ИИ научился создавать плейлисты лучше, чем Spotify и Apple Music

«Идеальный» плейлист порой приходится собирать буквально по крупинкам, добавляя по одной песне за раз в течение нескольких лет. К счастью, ИИ, ставший нашим главным помощником во многих сферах, теперь упрощает и эту задачу. PlaylistAI — новое приложение на базе технологии OpenAI, которое составляет списки воспроизведения, учитывая запросы пользователей и их предпочтения в музыке.
Чтобы составить плейлист, нужно привязать PlaylistAI к Spotify или Apple Music. Затем — ввести запрос, например «музыка в стиле Lady Gaga», «популярные песни 80-х годов» и «треки для дождливого вечера, похожие на Bon Iver». После инструмент предложит список исполнителей, который можно отредактировать по своим предпочтениям. Готовый плейлист автоматически переносится в Spotify или Apple Music.
«Просмотр плейлистов в Spotify напоминает прокручивание алгоритмической ленты соцсетей, которая предлагает то, что, по ее мнению, вам нужно», — рассказывает разработчик PlaylistAI Бретт Бауман.
Музыкальные платформы, как правило, делают выводы о наших вкусах на основе множества предположений. В частности, Spotify рекомендует музыку исходя из истории прослушивания.
В то же время PlaylistAI дает пользователям возможность хотя бы частично управлять этим процессом, а также, по словам Баумана, «открывать для себя новую музыку и исполнителей, которые не обязательно являются самыми популярными».
Фото в тексте: PlaylistAI
Чтобы улучшить результат, в качестве ориентира можно указать жанр или исполнителя. «Чем подробнее [запрос], тем лучше», — говорит Бауман.
Например, на запрос «малоизвестная классическая музыка» ИИ предлагает послушать «К Элизе» — одно из самых известных произведений Бетховена. Если же указать подробное описание («классическая музыка эпохи романтизма, например Шуберт, Шопен и Лист»), то результаты будут более соответствующими.
На данный момент PlaylistAI предлагает довольно простой интерфейс. В последней версии приложения можно редактировать запрос, если вам не понравились предложенные результаты. Однако, если выбор треков завершен, а плейлист экспортирован в Spotify, вернуться назад и внести изменения не получится.
Со временем Бауман хочет внедрить в сервис GPT-3, чтобы взаимодействие с ИИ больше напоминало беседу. К примеру, приложение можно будет попросить «сделать плейлист более танцевальным» и «убрать этого исполнителя».
Фото на обложке: Dean Drobot /
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