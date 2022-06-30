Самозанятые на Wildberries нарастили продажи до 2 млрд рублей

За пять месяцев с начала года самозанятые на Wildberries нарастили продажи на 410% год к году до 2 млрд рублей. Количество самих самозанятых тоже выросло — почти в пять раз до 150 тыс. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.
Больше всего на площадке самозанятых из Московского региона, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Новосибирской, Ленинградской областей и Пермского края.
Динамичнее всего продажи росли из Амурской, Липецкой и Курской областей, а также из Калмыкии и Забайкальского края.
Самые популярные товары — бижутерия ручной работы от мастеров из Московской области, различные предметы интерьера, выполненных пермскими дизайнерами, одежда от ивановских швей, аксессуары, изготовленные в Иркутской области, а также посуда и различная кухонная утварь от татарстанских гончаров.
Госдума 8 июня приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает регистрировать товарные знаки самозанятым гражданам.
В пояснительных материалах говорится, что после вступления закона в силу иностранные граждане тоже смогут регистрировать товарные знаки в РФ без подтверждения статуса ИП.
Фото на обложке: Unsplash
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