Каждый десятый россиянин намерен уйти с работы и стать фрилансером – исследование

10% россиян планируют уйти с работы и стать фрилансерами, следует из результатов исследования GeekBrains. Каждый четвертый опрошенный планирует обучиться новой профессии, но большинство из них не определились, на кого хотят учиться.

В исследовании образовательной платформы GeekBrains приняли участие 419 тыс. человек – участники платформы, слушатели программ обучения, мастер-классов и собственных мероприятий.

Каждый десятый опрошенный заявил о желании уйти с работы и заниматься проектными заказами на фрилансе. Столько же намерены полностью изменить сферу деятельности.

26% респондентов планируют освоить новую профессию. Приступить к обучению в ближайшее время готовы половина опрошенных.

Тех, кто готов учиться только бесплатно (35%), почти столько же, сколько готовы платить за это: 31% считают, что годовое обучение должно стоить от 30 тыс. рублей. 33% готовы учиться, если курс обойдется им дешевле 30 тыс. рублей.

«Более 75% опрошенных не определились с выбором направления обучения. Это значит, что эти люди хотят учиться, но им нужна помощь для того, чтобы сделать правильный шаг», – отметил генеральный директор GeekBrains Александр Волчек.

Среди тех, кто знает, какое направление выберет для обучения, наибольшим спросом пользуются программирование, маркетинг и дизайн.

В IT-сфере профессия разработчика вызывает интерес у 29% респондентов, тестировщика – 16,8%, системного аналитика – 11,5%.

В других областях самыми востребованными профессиями, по данным исследования, являются дизайнер, SMM-менеджер, маркетолог и таргетолог.

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