Россияне смогут регистрироваться как самозанятые прямо на маркетплейсах

Правительство готовит новые правила для регистрации самозанятых, которые упростят их работу на маркетплейсах и агрегаторах услуг. Предполагается, что получить статус самозанятого можно будет прямо на торговой площадке.

Поправки вносятся в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"», следует из письма Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на которое ссылается «Коммерсантъ».

Сейчас зарегистрировать самозанятость можно через официальное приложение «Мой налог» от ФНС. АКИТ предлагает регистрировать самозанятых на торговой площадке через учетную запись ЕСИА, то есть «Госуслуги». В таком случае оператор площадки подаст заявление физлица в ФНС с применением квалифицированной электронной подписи.

«Мы хотим, чтобы сервис для людей был доступен в том месте, где он востребован. Это делается для новых поставщиков», — пояснил президент АКИТ Артем Соколов, которого цитирует издание.

Идея заключается в том, чтобы маркетплейс мог обеспечить продавцов максимальным набором услуг, включая финансовые, добавляет он. Сейчас самозанятые при регистрации на маркетплейсах проходят проверку службы безопасности, аккредитацию, что отнимает время. Упростив порядок, АКИТ рассчитывает ускорить их выход на площадку.

По данным Минэкономики, на 1 июня в России зарегистрировано около 2,4 млн самозанятых. На маркетплейсах они могут торговать только товарами собственного производства не более чем на 2,4 млн рублей в год.

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Фото: Unsplash