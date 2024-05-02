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Истории

8 новых стартап-хабов из Европы, которые привлекли финансирование в 2024 году

Истории
Дарья Васильева
Дарья Васильева

Редактор отдела переводов

Дарья Васильева

Фандрайзинг в 2023 году был сложным как для основателей стартапов, так и для венчурных компаний. По данным издания Sifted, всего 40 новых фондов сообщили, что собирали средства в первый или второй раз. В 2022 году таких фондов было более 60.

Перечислим новые венчурные фонды, которые успешно привлекали инвестиции в 2024 году.

8 новых стартап-хабов из Европы, которые привлекли финансирование в 2024 году

Будет ли 2024 год более благоприятным? Сказать сложно.

Партнеры с ограниченной ответственностью все еще ждут, пока более крупные фонды вернут капитал, рынок публичного листинга по-прежнему заморожен, а настроение далеко от оптимизма.

Перечислим новые венчурные фонды, которые успешно привлекали инвестиции в 2024 году.

Impact Shakers

  • Штаб-квартира: Бельгия
  • Размер фонда: закрыто €5 млн, цель — €20 млн
  • Направление: импакт-стартапы
  • Стадия: ранняя

Фонд Impact Shakers, который начинал как организатор бизнес-инкубаторов и акселераторов для разнообразных основателей импакт-стартапов в апреле объявил о своем первом венчурном фонде. Он будет запускать по одному акселератору в год в течение четырех лет и инвестировать в 6-8 компаний из каждого набора.

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Фонд выписывает первичные чеки на сумму €150 тыс. и резервирует дополнительно до €1,5 млн на каждую компанию для последующего финансирования. Impact Shakers особенно заинтересован в предпринимателях, представляющих культурные и этнические меньшинства, которые занимаются климатическими технологиями, инфраструктурой для импакт-проектов и инклюзивными технологиями .

14 Peaks Capital

  • Штаб-квартира: Цюрих, Швейцария
  • Размер фонда: закрыто $30 млн
  • Направление: SaaS для B2B
  • Стадия: от pre-seed до А

В апреле Эдоардо Эрмотти объявил о закрытии своего первого фонда 14 Peaks Capital, став еще одним независимым генеральным партнером в Европе. Он инвестирует в Европе и США, специализируясь на финтехе и работе будущего.

Фонд вторичных инвестиций Isomer

  • Штаб-квартира: Лондон
  • Размер фонда: закрыто более £20 млн, цель — £100 млн
  • Направление: вторичные инвестиции

Это не новая инвестиционная компания, но новый тип фонда. Isomer Capital, более известный как венчурный фонд фондов, в апреле объявил о новом целевом вторичном фонде. В первую очередь он будет скупать доли партнеров с ограниченной ответственностью в венчурных фондах, а также приобретать доли в некоторых частных компаниях.

Вечнозеленый фонд JuneX

  • Штаб-квартира: Лондон и Ницца
  • Размер фонда: закрыто €100 млн
  • Направление: европейские стартапы, скейлапы и венчурные фонды

В апреле JuneX объявил о закрытии вечнозеленого фонда в размере €100 млн, инвестирующего в стартапы и венчурные фонды. Он предлагает акционерное, долговое и промежуточное финансирование. Его основатели Реджи Мишели и Бенджамин Ведренн-Клоке были предпринимателями до того, как стали инвесторами.

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Венчурный фонд Varsity

  • Штаб-квартира: Париж
  • Размер фонда: закрыто €75 млн, цель — €150 млн
  • Направление: FinTech, HealthTech, ClimateTech, корпоративное ПО
  • Стадия: seed

Ветеран банкинга и бывший заместитель CEO Société Générale Дидье Вале в феврале объявил о первом закрытии своего первого фонда. Он будет инвестировать в стартапы на стадии посева. Varsity планирует поддержать до 30 компаний и сохранить две трети фонда для следующих проектов.

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Kost Capital

  • Штаб-квартира: Фредериксберг, Дания
  • Размер фонда: в январе закрыта неразглашаемая сумма, планируется €25 млн
  • Направление: FoodTech
  • Стадия: pre-seed, seed

Kost инвестирует в производственные ресурсы — ингредиенты и оборудование— которые станут основой для фудтех-стартапов следующего поколения. Он выписывает чеки на суммы от €750 тыс. до €1 млн.

В команду фонда входят генеральный партнер Бодил Сиден (ранее — партнер стокгольмской венчурной компании blq invest), партнер-основатель Марк Эмиль Хермансен (сооснователь стартапа по производству напитков и ароматизаторов Empirical и бывший концепт-менеджер Noma) и партнер-основатель Каспер Хултхин (сооснователь Peakon).

Фонд вырос из студии разработки продуктов питания, которая помогает университетским идеям становиться жизнеспособными коммерческими проектами.

Prequel Ventures

  • Штаб-квартира: Берлин
  • Размер фонда: закрыто немного более 10% в конце 2023 года, планируется €10 млн
  • Направление: технологии цепочек поставок по всей Европе
  • Стадия: pre-seed, seed

Prequel Ventures создан на базе проекта, который исследовал европейские стартапы в области цепочек поставок. Об открытии нового (и очень узконаправленного) фонда было объявлено в январе 2024 года. В Prequel Ventures два партнера-основателя, фонд выписывает чеки на суммы €50—100 тыс. и с начала 2024 года произвел три инвестиции.

33N Ventures

  • Штаб-квартира: Порту и Мадрид
  • Размер фонда: закрыто €50 млн, цель — €150 млн
  • Направление: кибербезопасность, инфраструктурное ПО
  • Стадия: серии A и B

Фонд 33N был основан двумя инвесторами, Карлосом Альберто Сильвой и Карлосом Морейро да Сильвой, в партнерстве с поставщиком финансовых услуг Alantra. Фонд планирует выписывать чеки растущим стартапам в области криптобезопасности на суммы примерно €10 млн. Фонд финансируют банк Caixa Capital, венчурное подразделение Банка Португалии и португальская инвестиционная компания Golden Wealth Management.

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Фото на обложке: Pexels

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