8 MarTech-стартапов, за которыми стоит следить в 2021 году

Программа «Московский Акселератор», созданная по инициативе Агентства инноваций города Москвы в партнерстве с Фондом «Московский инновационный кластер» при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, продолжает свою работу. Уже больше месяца стартапы, разрабатывающие прорывные решения в области продвижения продуктов на рынок, проходят акселерационную программу.

«Для компаний особенно актуальны инструменты аналитики больших данных, новые каналы и решения для повышения конверсий в воронке продаж. Участие стартапов в треке MarTech позволит молодым технологическим компания выстроить новые партнерские отношения, усовершенствовать свой продукт с коммерческой точки зрения, а компании «МегаФон» найти для себя те технологии, которые позволят решить задачи и вызовы, стоящие сегодня перед корпорацией» — Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы — Ксения Борбачева, заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы

Фото: предоставлено партнером



В этой статье Rusbase расскажет о наиболее интересных и перспективных участниках маркетингового трека MarTech.

Detectum — это «умная» поисковая строка для интернет-магазинов. Она понимает и даже предугадывает желания покупателя, помогая ему найти нужные товары и оформить заказ. Компанию основал в 2012-м году бывший топ-менеджер «Яндекса» Лев Гершензон с именно ему принадлежала идея поисковика. Работающую версию программы написал партнер Гершензона Федор Сопрунов. Третьим партнером стала Галина Тихончук, бывший руководитель отдела качества поиска «Яндекса».

Сегодня Detectum умеет понимать структуру запроса, сам исправляет неправильную раскладку и опечатки в запросе, а также может искать товары по нескольким параметрам. Кроме того, алгоритм Detectum может обучаться на пользовательских данных и предлагать именно те товары, которые заинтересуют покупателя больше всего. Партнерами компании являются «М.Видео», ЦУМ, «Твой Дом» и другие ритейлеры.

Основной продукт Andata — это сервис сквозной аналитики «Цифровой паспорт». Алгоритм сервиса позволяет идентифицировать уникальных пользователей, заходящих на сайт, с точностью до 95% (больше, чем с использованием стандартных cookies). На основе этих данных алгоритм вырабатывает рекомендации, которые помогут улучшить рекламные кампании в Яндекс.Директ и Google Ads. Алгоритм распознает время, в которое конверсия отсутствует — на эти часы рекламу можно не закупать.

Алексей Бирюков, основатель Andata

Фото: предоставлено партнером Основатель компании — Алексей Бирюков, предприниматель с более чем 20-летним опытом работы в сфере рекламы. Ранее Andata уже становились победителями акселераторов ФРИИ и Сбер500. Сейчас компания работает с партнерами из разных стран, среди которых США, Индонезия и Франция. Основатель компании — Алексей Бирюков, предприниматель с более чем 20-летним опытом работы в сфере рекламы. Ранее Andata уже становились победителями акселераторов ФРИИ и Сбер500. Сейчас компания работает с партнерами из разных стран, среди которых США, Индонезия и Франция.

IntellectDialog — это чат-бот на основе AI, который работает на разных платформах и в мессенджерах. С помощью IntellectDialog предприниматель может полностью автоматизировать общение с клиентами — привлекать новую аудиторию, совершать продажи, собирать обратные связи и оказывать поддержку.

Как рассказывают сооснователи компании Костас Жуков и Виктор Комаров, первыми клиентами IntellectDialog стали фитнес-клубы — до пандемии они приносили компании до 75% выручки. Компания победила в конкурсе стартапов Global Fitness Evolution фонда «Сколково» и стала одним из выпускников акселератора Сбер500.

Capturica — компания, основанная Владиславом Гафаровым, Александром Голубцовым и Андреем Дятловым. Платформа в режиме реального времени анализирует видео в популярных соцсетях — прежде всего, в Instagram, YouTube и TikTok. В этих видео Capturica находит упоминания продуктов и брендов, предоставляет статистику по инфлюенсерам и находит новые тренды.

Андрей Дятлов, сооснователь Capturica

Фото: предоставлено партнером

Это не первый проект команды — Гафаров и Голубцов также работали над проектом Mr.Bot, предназначенным для внедрения чат-ботов на различных платформах, и MrStreamer, позволяющим автоматически размещать рекламу в стримах видеоигр на Twitch и YouTube. Capturica — финалист премии Rusbase Young Awards 2020 и участник седьмого батча акселератора Starta Ventures в Нью-Йорке.

BenefittY — платформа для обмена скидками и управления программами лояльности, которая объединяет банки, розничные сети, онлайн- и офлайн-магазины с клиентами.

Покупатели могут публиковать отзывы о магазинах, а также обмениваться скидками и картами лояльности с другими пользователями. Бизнес же может пользоваться платформой для проведения акций и запуска программ лояльности, а также получает доступ к аналитике поведения покупателей.

Евгений Титаренко, основатель BenefittY

Фото: предоставлено партнером

По словам CEO компании Евгения Титаренко, идея BenefittY пришла к нему во время проживания за границей, когда он и его жена активно пользовались различными программами лояльности. Необходимость собрать все карты и купоны в одном месте и ничего не потерять и привела к появлению приложения. Титаренко считает, что проект имеет «все шансы стать единорогом», и ведет переговоры с потенциальными инвесторами.

Компании Flexbby больше 12 лет. Основали ее выпускники МФТИ Андрей Прокофьев и Роман Чесов. Их первый проект — Flexbby One, программа для автоматизации бизнес-процессов.

Роман Чесов, сооснователь Flexbby

Фото: предоставлено партнером

Dialogforce — это бот-платформа с четырьмя сценариями. Один из них — QR-bot, который может общаться с клиентом по заданному сценарию. QR-код печатается на упаковке или рекламных материалах, который может отсканировать клиент. Также у Dialogforce есть:

режим FAQ для ответов на вопросы клиентов,

Credit-bot для продажи банковских продуктов,

CRM-бот, сопровождающий клиента и помогающий ему сделать правильный выбор

MindScore — это проект по составлению психологического портрета клиентов или кандидатов на вакансии. Алгоритм изучает «цифровой след» пользователя и оценивает его по так называемой группе Big Five (пяти ключевым характеристикам личности человека). Результаты работы можно использовать для оценки рисков при страховании, выдаче кредитов, а также подборе кандидатов на различные должности.

Главный разработчик и генеральный директор компании — Сергей Скиба, бизнес-аналитик; его партнёр Мария Вейхман — психолог, ранее работавшая в стартапе SCORISTA.

Sherpa RPA — это программа автоматизации повторяющихся бизнес-процессов с помощью программных роботов. Роботы в состоянии выполнять те же действия, что и люди: открывать браузер и вводить адрес, набирать текст и заполнять формы. При этом им не требуется отдых, а работают они с большей точностью. Робот следует сценарию, составленному из разных блоков — у Sherpa таких блоков более сотни, что обеспечивает высокую вариативность работы.

Константин Артемьев, основатель Sherpa

Фото: предоставлено партнером

На старте основатель компании Константин Артемьев вложил в предприятие собственные средства. С 2020 компания является резидентом «Сколково». Кроме того, стартап получил грант Фонда содействия инновациям по программе «СТАРТ — Цифровые Платформы».