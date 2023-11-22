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Истории

Как включить функцию адаптивной зарядки на смартфоне

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Со временем аккумулятор в телефоне изнашивается. Продлить срок его службы помогает адаптивная зарядка — эта функция отслеживает привычки пользователя и приостанавливает зарядку устройства до 100%, когда оно предположительно будет долго подключено к источнику питания, например ночью.

Как включить функцию адаптивной зарядки на смартфоне

Проверить текущее состояние батареи можно следующим образом.

  • Samsung: «Настройки» → «Обслуживание устройства» → «Диагностика» → «Диагностика телефона» → «Состояние аккумулятора».
  • iPhone: «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора и зарядка».

Вот как включить функцию адаптивной зарядки на устройствах iOS и Android.

На iPhone

Откройте «Настройки» → «Аккумулятор». Здесь показан уровень заряда батареи и активность телефона за последние часы и дни. Выберите «Состояние аккумулятора и зарядка» → «Оптимизация зарядки».

Эта функция включена по умолчанию (когда она активирована, на экране отображается сообщение об этом). Здесь же при желании ее можно отключить. На моделях iPhone 15 доступно несколько опций: «Оптимизированная зарядка», «Лимит заряда — 80%» и «Нет».

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Если выбрать параметр «Лимит заряда — 80%», то при подключении к источнику питания телефон будет приостанавливать зарядку при 80%, а затем возобновлять ее при 75%. Иногда устройство будет заряжаться полностью, чтобы точнее оценивать срок службы батареи.

На Google Pixel

На Google Pixel есть «Адаптивная зарядка», аналогичная функции на iPhone. Она также включена по умолчанию, и телефон сообщает, когда она активирована.

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Хотя рекомендуется оставлять эту функцию включенной, иногда нужно, чтобы телефон зарядился до 100% как можно быстрее. Чтобы ее отключить, перейдите в «Настройки» → «Батарея» → «Адаптивная зарядка».

На Samsung Galaxy

На Samsung Galaxy аналогичная функция называется «Защита аккумулятора», и она устанавливает лимит зарядки на уровне 85%.

В «Настройках» перейдите в «Обслуживание устройства» → «Батарея» → «Другие настройки аккумулятора». Здесь активируйте пункт «Защита аккумулятора». На смартфонах Samsung эта функция по умолчанию не включена, и когда она активирована, на экране не отображается сообщение об этом.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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