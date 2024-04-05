8 качеств руководителя, с которым приятно работать

Как начальнику понравиться сотрудникам? Простого дружелюбия будет не достаточно. Рассказываем, какими качествами обладает руководитель, способный удерживать и развивать команду.

Смело выполняет поставленные задачи

Хороший руководитель готов бороться за то, что ему ценно. Не бойтесь оспаривать решения вышестоящего начальства, принимать непростые решения и предоставлять сотрудникам возможность исправиться, если они совершили ошибку. Вскоре вы заметите, что многое из того, чего вы боялись, на самом деле не так уж и страшно.

Ценит действия

Руководители задают тон, определяют цели и добиваются результатов, завоевывают доверие коллектива и развивают его, а также адаптируются к изменениям. Все это невозможно без действий. Только действуя, можно изменить ситуацию. Даже если решение окажется неверным, из этого все равно можно извлечь урок.

Поддерживает команду

Многие начальники считают, что команда существует ради них, и ее задача — упрощать им жизнь и исполнять их мечты. Однако на самом деле руководитель должен действовать в интересах своих сотрудников. Именно команда выполняет работу, и лидер заинтересован в том, чтобы предоставить ей все необходимое для успеха.

Создайте позитивную атмосферу и сформируйте сплоченную команду. Поддерживайте своих сотрудников. Сообщите, что для вас важен их успех, вы верите в их силы и готовы помогать.

Уверенно и часто общается с сотрудниками

Ваши слова и участие в жизни коллектива имеют силу. Будьте открыты к общению и выбирайте правильные слова, особенно в тяжелые периоды.

Готов слушать и открыт к новому

Хороший начальник способен выходить за рамки привычного мышления. Он готов слушать и учиться у других.

Цените обучение и вдохновляйте других постоянно развиваться. Без этого не получится решить проблемы, которые могут возникнуть в будущем. Открытость повышает вероятность удачи, ведь вы готовы рассматривать различные решения, а так можно быстрее найти нужное.

Следит за благополучием сотрудников

Компаниям следует серьезно относиться к психическому здоровью персонала. Но чтобы изменить культуру в крупной организации, требуется время. Поэтому менеджеры тоже должны действовать, предлагая индивидуальную поддержку и уделяя особое внимание потребностям сотрудников.

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Сделайте благополучие команды главным приоритетом. Регулярно узнавайте о самочувствии сотрудников, оценивайте их рабочую нагрузку и следите за наличием симптомов выгорания. Обеспечьте доступ к психологической поддержке для каждого. Призывайте открыто обсуждать эту тему, чтобы устранить стигматизацию.

Устанавливает выполнимые цели и помогает команде их достичь

Сделайте успех команды своей личной миссией. Сотрудники не должны разбираться во всем самостоятельно. Предоставьте им примеры, информацию и рекомендации, а затем возможность проанализировать все это и применить на практике.

Постоянно развивайте команду — вкладывайте в это время, силы и средства. Призывайте людей давать обратную связь и сделайте развитие частью культуры.

Действует последовательно и прозрачно

Используйте одинаковые критерии оценки и разработайте прозрачные показатели эффективности. Относитесь ко всем одинаково независимо от возраста, опыта и времени работы в компании. Будьте последовательны как с точки зрения целей команды, так и своего поведения. У всех бывают хорошие и плохие дни. Главное — взять себя в руки и продолжать работу.

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