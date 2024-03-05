Нейродизайн: 7 приемов для вовлечения пользователей

Продуктовый дизайнер Джо Эш Сакула рассказал о семи приемах из нейродизайна и о том, какие показатели они помогают улучшить.

В чем секрет успешного продукта, который нравится пользователям? Дизайн должен быть не только удобным, но и учитывать то, как люди думают и ведут себя. При его создании также важно отталкиваться от того, каких показателей хочет достичь бизнес.

Добавьте визуальные элементы

Это может существенно повлиять на общее впечатление от продукта. Ценность таких элементов — не в практичности, а в том, что они поднимают настроение и служат источником вдохновения.

Вот что видит пользователь в приложении Headspace, если он еще ничего не загрузил. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Подумайте, как вызвать эмоции у пользователей. Цель простая — сделать определенный момент ярким и приятным.

Что улучшает:

Вовлеченность. Положительная обратная связь побуждает использовать продукт снова и снова.

Положительная обратная связь побуждает использовать продукт снова и снова. Обмен. Приятным опытом делятся чаще, что расширяет охват естественным образом. Сарафанное радио — лучший маркетинг.

Приятным опытом делятся чаще, что расширяет охват естественным образом. Сарафанное радио — лучший маркетинг. Счастье. Общая удовлетворенность пользователей и их эмоциональная связь с продуктом повышаются.

Создайте иллюзию труда

Эффект иллюзии труда гласит: мы склонны положительно воспринимать продукты и услуги, если знаем, какие усилия были приложены для их создания. Поэтому сделайте процессы видимыми — это повысит воспринимаемую ценность.

Загрузчик партнерских котировок в Ledger. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Что улучшает:

Конверсию. Демонстрация работы улучшает конверсию.

Демонстрация работы улучшает конверсию. Доверие. Сервисы, которые «прилагают больше усилий», кажутся более ценными и пользуются большим доверием.

Добавьте лица

Это помогает привлечь внимание и вызвать сопереживание.

Лицо должно смотреть в сторону призыва к действию или важного контента, чтобы пользователь направил взгляд именно туда.

Используйте фотографии реальных людей. Их можно сгенерировать и с помощью ИИ, например в Midjourney. Главное — убедитесь, что результат выглядит реалистично.

Мы подсознательно копируем поведение других людей. Поэтому выбирайте лица, выражающие эмоции, которые нужно пробудить у пользователей.

Тепловая карта главной страницы Feals показывает, что вариант с направленным взглядом работает гораздо эффективнее. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Что улучшает:

Вовлеченность. Лица создают личную связь.

Лица создают личную связь. Доверие. Аутентичные визуальные элементы укрепляют доверие и делают продукт более человечным.

Создайте ощущение дефицита

Так людям кажется, что нужно совершить покупку или действие как можно скорее.

Тактики, используемые Airbnb и Agoda. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

В различных сервисах часто встречаются «ограниченные по времени» предложения с обратным отсчетом, которые на самом деле не ограничены. И это подрывает доверие, когда позже люди видят то же «срочное» предложение. Поэтому старайтесь применять эффект дефицита этично.

Что улучшает:

Конверсию. Этот показатель повышается, поскольку пользователи чувствуют необходимость действовать быстро.

Этот показатель повышается, поскольку пользователи чувствуют необходимость действовать быстро. Воспринимаемую ценность. Ограниченное предложение кажется более эксклюзивным и особенным. Мы склонны хотеть того, чего не можем получить.

Предлагайте возможность персонализировать продукт

Согласно эффекту обладания (также известному как эффект IKEA), люди больше ценят то, во что вложили свой труд.

Персонализация лежит в основе всех сервисов для формирования привычек. Мы все любим продукты, которые будто адаптированы под наши предпочтения: они вызывают эмоциональный отклик и гораздо лучше запоминаются.

Предоставьте людям возможность персонализировать свой опыт и побуждайте их к этому. Так они будут считать продукт «своим» и более ценным.

