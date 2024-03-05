Нейродизайн: 7 приемов для вовлечения пользователей

В чем секрет успешного продукта, который нравится пользователям? Дизайн должен быть не только удобным, но и учитывать то, как люди думают и ведут себя. При его создании также важно отталкиваться от того, каких показателей хочет достичь бизнес.
Продуктовый дизайнер Джо Эш Сакула рассказал о семи приемах из нейродизайна и о том, какие показатели они помогают улучшить.
Добавьте визуальные элементы
Это может существенно повлиять на общее впечатление от продукта. Ценность таких элементов — не в практичности, а в том, что они поднимают настроение и служат источником вдохновения.
Вот что видит пользователь в приложении Headspace, если он еще ничего не загрузил. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула
Подумайте, как вызвать эмоции у пользователей. Цель простая — сделать определенный момент ярким и приятным.
Что улучшает:
- Вовлеченность. Положительная обратная связь побуждает использовать продукт снова и снова.
- Обмен. Приятным опытом делятся чаще, что расширяет охват естественным образом. Сарафанное радио — лучший маркетинг.
- Счастье. Общая удовлетворенность пользователей и их эмоциональная связь с продуктом повышаются.
Создайте иллюзию труда
Эффект иллюзии труда гласит: мы склонны положительно воспринимать продукты и услуги, если знаем, какие усилия были приложены для их создания. Поэтому сделайте процессы видимыми — это повысит воспринимаемую ценность.
Загрузчик партнерских котировок в Ledger. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула
Что улучшает:
- Конверсию. Демонстрация работы улучшает конверсию.
- Доверие. Сервисы, которые «прилагают больше усилий», кажутся более ценными и пользуются большим доверием.
Добавьте лица
Это помогает привлечь внимание и вызвать сопереживание.
- Лицо должно смотреть в сторону призыва к действию или важного контента, чтобы пользователь направил взгляд именно туда.
- Используйте фотографии реальных людей. Их можно сгенерировать и с помощью ИИ, например в Midjourney. Главное — убедитесь, что результат выглядит реалистично.
- Мы подсознательно копируем поведение других людей. Поэтому выбирайте лица, выражающие эмоции, которые нужно пробудить у пользователей.
Тепловая карта главной страницы Feals показывает, что вариант с направленным взглядом работает гораздо эффективнее. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула
Что улучшает:
- Вовлеченность. Лица создают личную связь.
- Доверие. Аутентичные визуальные элементы укрепляют доверие и делают продукт более человечным.
Создайте ощущение дефицита
Так людям кажется, что нужно совершить покупку или действие как можно скорее.
Тактики, используемые Airbnb и Agoda. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула
В различных сервисах часто встречаются «ограниченные по времени» предложения с обратным отсчетом, которые на самом деле не ограничены. И это подрывает доверие, когда позже люди видят то же «срочное» предложение. Поэтому старайтесь применять эффект дефицита этично.
Что улучшает:
- Конверсию. Этот показатель повышается, поскольку пользователи чувствуют необходимость действовать быстро.
- Воспринимаемую ценность. Ограниченное предложение кажется более эксклюзивным и особенным. Мы склонны хотеть того, чего не можем получить.
Предлагайте возможность персонализировать продукт
Согласно эффекту обладания (также известному как эффект IKEA), люди больше ценят то, во что вложили свой труд.
Персонализация лежит в основе всех сервисов для формирования привычек. Мы все любим продукты, которые будто адаптированы под наши предпочтения: они вызывают эмоциональный отклик и гораздо лучше запоминаются.
Предоставьте людям возможность персонализировать свой опыт и побуждайте их к этому. Так они будут считать продукт «своим» и более ценным.
Создание аватара в Headspace. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула
Но важно найти баланс: не перегружайте пользователя большим количеством настроек в самом начале. Лучше помочь ему постепенно персонализировать свой опыт.
Что улучшает:
- Удержание. Если люди чувствуют, что «владеют» чем-то, или вложили силы в персонализацию опыта, то с меньшей вероятностью покинут сервис.
- Вовлеченность. Ощущение обладания побуждает чаще и дольше использовать продукт.
- Обмен. Пользователи также с большей вероятностью расскажут об этом продукте своим знакомым — такова человеческая натура.
Начинайте с малого
Феномен «нога в двери» гласит: если человек соглашается на небольшую просьбу, то в дальнейшем он с большей вероятностью возьмет на себя и более крупные обязательства.
Как утверждают создатели этой концепции Фридман и Фрейзер, это мягкий способ побудить человека согласиться на что-либо, не заставляя его чувствовать себя принужденным. Эту тактику следует применять, чтобы подтолкнуть пользователей к желаемым изменениям.
Онбординг в приложении для формирования привычек Fabulous: обещание с именем пользователя, которое нужно «подписать», нажав на экран. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула
Вот как использовать это в рамках продукта, который обещает позитивные изменения (например, начать регулярно заниматься спортом или сформировать позитивные привычки).
- Начните с нескольких простых задачи, не требующих особых усилий.
- Постепенно усложняйте задачи.
- Поддерживайте мотивацию, предоставляя быстрый положительный фидбек и вознаграждения за небольшие достижения.
- Регулярно напоминайте о достигнутом результате, чтобы побудить пользователей продолжать в том же духе.
- Расскажите истории успеха других людей, использующих продукт, которые тоже начинали с малого и со временем достигли целей.
Что улучшает:
- Вовлеченность. Начиная с небольших обязательств, человек с большей вероятностью будет инвестировать в продукт в дальнейшем.
- Доверие. Простые запросы укрепляют доверие и уменьшают страх перед более крупными обязательствами.
- Ценность. Пользователи, которые вкладывают в продукт время и усилия, будут считать его более ценным.
Используйте эффект неприятия потери
Неприятие потери — это когнитивное искажение, при котором страх потери перевешивает радость от приобретения.
Инвестиционная платформа Acorns показывает, сколько пользователь может заработать со временем. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула
Вот как эффективно использовать этот прием.
- Выделите потенциальные потери. Не запугивайте, а лишь подчеркните ценность того, что стоит на кону.
- Предоставьте гарантии: когда пользователи совершают действия, которые могут привести к потерям, показывайте уведомления, чтобы снизить их беспокойство.
- Напоминайте людям об их обязательствах — это мотивирует и побуждает к тому, чтобы продолжать начатое.
- Расскажите истории успеха других пользователей.
Что улучшает:
- Снижение оттока. Пользователи с меньшей вероятностью сдадутся, если их будут регулярно подбадривать.
- Конверсию. Люди неохотно берут на себя большие обязательства. Вот почему бесплатная пробная версия работает так эффективно: она устраняет сомнения и страх потери.
- Доверие. Продукты, которые открыто рассказывают о возможных результатах, вызывают доверие.
Фото на обложке: Zamrznuti tonovi /
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