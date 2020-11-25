Важно, срочно, суперсрочно: как не теряться в потоке задач и все успевать на работе

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Agile life. Как вывести жизнь на новую орбиту, используя методы agile-планирования, нейрофизиологию и самокоучинг» Катерины Ленгольд. Мы публикуем отрывок (с сокращениями) из главы «Управление задачами». Здесь вы найдете полезные советы, которые помогут эффективно управлять задачами, а не тонуть в них.

Рабочий день большинства людей напоминает советскую электронную игру, где волк ловит в корзину падающие со всех сторон яйца. Это бесконечный поток задач, встреч и сообщений — срочных и очень срочных, важных и суперважных. Как только вы выстроите простую систему повседневного управления задачами и календарем, пользы от ваших действий станет больше, а броуновского движения, съедающего батарейку, — меньше.





«Помидорный бюджет»

Первый шаг — формирование общей структуры вашего дня и недели. Для примера возьмем стандартный 8-часовой рабочий день с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Бюджет рабочего времени я предпочитаю измерять не в часах, а в «помидорках». Pomodoro — это, пожалуй, самая простая и действенная техника повышения личной эффективности. Рабочий процесс делится на блоки сфокусированной работы длительностью 25 минут с обязательным 5-минутным перерывом.

Можно назвать сотни исследований, подтверждающих эффективность этой методики, а можно просто попробовать применить ее на практике.

Поставьте таймер на 25 минут и приступайте к выполнению задачи. Когда время закончится, отдохните 5 минут. Сделайте четыре подхода. Вы удивитесь, сколько задач вы успеете выполнить за два часа.

Обратный отсчет времени и тикающий таймер мобилизуют внимание, а гарантированный отдых и небольшой объем задачи снимают нервозность и снижают когнитивную скуку (наш директор, префронтальная кора, не любит долго выполнять однообразные задачи).

Мелкие задачи, на выполнение которых уходит 5-10 минут, удобно группировать в одну помидорку, а крупные проекты нужно разбивать на несколько блоков по 25 минут.

Последнее, кстати, здорово помогает поддерживать уровень «бонусных» нейромедиаторов. Начало каждого рабочего интервала сопровождается всплеском дофаминовой мотивации и завершается серотониновой наградой.

Перерыв между помидорками обязателен. Сфокусированная работа должна сопровождаться отдыхом.

Во время пятиминутного перерыва заварите чашечку душистого чая или съешьте горсть ягод, разомните мышцы или пройдитесь по офису. В 40-часовую рабочую неделю помещается 80 помидорок (8 часов = 16 помидорок в день). Это и есть ваш «помидорный бюджет» на неделю. Давайте разберем, как грамотно его инвестировать.





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Приоритетные и рутинные задачи на день

Утренние часы и первые восемь помидорок моего дневного рациона я выделяю на решение приоритетных задач. Это идеальное время для проработки новых идей, анализа сложных ситуаций, принятия важных решений. Чтобы выявить тренды в сфере личной эффективности своих сотрудников, компания Redbooth проанализировала 28 млн (!) задач, выполненных пользователями платформы. Результаты, полученные эмпирическим путем, совпали с выводами нейрофизиологов, которые утверждают, что пик продуктивности приходится на период через 2-4 часа после пробуждения.

Я не трачу это золотое время на разбор почты, рутинные звонки, встречи и бумажную работу, не требующую серьезной когнитивной нагрузки.

Все задачи «второй величины» я выполняю после обеда. Планируя рабочий день, я учитываю длительность выполнения задачи в помидорках.

Из 16 ежедневных помидорок я планирую только 12, а четыре оставляю свободными на случай, если решение какого-то вопроса займет больше времени или возникнет внеплановая задача. Выделение 25% буферного времени (по часу до и после обеда) — это спасение от цейтнота и паники, которые возникают при «наползании» одной задачи на другую.

Кроме стандартных 25-минутных блоков помидорок можно использовать двойные или тройные помидорки. Например, двойная помидорка — это 60 минут: 50 минут работы и 10 минут отдыха.

Не стоит начинать с больших помидорок! Сначала приучите себя к маленьким.

