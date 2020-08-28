Вакцина против COVID-19 может попасть в широкий доступ уже в 2021 году: девять причин для оптимизма

Уильям Петри — врач и специалист по инфекционным заболеваниям в Университете Вирджинии. Он лечит пациентов и проводит исследования COVID-19. Его часто спрашивают, почему он уверен, что ученые смогут разработать вакцину против COVID-19, если создать прививку от ВИЧ не удается уже несколько десятилетий. Петри рассказал о ходе разработки вакцины против коронавируса и объяснил, почему она может появиться уже в ближайшем будущем.

1. Иммунная система человека способна справиться с COVID-19

В 99% случаев пациент полностью выздоравливает после COVID-19. У некоторых переболевших небольшое количество вируса остается в организме в течение трех месяцев после заражения, при этом в большинстве случаев они перестают быть опасными для окружающих через 10 дней после появления первых симптомов. Поэтому создать вакцину от нового коронавируса должно быть гораздо проще, чем, например, от ВИЧ, с которым иммунная система не может справиться самостоятельно. Кроме того, COVID-19 гораздо меньше мутирует, что также упрощает задачу ученых.

2. Антитела, нацеленные на спайковый белок, помогают предотвратить инфицирование

Механизм работы вакцины отчасти основан на стимулировании выработки антител против спайкового белка, расположенного на поверхности SARS-CoV-2. Вирус использует этот материал, чтобы прикрепляться к клеткам человеческого организма и проникать в них для дальнейшего размножения. Ученые выяснили, что антитела, подобные тем, которые вырабатываются иммунной системой человека, связываются со спайковым белком, нейтрализуют его и предотвращают заражение коронавирусом клеток в лабораторной культуре. В ходе клинических испытаний было доказано, что вакцина повышает уровень антител, которые помогают блокировать вирус.

Не менее семи компаний смогли создать в лабораториях моноклональные антитела, распознающие спайковый белок. Сейчас они проходят клинические испытания, которые должны проверить их способность предотвращать заражение у людей, подвергшихся воздействию вируса — например, в результате контакта с заболевшим.

Моноклональные антитела также можно использовать во время лечения. Они помогают нейтрализовать вирус, дав иммунной системе шанс наверстать упущенное и выработать собственные антитела для борьбы с патогеном. Когда Y-образное антитело связывается со спайковым белком SARS-CoV-2, коронавирус теряет способность инфицировать клетки.

3. Спайковый гликопротеин расположен в нескольких местах

Спайковый белок расположен во многих частях вируса, доступных для воздействия антител. Это хорошая новость, потому что при таком количестве уязвимых мест SARS-CoV-2 будет сложнее мутировать, чтобы избежать воздействия вакцины.

Чтобы антитела не могли нейтрализовывать спайковый протеин, необходимо, чтобы мутировало несколько таких фрагментов. При этом слишком большое количество мутаций меняет структуру спайкового протеина и мешает ему связываться с мембранным белком АПФ2, который является ключом к инфицированию клеток человека.

Фото: Kateryna Kon / Shutterstock

4. Человечество знает, как создать безопасную вакцину

Безопасность новой вакцины COVID-19 повышается за счет понимания исследователями потенциальных побочных эффектов вакцины и изучения способов, которые помогут их избежать.

5. В разработке находится несколько различных вакцин

Правительство США поддерживает разработку сразу нескольких вакцин в рамках операции Warp Speed. Цель этого проекта — получить 300 млн доз безопасной и эффективной прививки против коронавируса к январю 2021 года. Правительство США выделило $8 млрд долларов на создание семи различных вакцин против COVID-19. Поддерживая одновременно несколько исследований, государство хеджирует ставки. В итоге из этих вакцин будет выбрана одна — именно ее и предложат американцам.

6. Уже есть вакцины, прошедшие I и II фазы испытаний

Испытания фазы I и фазы II проверяют, является ли вакцина безопасной и вызывает ли она иммунный ответ. Полученные на сегодняшний день результаты испытаний трех различных вакцин выглядят довольно многообещающе: прививки вызывают выработку нейтрализующих антител на уровне в два-четыре раза выше, чем у выздоровевших. При этом Moderna, Oxford и китайская компания CanSino доказали безопасность своих вакцин в первых двух фазах испытаний.

7. Некоторые разработчики вакцин уже перешли к фазе III

Это заключительная часть разработки вакцины, в ходе которого препарат тестируется на десятках тысяч человек. Moderna, NIH и Oxford-AstraZeneca перешли к этому этапу в июле. Другие вакцины против COVID-19 запустят испытания фазы III в ближайшие несколько недель.

8. Производство и внедрение вакцин идет на максимальной скорости

Операция Warp Speed ​​оплачивает промышленное производство миллионов доз вакцин еще до того, как исследователи докажут их эффективность и безопасность. Преимущество такой стратегии состоит в том, что к моменту завершения испытаний уже будут существовать запасы препаратов, которые можно будет немедленно распределить без ущерба для безопасности и эффективности. Этот подход выглядит более осмотрительным, чем в России, где планируют начать вакцинацию населения до завершения фазы III.

9. Уже заключаются контракты с дистрибьюторами вакцин

McKesson Corp., крупнейший дистрибьютор вакцин в США, уже заключила контракт с CDC на распространение вакцины от COVID-19. Скорее всего, окончательные выводы об эффективности и безопасности вакцин удастся сделать к концу 2020 года. В таком случае вакцинация населения США начнется в 2021 году.

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