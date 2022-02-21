8 унисекс-подарков, которые подойдут и на 23 февраля, и на 8 марта

Чтобы не тратить время и деньги, посмотрите на эти восемь товаров из Decathlon , которые станут отличными подарками и для мужчин, и для женщин.

Выбирать подарки на гендерные праздники всегда сложно: тратить деньги на наборы для бритья или сковородку не хочется, креативный подарок могут неправильно понять, а на поиски чего-то действительно полезного и запоминающегося может уйти уйма времени. Как правило, самые достойные идеи появляются поздно, поэтому приходится обращать внимание и на сроки доставки.

1. Электронная мишень, чтобы классно провести время вдвоем или с друзьями

Цена — 1799 рублей

Когда вы в последний раз играли в дартс? С таким подарком ваши вечера наполнятся духом соревнований и азарта, ну и такого подарка точно никто не ожидает. Разбираться с правилами и держать счет в уме не надо — все это сделает за вас электронная мишень Canaveral ED110. Она знает 20 вариантов игры, отображает на дисплее очки сразу двух участников и подходит для начинающих игроков в дартс.

2. Гантели, чтобы всегда быть в форме

Цена — 1899 рублей

Самый тяжелый, но от этого не менее приятный подарок из нашей подборки. Пара гантелей для фитнеса NYAMBA — подходящий подарок для человека, который заботится о своем теле и следит за физической формой.

Шесть моделей от 500 г до 5 кг можно использовать для многофункциональных тренировок на все группы мышц. Гантели удобно лежат в руках, специальная форма не дает им катиться по полу. В комплекте есть гайд с тренировкой.

Доставка тяжелых товаров или большой посылки может стать настоящей болью любого интернет-магазина. Особенно для тех, кто работает на всю страну. С Ozon Rocket все может быть проще: достаточно несколько минут, чтобы подключить онлайн-кабинет.

А дальше в дело вступает вся мощь логистической инфраструктуры Ozon — более 19 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов в пешей доступности для клиентов, курьеры и доставка до двери. И все это доступно большинству компаний — цены для бизнеса стартуют от 99 рублей за одну доставку.

3. Термос, чтобы согреваться теплым чаем

Цена — 1899 рублей

Ценителям долгих прогулок по лесу, атмосферных закатов и романтических походов наверняка понравится термос из нержавеющей стали QUECHUA. Зимой можно заварить сразу 1,5 литра чая с травами, а летом — сделать освежающий лимонад и захватить его на прогулку; нужная температура сохранится на несколько часов. Ручка складывается, а в комплекте идет стаканчик.

4. Валик для фитнеса, чтобы после тренировки тело не «ныло», а сказало «спасибо»

Цена — 1999 рублей

Валик для фитнеса NYAMBA — настоящие спасение для всех, кто ведет сидячий образ жизни. Валик поможет восстановиться после тренировок, избавиться от боли в спине, «забитых» и напряженных мышц, улучшает циркуляцию крови и подвижность суставов. Можно и спину прокачать, и торс укрепить, и просто поработать над координацией. В комплекте — плакат с упражнениями от квалифицированных спортивных тренеров.

Праздники — та еще тренировка для предпринимателей, успеть бы принять и обработать все заявки. В суматохе доставка может затянуться, а клиенты, которые не получат товары вовремя, могут остаться недовольны. В Ozon Rocket 98% заказов доставляются точно в срок, даже в праздники.

5. Терморюкзак, чтобы не остаться голодным в долгом походе

Цена — 1499 рублей

Любители походов и пикников часто сталкиваются с дилеммой: либо брать сумку-холодильник, либо обычный рюкзак, но отказаться от скоропортящихся продуктов. Решение — Терморюкзак Quechua Ice, ведь он сохраняет свежесть продуктов и напитков без льда в течение 5 часов и при этом вмещает 20 литров. Внутри есть два отделения для продуктов и напитков, а снаружи — еще два кармана для личных вещей.

6. Боксерские перчатки, чтобы «выпускать пар» безопасно

Цена — 2499 рублей

Боксерские перчатки OUTSHOCK BG 500 ERGO станут отличным подарком и для опытных боксеров, и для новичков, которые просто хотят отвести душу. Внутренний слой пеноматериала небольшой плотности обеспечивает оптимальный комфорт, а наружный, более плотный, обеспечивает защиту ладони от травм.

С Ozon Rocket выпускать пар и не придется. Интегрировать сервис в свой интернет-магазин можно с помощью модулей для 1C-Битрикс, Opencart, InSales и Wordpress. Чтобы передавать заказы автоматически, есть API-интеграция. Так через Ozon Rocket работает и Decathlon, и сотни других известных брендов.

7. Полотенце из микрофибры, чтобы не мерзнуть после бассейна

Цена — 699 рублей

Любителям водных видов спорта точно понравится полотенце из микрофибры NABAIJI. В отличие от обычных полотенец, которыми можно комфортно воспользоваться только один раз, полотенце из микрофибры хорошо впитывает воду и быстро сохнет.

В свернутом виде полотенце почти не занимает место в спортивной сумке, поэтому его удобно брать не только в бассейн, но и просто на тренировку или в поездку. Можно стирать в стиральной машине, а материал не рвется и устойчив к частым стиркам.

8. Походный рюкзак, чтобы взять все нужное с собой

Цена — 1699 рублей

Этот подарок подойдет даже тем, кто далек от спорта и круглые сутки проводит на работе. Благодаря современному и продуманному дизайну рюкзак QUECHUA NH Escape 150 подходит и для городских прогулок, и для путешествий. При долгом ношении спина не устает, а благодаря 7 карманам можно компактно разложить все необходимые вещи.

Все эти товары доставит Ozon Rocket

Ozon Rocket доставляет не только товары Decathlon, но и товары тысяч крупных и небольших компаний. Если у вас есть интернет-магазин, Ozon Rocket поможет организовать доставку вашим клиентам в праздники почти в любую точку России. Стоимость — от 99 рублей за одну доставку, при этом 98 заказов из 100 клиенты получают вовремя.

Фото на обложке: Look Studio / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлены Ozon