Если вы без проблем удерживаете внимание на одной задаче в течение 25 минут, плавно увеличивайте размер блоков. При этом двойные и тройные помидорки лучше работают в первой половине дня, когда концентрация внимания на максимуме. Использовать их целесообразно для решения комплексных задач, требующих глубокого погружения. Над задачами средней сложности или крупными рутинными проектами я советую работать стандартными блоками по 25 минут.





Фиксирование входящих задач

Главное правило в работе с задачами — не держать их в голове. Если в архивном отделе (долговременной памяти) трудится много сотрудников и на полках достаточно пространства для хранения документов, то в кратковременной памяти места куда меньше. Не тратьте ограниченный ресурс директора для таких мелочей. Делегируйте хранение задач планировщику. Списки дел можно вести на бумаге, но я настоятельно рекомендую электронный формат. В этом случае:

задачи никогда не потеряются и синхронизируются сразу на всех устройствах. Вы можете фиксировать их на телефоне, планшете или ноутбуке;

можно надиктовывать задачи на ходу с помощью функции распознавания голоса, доступной на большинстве смартфонов;

даже если телефона нет под рукой (что в ряде случаев полезно для продуктивной работы и отдыха), вы можете внести задачу в список с помощью умных часов.

Важно фиксировать задачи строго в одном месте. Если одна часть дел записана в ежедневнике, другая — на листиках, а третья — в приложении на телефоне, то толку от такой системы не будет. Еще раз повторю: все задачи — в одном месте. Это место называется «Входящие».

На этапе внесения задач в список не нужно их сортировать, категоризировать, раскладывать по папкам, планировать на какой-то день. Просто выгружайте их из мозга, не обрабатывая:

идете по магазину и вспомнили, что нужно купить своей половинке подарок на День рождения, — запишите задачу в список;

едете в машине, и пришла идея нового маркетингового исследования для клиента — надиктуйте ее, чтобы не забыть;

во время разговора с командой выявилась задача, которую вы должны проконтролировать, — внесите ее в список.

Ключевое правило: делать это сразу, не откладывая. Удерживать задачу в оперативной памяти — это как оставить включенным фонарик на телефоне: батарейка сядет и на выполнение важных дел ментальной энергии не останется.





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Обработка электронной почты и сообщений

Когда вы проверяете почту и рабочие мессенджеры?

Когда выдается свободная минутка.

Как только всплывает уведомление.

Правильного варианта тут нет. И то и другое неэффективно. В ходе опроса более 500 работников интеллектуального труда в США, проведенного компанией RescueTime, 9 из 10 респондентов признались, что не контролируют свой рабочий день.

Отсутствие контроля над происходящим — угроза для миндалины, отдела безопасности, со всеми вытекающими последствиями: выгоранием, нарушением сна и памяти, снижением способности приоритизировать.

Разумеется, контролировать все невозможно, но есть вещи, на которые вы можете повлиять. Первое, что можно сделать, — выставить щит, который укроет вас от бомбардировки входящих сообщений. Этот щит — волшебная кнопка «Не беспокоить» в настройках телефона. Проверять почту и рабочие мессенджеры следует по расписанию, а не когда придется.

В зависимости от характера вашей работы вы можете делать это пару раз в день или каждые полтора часа — но не постоянно. Вашему директору, префронтальной коре, нужно время на концентрацию. Если дверь его офиса слетает с петель от нескончаемого потока визитеров, работать ему некогда.

Думаю, у вас такое было: безумная неделя, куча беготни…А потом смотришь на реально проделанную работу и понимаешь, что все это — мышиная возня.

Время работы и время обработки новых задач должно быть разграничено. Вам нужно определить, когда и как долго вы будете обрабатывать входящие сообщения.

Я рекомендую выделить на это 25 минут до обеда (сразу после выполнения приоритетных задач) и 25 минут в конце рабочего дня. Это время можно сразу зафиксировать в календаре.

Если для выполнения приоритетных задач вам необходимо проверить входящие сообщения утром, можно устроить 15-минутную сессию сканирования (не обработки!) почты и мессенджеров. Не открывайте все письма, а только те, которые имеют отношение к приоритетным задачам. Обработку остальных писем оставьте до обеда.



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