Интернет-алгоритмы управляют нашей жизнью. Вот как избавиться от их влияния

Со временем интернет превратился в довольно токсичную среду, которая лишает приватности и сна, отвлекает от работы и раздражает рекламой. Проблема в том, что его алгоритмы слишком хорошо работают, и нам крайне трудно отказаться от социальных сетей и девайсов. Эти советы помогут сократить присутствие интернета в жизни и освободить время для по-настоящему важных вещей.

Следите за временем

Первый шаг к свободе от интернет-зависимости — определить, сколько времени вы из-за нее тратите. Установите приложение, которое будет следить, сколько часов уходит на Netflix или социальные сети. Это может быть RescueTime или любой из его аналогов.

Ограничивайте использование сервисов

После вы сможете заблокировать или сократить время присутствия на избранных сайтах. Для этого есть специальные приложения, например, Freedom, Focus или SelfControl.

Не стоит добавлять в черный список все сайты, на которые вы отвлекаетесь. Лучше запланировать время для чтения интересных статей. Для этого подойдет расширение The Great Suspender — оно переводит выбранные вкладки браузера в спящий режим, и они не замедляют работу компьютера.

Блокируйте рекламу

Сейчас почти все рекламные объявления появляются на экранах. Маркетологи побуждают нас действовать так, как хочется им, а не нам. Соответственно, нам приходится защищаться от манипуляций.

Чтобы избавиться от рекламы, используйте uBlockOrigin — это бесплатное приложение справляется даже с роликами в YouTube.

Программа Ghostery поможет заблокировать сервисы, собирающие о вас данные. Вмести эти два приложения исключат более 95% рекламы, которую вы видите.

Используйте анонимные браузер и поисковую систему

Если вы всерьез хотите защитить свои личные данные, попробуйте перейти с Chrome (принадлежит Google) или Safari (принадлежит Apple) на анонимный браузер, который не отслеживает ваши действия и не записывает историю поиска.

Чтобы полностью отказаться от отвлекающих факторов, установите текстовый браузер. Он не только убирает рекламные изображения, но и хорошо работает при нестабильном трафике.

Следующий шаг — перейти на поисковую систему, которая не будет собирать ваши данные. Самые распространенные из них — DuckDuckGo, Qwant, Gibiru, SwissCows или SearchEncrypt.

Сократите количество привлекающих внимание факторов

Наш разум устроен таким образом, что мы в первую очередь замечаем яркие и блестящие объекты. К ним относятся и экраны. Неизбежно мы склонны игнорировать скучную реальность ради привлекательного цифрового изображения. Поэтому порно заменяет секс, трэвел-фото из Instagram выглядят лучше, чем те же пейзажи в жизни, а самостоятельно сделанный тост с авокадо не будет таким же красивым, как на снимке фудблогера.

Чтобы снизить зависимость от гаджетов, постарайтесь снизить контрастность устройств и сократить количество визуальных стимулов.

Воздерживайтесь от социальных сетей

Facebook — настоящий убийца времени. Ежедневно платформу посещают 1,4 млрд пользователей, которые проводят там в среднем 58 мин. Это эквивалент 246,9 млн рабочих смен. Чтобы сократить время пребывания в социальной сети, можно использовать расширение Newsfeed Eradicator или перейти на мессенджер Facebook.

Вот что еще можно сделать, чтобы поменьше заходить в соцсети:

отписаться от групп, в которые давно не заходили,

отключить уведомления,

проверить настройки приватности (например, в Facebook можно запретить находить себя другим людям и ограничить информацию, доступную рекламодателям),

отключить автоматическое воспроизведение видео.

Благодаря этим простым действиям социальные сети будут намного реже привлекать ваше внимание, и вы перестанете тратить часы на просмотр ленты. У вас сохранится доступ ко всем функциям, но алгоритмы больше не будут удерживать вас на платформе.

В свою очередь, такие сервисы, как Twitter, не тратят много времени, но и не приносят никакой пользы. Постоянный доступ к негативным новостям и фэйкам не делает нас счастливее.

Исключите новости

Мало что ворует наше время и внимание так, как это делают новостные сайты. Они часто используют кликбейт и далеко не всегда заботятся о достоверности информации.

Постарайтесь исключить все новостные источники из своей жизни — приложения, подписки, сайты в закладках и подборки на стартовой странице браузера.

Ограничьте время для чтения новостей и выбирайте не коммерческие сайты, а скучные новостные источники. Даже если вы совсем откажетесь от регулярного чтения СМИ, вы не потеряете связь с внешним миром.

Откажитесь от стриминга

Влияние потоковых сервисов на общество сопоставимо с ущербом от социальных сетей. От любимых сериалов трудно отказаться, но можно изменить подход к просмотру, превратив киносеанс в событие.

В конце концов, можно заказывать DVD по почте, как это до сих пор делают два миллиона подписчиков Netflix.

Изучите чужой опыт

Управлению экранным временем и воздействию алгоритмов посвящено несколько книг, среди которых:

«Пустышка: Что интернет делает с нашими мозгами» (Николас Карр);

«Не оторваться. Почему наш мозг любит всё новое и так ли это хорошо в эпоху интернета» (Адам Алтер);

«Неотвлекаемый» (Нир Эяль);

«Дети и смартфоны. ВСЕ ХУЖЕ, чем нам кажется» (Николас Кардарас).

Они помогут не только узнать о проблеме, но и быть готовыми защитить себя.

Не используйте девайсы или сократите их использование

Если вам кажется, что смартфон использует слишком много вашего внимания, попробуйте отказаться от него или заменить устройство на старую модель с базовыми функциями.

Те, кому такой шаг кажется слишком кардинальным, могут сделать следующее:

снизить контрастность экрана,

удалить все приложения социальных сетей,

отключить push-уведомления.

Современный темп жизни заставляет нас думать, что времени постоянно не хватает. Однако мы всегда находим минутку, чтобы отвлечься. Избавившись от влияния алгоритмов и интернета, можно успевать больше и осознаннее проводить свое время.

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Фото на обложке: tommaso79 / Shutterstock