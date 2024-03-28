Типы руководителей: классификация и чем отличаются

В статье узнаете, как разные типы руководителей управляют компанией и почему важно хорошо общаться с командой. Обсудим, как это помогает сохранять расположение сотрудников, работать лучше и развивать бизнес.

Каждый начальник придерживается своего стиля управления компанией. Грамотно выстроенное взаимодействие с сотрудниками позволяет одновременно сохранять уважение подчиненных, добиваться высокой результативности и развивать предприятие.

Классификация руководителей

Официально выделяют три главных стиля управления: авторитарный, демократический, либеральный.

На практике способов управления намного больше, но каждый лидер дает поручения подчиненным, мотивирует их и вдохновляет. В зависимости от того, как он исполняет возложенные на него обязанности, выделяют шесть типов руководителей:

Командир. Отдает точные, четкие приказы. При этом не считает нужным мотивировать команду. Он знает, какой результат необходим, но не внимателен, безразличен к психологическому состоянию подчиненных. В результате те могут выгорать, утрачивать интерес к работе. Случайный. Таких лидеров подчиненные видят слабыми. Они не отдают распоряжений и в то же время не стараются мотивировать сотрудников. Случайный начальник лишь формально является руководителем, поскольку не выполняет возложенных на него обязанностей. Для предприятия такой человек бесполезен, даже вреден: он снижает эффективность команды, замедляет развитие организации. Мотиватор. Этот начальник стремится вдохновить коллектив на активные действия, движение к цели. Он поддерживает в людях заинтересованность в работе. В то же время он не дает четкие указания и избегает конкретики. Такой лидер вдохновляет, умеет описать идею красиво. Но работники не услышат от него, какие действия, шаги нужно предпринять. Наставник. Одновременно может обозначить четкие, точные шаги и вдохновить команду на действие. Такой лидер способствует развитию организации и каждого ее сотрудника по отдельности. Предприятие с ним растет, производительность труда увеличивается. Но начальнику придется отдавать много сил, времени и энергии работе, постоянно оставаться включенным. Ментор. Точных инструкций такой начальник не даст. Он предпочитает задать направление, в котором необходимо двигаться, а подчиненным придется самостоятельно искать решения. При этом лидер стимулирует работников проявлять креативность, развивает в них проактивность и творческое мышление. Это позволяет получить самостоятельных, сильных специалистов. Делегирующий. Руководитель почти не включается в рабочие процессы. Все налажено, хорошо работает и без его постоянного вмешательства. Сотрудники знают, что от них требуется, выполняют поставленные задачи без непрерывного контроля со стороны начальника. Взаимодействуют они чаще не с самим руководителем, а с его заместителями, помощниками. Личное участие начальника требуется редко, но прежде чем прийти к делегирующему стилю руководства, придется постараться, выстраивая бизнес-процессы.

На что влияет стиль лидерства и как его выбирать

От того, как действует руководитель, зависит отношение к нему со стороны подчиненных. Важно, чтобы в нем видели сильного лидера, уважали его, стремились выполнять его поручения, ответственно относились к работе. При этом необходимо следить за уровнем удовлетворенности, микроклиматом в коллективе. От этого зависит развитие компании, ее прибыльность.

Учитывать нужно и специфику компании. Например, сферу деятельности. В творческих сферах необходимо давать подчиненным больше свободы.

Универсального стиля, который подошел бы всем, не существует. Выбор зависит от ситуации. Главное, чтобы всем участникам экосистемы было комфортно, а цели компании выполнялись.

Выбирать стиль свободно может только предприниматель, собственник компании. У наемных менеджеров такая возможность отсутствует. Им придется подстраиваться под уже сложившийся порядок.

Авторитарный стиль лидерства

Руководители такого типа отличаются строгим контролем и высокими требованиями. Они редко поощряют инициативу сотрудников и предпочитают самостоятельно принимать все решения. Такие лидеры полностью погружены в работу, часто работают сверхурочно и ожидают того же усердия от своей команды. Они готовы инвестировать в развитие компании и требуют от подчиненных полного выполнения своих указаний.

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Этот стиль чаще всего применяется на производствах с большим объемом работы или в компаниях с молодыми и менее опытными сотрудниками, где необходим тщательный контроль. Авторитарное руководство может повысить производительность менее мотивированных работников.

Однако у подхода есть и недостатки. Сотрудники могут чувствовать себя недостаточно мотивированными и легко уходят в другие компании, если им предложить зарплату повыше.

Демократический стиль лидерства

Этот способ управления выбирают чаще всего. Демократический лидер позволяет подчиненным самостоятельно принимать решения. Он доверяет людям, их опыту и способностям. Каждого умеет оценить по заслугам.

Такой руководитель не ставит себя на первое место в компании, осознавая, что успех предприятия зависит от слаженной работы всего коллектива. Он поощряет инициативу сотрудников, выслушивает идеи и предложения. Нередко знает о них много личной информации, например, в курсе их увлечений и хобби.

Субординация на предприятии строго соблюдается. Одновременно дистанция между руководителем и сотрудниками отсутствует. Нередко к лидеру обращаются не только по рабочим вопросам, но и по личным. Каждый член коллектива чувствует себя причастным к общему делу, большой цели. При этом сотрудникам важно получать от руководителя возможности для реализации, развития, удовлетворения потребностей.

