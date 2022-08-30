С черного на белый: зачем фрилансеру становиться самозанятым

Но у фриланса есть и свои нюансы. Какие — разберемся вместе с банком ВТБ , а также расскажем о продукте, который значительно упростит жизнь тех, кто планирует работать на себя.

Каждый десятый россиянин хочет стать фрилансером, по данным GeekBrains. Интерес к такой форме занятости начал расти во время пандемии: если в 2019 году фрилансеров в России было пять миллионов, то в 2020-м — уже 14 млн. Людей привлекает возможность самостоятельно распределять свое рабочее время и одновременно заниматься несколькими проектами, а также быть более независимыми и свободными.

Личный кабинет самозанятого в ВТБ

Для того чтобы фрилансеру — специалисту или предпринимателю — заниматься своим делом законно и не сталкиваться с проблемами, необходимо получить статус самозанятого, который позволяет уплачивать налог с дохода от профессиональной деятельности на особых условиях.

Самозанятыми могут быть физические лица и ИП из России и стран Евразийского экономического союза с ежегодным доходом до 2,4 млн рублей. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В чем преимущества режима самозанятости?

Во-первых, пониженная ставка налога: 4% от суммы дохода, полученного от физических лиц, и 6% — от юридических лиц и ИП. Во-вторых, если в течение месяца у самозанятого не было никаких доходов, то и налог не будет взиматься (до тех пор, пока его сумма не достигнет 100 рублей), и при этом не нужно предоставлять в налоговую никаких подтверждающих это данных. В-третьих, самозанятые физлица могут не платить НДФЛ, а самозанятые ИП — вдобавок к этому фиксированные страховые взносы и НДС (кроме случаев, когда в Россию ввозятся товары).

Чтобы стать самозанятым, нужно встать на учет в ФНС как плательщик налога на профессиональную деятельность (НПД). Это можно сделать в мобильном приложении «Мой налог», в личном кабинете на сайте ФНС или в российских банках, ВТБ — один из них.

Личным кабинетом самозанятого в ВТБ могут пользоваться только клиенты банка. Сервис позволяет:

подать заявку на регистрацию в качестве самозанятого (или сняться с учета);

сформировать (или аннулировать) чеки на поступившие платежи и отправить их своим заказчикам;

посмотреть сумму начисленных налогов, задолженностей и пеней;

оформить справки;

получать уведомления, приходящие от ФНС.

Какие возможности открываются самозанятым в ВТБ, разберем далее.

Возможности самозанятых в ВТБ

Отсутствие проблем с налоговой

Конституция РФ обязывает граждан платить налоги с доходов. За неуплату может последовать штраф: за каждый день просрочки налоговая будет начислять пени в размере не менее 1/300 ключевой ставки Банка России, согласно статье 75 НК РФ. И это один из рисков для фрилансеров, которые работают «в черную». Самозанятые же могут спокойно заниматься своим делом и не опасаться получить штраф от налоговой.

Также тех, кто решил зарегистрироваться как самозанятый с помощью ВТБ, ждет бонус — 10 тысяч рублей на частичную выплату налога. А пока бонус не израсходуется, клиенты ВТБ будут платить налог на 2% меньше с дохода, поступившего от юрлиц, и на 1% меньше с дохода, поступившего от физлиц.

Увеличение числа клиентов

«Официально незарегистрированные фрилансеры рискуют потерять клиентов среди ИП и юрлиц, так как большинство компаний проводят денежные операции официально — с чеками и подтверждающими документами. Для того, чтобы не только сохранить, но и приумножить клиентскую базу, такие исполнители могут зарегистрироваться в качестве самозанятого и воспользоваться всеми преимуществами этого налогового режима», — говорит Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

Помимо этого, самозанятые могут размещать свои товары на маркетплейсах и таким образом расширять число потенциальных и постоянных покупателей. Так, продажи самозанятых на Wildberries с января по май 2022 года выросли более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году и составили 2 млрд рублей. Сотрудничает с самозанятыми предпринимателями и Ozon, а также другие платформы.

Возможность брать кредиты и совершать поездки за границу

Для получения кредита или визы необходимо предоставить официальные документы о доходах — фрилансеры, оформленные как самозанятые в ВТБ, могут получить такую справку в мобильном банке «ВТБ Онлайн» в несколько кликов. Там же самозанятым доступно оформление автокредита на новый автомобиль или на авто с пробегом всего по двум документам и даже без подтверждения доходов. Одобрение занимает до пяти минут, а оформление КАСКО при этом не обязательно.

«Для одобрения кредита необходимо подтвердить свои доходы, например, с помощью справки 2-НДФЛ. Это может быть проблемой для фрилансеров, которые работают неофициально, ведь заемные деньги часто нужны для развития и масштабирования своего дела. Для самозанятых вопрос решается очень просто — они могут предоставить в банк справку об уплате НПД, сформированную в мобильном приложении “ВТБ Онлайн”», — отмечает Спартак Солонин.

В Госдуме также рассмотрят законопроект, согласно которому самозанятые смогут получать имущественный налоговый вычет при покупке недвижимости.

Дополнительные инструменты для развития своего дела

Самозанятые, зарегистрированные в ВТБ, получают доступ не только к финансовым продуктам, но и ко всей линейке небанковских сервисов. Например, в приложении «ВТБ Онлайн» они могут воспользоваться различными сервисами на льготных условиях, в том числе круглосуточной юридической поддержкой, программами для управления продажами, а также оформить пенсию и различные программы страхования.

«Мы работаем над увеличением числа инструментов, которыми самозанятые могут воспользоваться с помощью ВТБ. Для этого мы внимательно изучаем потребности наших клиентов и предлагаем им набор сервисов, необходимых как на старте, так и на каждом этапе развития своего дела. Такой клиентоориентированный подход позволяет нам сделать сотрудничество самозанятых с банком максимально комфортным и выгодным», — добавляет Спартак Солонин.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться как самозанятый можно на сайте банка.

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