Как включить функцию адаптивной зарядки на смартфоне

Со временем аккумулятор в телефоне изнашивается. Продлить срок его службы помогает адаптивная зарядка — эта функция отслеживает привычки пользователя и приостанавливает зарядку устройства до 100%, когда оно предположительно будет долго подключено к источнику питания, например ночью.
Проверить текущее состояние батареи можно следующим образом.
- Samsung: «Настройки» → «Обслуживание устройства» → «Диагностика» → «Диагностика телефона» → «Состояние аккумулятора».
- iPhone: «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора и зарядка».
Вот как включить функцию адаптивной зарядки на устройствах iOS и Android.
На iPhone
Откройте «Настройки» → «Аккумулятор». Здесь показан уровень заряда батареи и активность телефона за последние часы и дни. Выберите «Состояние аккумулятора и зарядка» → «Оптимизация зарядки».
Эта функция включена по умолчанию (когда она активирована, на экране отображается сообщение об этом). Здесь же при желании ее можно отключить. На моделях iPhone 15 доступно несколько опций: «Оптимизированная зарядка», «Лимит заряда — 80%» и «Нет».
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Если выбрать параметр «Лимит заряда — 80%», то при подключении к источнику питания телефон будет приостанавливать зарядку при 80%, а затем возобновлять ее при 75%. Иногда устройство будет заряжаться полностью, чтобы точнее оценивать срок службы батареи.
На Google Pixel
На Google Pixel есть «Адаптивная зарядка», аналогичная функции на iPhone. Она также включена по умолчанию, и телефон сообщает, когда она активирована.
Хотя рекомендуется оставлять эту функцию включенной, иногда нужно, чтобы телефон зарядился до 100% как можно быстрее. Чтобы ее отключить, перейдите в «Настройки» → «Батарея» → «Адаптивная зарядка».
На Samsung Galaxy
На Samsung Galaxy аналогичная функция называется «Защита аккумулятора», и она устанавливает лимит зарядки на уровне 85%.
В «Настройках» перейдите в «Обслуживание устройства» → «Батарея» → «Другие настройки аккумулятора». Здесь активируйте пункт «Защита аккумулятора». На смартфонах Samsung эта функция по умолчанию не включена, и когда она активирована, на экране не отображается сообщение об этом.
Фото на обложке: Unsplash
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