Этот стиль чаще всего выбирают в компаниях, где люди считаются главной ценностью. Важны для таких предприятий и результаты интеллектуального труда работников. Когда подчиненные чувствуют себя комфортно, они показывают лучшие результаты, действуют активнее. Поэтому начальник старается, чтобы всем членам команды было комфортно работать.

Либеральный стиль лидерства

Либеральные руководители действуют методами, противоположными авторитарным. Чаще всего они становятся начальниками творческих или научных коллективов. Дисциплина на их предприятиях присутствует, но инициатива сотрудников и их идеи при этом высоко ценятся.

Начальник не стремится постоянно вмешиваться в процесс и контролировать каждое действие подчиненных, предоставляет им много свободы, пространства для творчества.

Чаще всего отношения между начальником и сотрудниками строятся на взаимном уважении, доверии. Отчеты предоставляются в свободной форме. Лидер внимательно выслушивает предложения сотрудников, часто внедряет понравившиеся идеи.

Такой стиль подойдет не каждой компании. Он используется лишь в дружных коллективах. При этом важно, чтобы сотрудники обладали высокой квалификацией. Иначе они могут не справиться с поставленными задачами.

Комбинированный стиль лидерства

Лидер использует в равных пропорциях элементы всех 3 стилей:

в сложных ситуациях — авторитарный;

в стандартной обстановке — демократический;

в необычных проектах, требующих креативности и творческого подхода, — либеральный.

Такое можно наблюдать нечасто. Как правило, каждый человек имеет склонность к тому или иному стилю поведения и будет неосознанно отдавать ему предпочтение. Но в зависимости от контекста он может использовать и другие модели.

Ситуационный стиль лидерства

Ситуационный (гибкий) стиль напоминает комбинированный. Модель поведения руководитель выбирает, учитывая нюансы ситуации.

Например, для молодого неквалифицированного сотрудника может становиться авторитарным, а для профессионала, знающего свои должностные обязанности и умело справляющегося с задачами, предпочитает либеральный способ. Или действует в зависимости от проекта, работа над которым ведется здесь и сейчас.

Такой выбор нередко называют оптимальным. Учитывая контекст, можно добиться максимальной продуктивности, результативности. Кроме того, умение переключаться указывает на гибкость мышления начальника.

Главное о стилях лидерства

Стиль лидерства влияет на то, каких результатов добивается команда. Стоит учитывать специфику коллектива, чтобы определить модель поведения и взаимодействия с подчиненными.

Главные из них: авторитарный, демократический, либеральный. Первый предполагает полное подчинение со стороны сотрудников, отсутствие у них права на самостоятельное принятие решений. Во втором случае руководитель мотивирует подчиненных и направляет, при этом предоставляя свободу действий. В третьем – начальник отказывается от контроля, он только создает условия, когда работники могут заниматься узкими задачами.

Существуют еще два типа, объединяющие три предыдущих стиля. Комбинированный встречается редко, при нем все виды лидерства используют в равной пропорции. При ситуационном виде — поведение подбирают под каждую ситуацию, задачу или сотрудника отдельно.

Выбор стиля управления командой

Выбирать модель управления надо с учетом ряда нюансов, критериев. Ведь в зависимости от особенностей ситуации будет лучше подходить:

Авторитарный. Хорошо работает с сотрудниками-новичками, стажерами. Нередко используется, если нужно быстро принять решение. Руководитель просто забирает эту задачу себе, не оставляя подчиненным пространства для самостоятельных выборов, инициатив. Может использоваться в самом начале существования бизнеса, когда надо обеспечить выживание предприятия, получение первой прибыли. Демократический. Используется в крупных компаниях с опытными сотрудниками. Способствует росту и развитию предприятия. Часто применяется при общении руководителя, собственника фирмы с начальниками отделов. Этот стиль нередко предпочитают в активно растущих компаниях, чтобы сформировать сильную команду, структуру. Либеральный. Оптимален, когда от команды требуется самостоятельная работа с минимальным вмешательством со стороны начальника. Важно, чтобы сотрудники были опытными. Чаще всего либеральную модель лидерства выбирают в стартапах, крупных компаниях. Подойдет она и для общения владельца предприятия с топ-менеджерами.

Какими бывают стили управления

Стилей руководства много. Друг от друга они отличаются на основе того, кто принимает главные решения, вовлечены ли сотрудники в процесс управления компанией, какая мотивация применяется чаще прочих.

Как стиль управления персоналом связан с личностью руководителя

Опыт лидера, уровень его мотивации, эмоциональный интеллект тоже влияют на выбор стиля руководства. Некоторые делят поход к управлению на женский и мужской:

Мужской стиль. Жесткий и авторитарный. Главная цель — повышение продуктивности любыми средствами, способами.



Женский стиль. Более мягкий, демократичный. Важная роль отведена эмпатии, эмоциональному интеллекту.

Западные компании чаще выбирают второй вариант. Предпочтение ему отдают не только женщины, занимающие руководящую должность, близок он и многим мужчинам. В России пока такая модель не слишком популярна, но постепенно появляется все больше лидеров, которые выбирают женский стиль, вдохновляясь опытом зарубежных коллег.

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Когда лидер харизматичный, оригинальный, самобытный — скопировать его манеру почти невозможно.

Чаще всего руководитель при этом меняет модель поведения в зависимости от особенностей ситуации. Например, принимает лично основные стратегические решения, при этом высоко ценит ключевых сотрудников и поощряет инициативу с их стороны, а к клиентам, покупателям относится либерально, интересуется их мнением, предпочтениями и пожеланиями.

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