Создание аватара в Headspace. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Но важно найти баланс: не перегружайте пользователя большим количеством настроек в самом начале. Лучше помочь ему постепенно персонализировать свой опыт.

Что улучшает:

Удержание. Если люди чувствуют, что «владеют» чем-то, или вложили силы в персонализацию опыта, то с меньшей вероятностью покинут сервис.

Если люди чувствуют, что «владеют» чем-то, или вложили силы в персонализацию опыта, то с меньшей вероятностью покинут сервис. Вовлеченность. Ощущение обладания побуждает чаще и дольше использовать продукт.

Ощущение обладания побуждает чаще и дольше использовать продукт. Обмен. Пользователи также с большей вероятностью расскажут об этом продукте своим знакомым — такова человеческая натура.

Начинайте с малого

Феномен «нога в двери» гласит: если человек соглашается на небольшую просьбу, то в дальнейшем он с большей вероятностью возьмет на себя и более крупные обязательства.

Как утверждают создатели этой концепции Фридман и Фрейзер, это мягкий способ побудить человека согласиться на что-либо, не заставляя его чувствовать себя принужденным. Эту тактику следует применять, чтобы подтолкнуть пользователей к желаемым изменениям.

Онбординг в приложении для формирования привычек Fabulous: обещание с именем пользователя, которое нужно «подписать», нажав на экран. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Вот как использовать это в рамках продукта, который обещает позитивные изменения (например, начать регулярно заниматься спортом или сформировать позитивные привычки).

Начните с нескольких простых задачи, не требующих особых усилий.

Постепенно усложняйте задачи.

Поддерживайте мотивацию, предоставляя быстрый положительный фидбек и вознаграждения за небольшие достижения.

Регулярно напоминайте о достигнутом результате, чтобы побудить пользователей продолжать в том же духе.

Расскажите истории успеха других людей, использующих продукт, которые тоже начинали с малого и со временем достигли целей.

Что улучшает:

Вовлеченность. Начиная с небольших обязательств, человек с большей вероятностью будет инвестировать в продукт в дальнейшем.

Начиная с небольших обязательств, человек с большей вероятностью будет инвестировать в продукт в дальнейшем. Доверие. Простые запросы укрепляют доверие и уменьшают страх перед более крупными обязательствами.

Простые запросы укрепляют доверие и уменьшают страх перед более крупными обязательствами. Ценность. Пользователи, которые вкладывают в продукт время и усилия, будут считать его более ценным.

Используйте эффект неприятия потери

Неприятие потери — это когнитивное искажение, при котором страх потери перевешивает радость от приобретения.

Инвестиционная платформа Acorns показывает, сколько пользователь может заработать со временем. Фото в тексте: Medium / Джо Эш Сакула

Вот как эффективно использовать этот прием.

Выделите потенциальные потери. Не запугивайте, а лишь подчеркните ценность того, что стоит на кону.

Предоставьте гарантии: когда пользователи совершают действия, которые могут привести к потерям, показывайте уведомления, чтобы снизить их беспокойство.

Напоминайте людям об их обязательствах — это мотивирует и побуждает к тому, чтобы продолжать начатое.

Расскажите истории успеха других пользователей.

Что улучшает:



Снижение оттока. Пользователи с меньшей вероятностью сдадутся, если их будут регулярно подбадривать.

Пользователи с меньшей вероятностью сдадутся, если их будут регулярно подбадривать. Конверсию. Люди неохотно берут на себя большие обязательства. Вот почему бесплатная пробная версия работает так эффективно: она устраняет сомнения и страх потери.

Люди неохотно берут на себя большие обязательства. Вот почему бесплатная пробная версия работает так эффективно: она устраняет сомнения и страх потери. Доверие. Продукты, которые открыто рассказывают о возможных результатах, вызывают доверие.

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Фото на обложке: Zamrznuti tonovi / Shutterstock