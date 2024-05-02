8 новых стартап-хабов из Европы, которые привлекли финансирование в 2024 году

Фандрайзинг в 2023 году был сложным как для основателей стартапов, так и для венчурных компаний. По данным издания Sifted, всего 40 новых фондов сообщили, что собирали средства в первый или второй раз. В 2022 году таких фондов было более 60.
Перечислим новые венчурные фонды, которые успешно привлекали инвестиции в 2024 году.
Будет ли 2024 год более благоприятным? Сказать сложно.
Партнеры с ограниченной ответственностью все еще ждут, пока более крупные фонды вернут капитал, рынок публичного листинга по-прежнему заморожен, а настроение далеко от оптимизма.
Перечислим новые венчурные фонды, которые успешно привлекали инвестиции в 2024 году.
Impact Shakers
- Штаб-квартира: Бельгия
- Размер фонда: закрыто €5 млн, цель — €20 млн
- Направление: импакт-стартапы
- Стадия: ранняя
Фонд Impact Shakers, который начинал как организатор бизнес-инкубаторов и акселераторов для разнообразных основателей импакт-стартапов в апреле объявил о своем первом венчурном фонде. Он будет запускать по одному акселератору в год в течение четырех лет и инвестировать в 6-8 компаний из каждого набора.
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Фонд выписывает первичные чеки на сумму €150 тыс. и резервирует дополнительно до €1,5 млн на каждую компанию для последующего финансирования. Impact Shakers особенно заинтересован в предпринимателях, представляющих культурные и этнические меньшинства, которые занимаются климатическими технологиями, инфраструктурой для импакт-проектов и инклюзивными технологиями .
14 Peaks Capital
- Штаб-квартира: Цюрих, Швейцария
- Размер фонда: закрыто $30 млн
- Направление: SaaS для B2B
- Стадия: от pre-seed до А
В апреле Эдоардо Эрмотти объявил о закрытии своего первого фонда 14 Peaks Capital, став еще одним независимым генеральным партнером в Европе. Он инвестирует в Европе и США, специализируясь на финтехе и работе будущего.
Фонд вторичных инвестиций Isomer
- Штаб-квартира: Лондон
- Размер фонда: закрыто более £20 млн, цель — £100 млн
- Направление: вторичные инвестиции
Это не новая инвестиционная компания, но новый тип фонда. Isomer Capital, более известный как венчурный фонд фондов, в апреле объявил о новом целевом вторичном фонде. В первую очередь он будет скупать доли партнеров с ограниченной ответственностью в венчурных фондах, а также приобретать доли в некоторых частных компаниях.
Вечнозеленый фонд JuneX
- Штаб-квартира: Лондон и Ницца
- Размер фонда: закрыто €100 млн
- Направление: европейские стартапы, скейлапы и венчурные фонды
В апреле JuneX объявил о закрытии вечнозеленого фонда в размере €100 млн, инвестирующего в стартапы и венчурные фонды. Он предлагает акционерное, долговое и промежуточное финансирование. Его основатели Реджи Мишели и Бенджамин Ведренн-Клоке были предпринимателями до того, как стали инвесторами.
Венчурный фонд Varsity
- Штаб-квартира: Париж
- Размер фонда: закрыто €75 млн, цель — €150 млн
- Направление: FinTech, HealthTech, ClimateTech, корпоративное ПО
- Стадия: seed
Ветеран банкинга и бывший заместитель CEO Société Générale Дидье Вале в феврале объявил о первом закрытии своего первого фонда. Он будет инвестировать в стартапы на стадии посева. Varsity планирует поддержать до 30 компаний и сохранить две трети фонда для следующих проектов.
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Kost Capital
- Штаб-квартира: Фредериксберг, Дания
- Размер фонда: в январе закрыта неразглашаемая сумма, планируется €25 млн
- Направление: FoodTech
- Стадия: pre-seed, seed
Kost инвестирует в производственные ресурсы — ингредиенты и оборудование— которые станут основой для фудтех-стартапов следующего поколения. Он выписывает чеки на суммы от €750 тыс. до €1 млн.
В команду фонда входят генеральный партнер Бодил Сиден (ранее — партнер стокгольмской венчурной компании blq invest), партнер-основатель Марк Эмиль Хермансен (сооснователь стартапа по производству напитков и ароматизаторов Empirical и бывший концепт-менеджер Noma) и партнер-основатель Каспер Хултхин (сооснователь Peakon).
Фонд вырос из студии разработки продуктов питания, которая помогает университетским идеям становиться жизнеспособными коммерческими проектами.
Prequel Ventures
- Штаб-квартира: Берлин
- Размер фонда: закрыто немного более 10% в конце 2023 года, планируется €10 млн
- Направление: технологии цепочек поставок по всей Европе
- Стадия: pre-seed, seed
Prequel Ventures создан на базе проекта, который исследовал европейские стартапы в области цепочек поставок. Об открытии нового (и очень узконаправленного) фонда было объявлено в январе 2024 года. В Prequel Ventures два партнера-основателя, фонд выписывает чеки на суммы €50—100 тыс. и с начала 2024 года произвел три инвестиции.
33N Ventures
- Штаб-квартира: Порту и Мадрид
- Размер фонда: закрыто €50 млн, цель — €150 млн
- Направление: кибербезопасность, инфраструктурное ПО
- Стадия: серии A и B
Фонд 33N был основан двумя инвесторами, Карлосом Альберто Сильвой и Карлосом Морейро да Сильвой, в партнерстве с поставщиком финансовых услуг Alantra. Фонд планирует выписывать чеки растущим стартапам в области криптобезопасности на суммы примерно €10 млн. Фонд финансируют банк Caixa Capital, венчурное подразделение Банка Португалии и португальская инвестиционная компания Golden Wealth Management.
Фото на обложке: Pexels
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