова и снова.
  • Обмен. Приятным опытом делятся чаще, что расширяет охват естественным образом. Сарафанное радио — лучший маркетинг.
  • Счастье. Общая удовлетворенность пользователей и их эмоциональная связь с продуктом повышаются.

Создайте иллюзию труда

Эффект иллюзии труда гласит: мы склонны положительно воспринимать продукты и услуги, если знаем, какие усилия были приложены для их создания. Поэтому сделайте процессы видимыми — это повысит воспринимаемую ценность. 

Загрузчик партнерских котировок в Ledger. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Что улучшает:

  • Конверсию. Демонстрация работы улучшает конверсию.
  • Доверие. Сервисы, которые «прилагают больше усилий», кажутся более ценными и пользуются большим доверием.

Добавьте лица

Это помогает привлечь внимание и вызвать сопереживание.

  • Лицо должно смотреть в сторону призыва к действию или важного контента, чтобы пользователь направил взгляд именно туда.
  • Используйте фотографии реальных людей. Их можно сгенерировать и с помощью ИИ, например в Midjourney. Главное — убедитесь, что результат выглядит реалистично.
  • Мы подсознательно копируем поведение других людей. Поэтому выбирайте лица, выражающие эмоции, которые нужно пробудить у пользователей.

Тепловая карта главной страницы Feals показывает, что вариант с направленным взглядом работает гораздо эффективнее. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Что улучшает:

  • Вовлеченность. Лица создают личную связь.
  • Доверие. Аутентичные визуальные элементы укрепляют доверие и делают продукт более человечным.

Создайте ощущение дефицита

Так людям кажется, что нужно совершить покупку или действие как можно скорее.

Тактики, используемые Airbnb и Agoda. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

В различных сервисах часто встречаются «ограниченные по времени» предложения с обратным отсчетом, которые на самом деле не ограничены. И это подрывает доверие, когда позже люди видят то же «срочное» предложение. Поэтому старайтесь применять эффект дефицита этично.

Что улучшает:

  • Конверсию. Этот показатель повышается, поскольку пользователи чувствуют необходимость действовать быстро.
  • Воспринимаемую ценность. Ограниченное предложение кажется более эксклюзивным и особенным. Мы склонны хотеть того, чего не можем получить.

Предлагайте возможность персонализировать продукт

Согласно эффекту обладания (также известному как эффект IKEA), люди больше ценят то, во что вложили свой труд.

Стань профессиональным дизайнером — большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов дизайна.

Персонализация лежит в основе всех сервисов для формирования привычек. Мы все любим продукты, которые будто адаптированы под наши предпочтения: они вызывают эмоциональный отклик и гораздо лучше запоминаются.

Предоставьте людям возможность персонализировать свой опыт и побуждайте их к этому. Так они будут считать продукт «своим» и более ценным.

Создание аватара в Headspace. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Но важно найти баланс: не перегружайте пользователя большим количеством настроек в самом начале. Лучше помочь ему постепенно персонализировать свой опыт.

Что улучшает:

  • Удержание. Если люди чувствуют, что «владеют» чем-то, или вложили силы в персонализацию опыта, то с меньшей вероятностью покинут сервис.
  • Вовлеченность. Ощущение обладания побуждает чаще и дольше использовать продукт.
  • Обмен. Пользователи также с большей вероятностью расскажут об этом продукте своим знакомым — такова человеческая натура.

Начинайте с малого

Феномен «нога в двери» гласит: если человек соглашается на небольшую просьбу, то в дальнейшем он с большей вероятностью возьмет на себя и более крупные обязательства.

Как утверждают создатели этой концепции Фридман и Фрейзер, это мягкий способ побудить человека согласиться на что-либо, не заставляя его чувствовать себя принужденным. Эту тактику следует применять, чтобы подтолкнуть пользователей к желаемым изменениям.

Онбординг в приложении для формирования привычек Fabulous: обещание с именем пользователя, которое нужно «подписать», нажав на экран. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Вот как использовать это в рамках продукта, который обещает позитивные изменения (например, начать регулярно заниматься спортом или сформировать позитивные привычки).

  • Начните с нескольких простых задачи, не требующих особых усилий.
  • Постепенно усложняйте задачи.
  • Поддерживайте мотивацию, предоставляя быстрый положительный фидбек и вознаграждения за небольшие достижения.
  • Регулярно напоминайте о достигнутом результате, чтобы побудить пользователей продолжать в том же духе.
  • Расскажите истории успеха других людей, использующих продукт, которые тоже начинали с малого и со временем достигли целей.

Что улучшает:

  • Вовлеченность. Начиная с небольших обязательств, человек с большей вероятностью будет инвестировать в продукт в дальнейшем.
  • Доверие. Простые запросы укрепляют доверие и уменьшают страх перед более крупными обязательствами.
  • Ценность. Пользователи, которые вкладывают в продукт время и усилия, будут считать его более ценным.

Используйте эффект неприятия потери

Неприятие потери — это когнитивное искажение, при котором страх потери перевешивает радость от приобретения.

Инвестиционная платформа Acorns показывает, сколько пользователь может заработать со временем. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Вот как эффективно использовать этот прием.

  • Выделите потенциальные потери. Не запугивайте, а лишь подчеркните ценность того, что стоит на кону.
  • Предоставьте гарантии: когда пользователи совершают действия, которые могут привести к потерям, показывайте уведомления, чтобы снизить их беспокойство.
  • Напоминайте людям об их обязательствах — это мотивирует и побуждает к тому, чтобы продолжать начатое.
  • Расскажите истории успеха других пользователей.

Что улучшает:

  • Снижение оттока. Пользователи с меньшей вероятностью сдадутся, если их будут регулярно подбадривать.
  • Конверсию. Люди неохотно берут на себя большие обязательства. Вот почему бесплатная пробная версия работает так эффективно: она устраняет сомнения и страх потери.
  • Доверие. Продукты, которые открыто рассказывают о возможных результатах, вызывают доверие.

Источник.

Фото на обложке: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

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