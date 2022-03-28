В США запустили социальную сеть для пожилых людей

В США Facebook (входит в компанию Meta, признанную в России экстремистской) имеет репутацию социальной сети для более возрастных американцев. И на то есть основания — согласно опросу, ею пользуются почти 72 млн жителей США старше 50 лет. И хотя большинство пользователей на платформе по-прежнему младше 50 лет, для пожилых американцев она остается остается единственной социальной сетью.

Американская ассоциация пенсионеров (AARP) собирается это изменить. Некоммерческая организация финансировала создание Senior Planet, социальной сети, которая поощряет пользователей присоединяться к уже существующим группам по общим интересам, включая садоводство, путешествия, фитнес, еду и технологии. Таким образом, это больше похоже на урезанную версию Reddit или небольшую коллекцию форумов.

Социальная сеть была разработана филиалом AARP, компанией Older Adults Technology Services. Она начинала свою деятельность с организации уроков компьютерной грамотности для пожилых жителей Нью-Йорка и со временем расширила свое физическое присутствие. Во время пандемии эти занятия переехали в онлайн, и благодаря этому сообщество Senior Planet выросло.

В то время как потенциальный рынок для сообщества Senior Planet огромен, OATS реалистично оценивает свою новую платформу. «Я действительно думаю, что было бы здорово, если бы у нас был миллион человек, — рассказал Том Камбер, исполнительный директор OATS. — Прямо сейчас я был бы очень рад даже 100 тысячам активных пользователей».

От других соцсетей сообщество Senior Planet отличается тем, что ориентировано на пользователей старше 50 лет, а также не преследует коммерческие цели. На сайте нет рекламы или платной подписки. Если стоимость эксплуатации сайта существенно не вырастет, это, вероятно, не будет представлять большой проблемы.

AARP не говорит, сколько она вложила в сообщество Senior Planet, но известно, что у организации хорошие финансовые показатели: в 2020 году чистые активы составляли $2,3 млрд, а доход — $1,7 млрд.

В настоящее время функционал сайта значительно уступает Facebook (входит в компанию Meta, признанную в России экстремистской). Мобильного приложения пока нет, хотя OATS говорит, что надеется его разработать. Однако сайт поддерживает представление для мобильных устройств, и на нем есть все необходимые функции, включая группы, обмен фотографиями, @-упоминания, уведомления и прямые сообщения.

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Как и во всех социальных сетях, главный вопрос в том, как сообщество Senior Planet будет справляться с модерацией.

На сайте есть относительно обширный список «правил дома», который призывает пользователей «быть вежливыми» и «ссылаться на свои источники». Сообщения о политике не запрещены, но правила гласят, что сообщения не могут отклоняться от темы, и пользователи не могут «нападать на отдельных лиц, социальные, этнические или политические группы и фигуры».

Пользователи могут сообщать о сообщениях, которые, по их мнению, нарушают правила. В настоящее время база пользователей относительно невелика, поэтому управление ею должно быть простым.

«Команда модераторов следит за всеми комментариями, сообщениями и обновлениями, добавляемыми на платформу из бэкэнда. Личные сообщения являются частными, поэтому мы призываем всех пользователей сообщать о любой учетной записи, которая может их беспокоить», — прокомментировала Сюзанна Миклебуст, директор по коммуникациям OATS.

Сообщество Senior Planet уже месяц находится в закрытом бета-тестировании.

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