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Истории

ИИ научили выявлять будущие хиты с точностью 97%

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Ежедневно выходят тысячи новых песен, а звукозаписывающие студии, радиостанции и музыкальные приложения пытаются понять, какие из них будут успешны. Эту задачу может упростить ИИ.

Исследователи из Университета Клэрмонт Градуэйт с помощью датчиков отследили эмоциональную реакцию 33 человек при прослушивании 24 песен. На основе этого набора данных нейросеть смогла находить хиты среди большего количества песен с точностью 97%.

ИИ научили выявлять будущие хиты с точностью 97%

«Если в будущем станут привычными носимые нейробиологические технологии, подобные тем, что мы использовали в этом исследовании, аудитория сможет получать подходящее развлечение на основе своей нейрофизиологии», — сказал один из авторов Пол Зак.

Однако критики давно утверждают, что культура, которая формируется совместными усилиями некой группы и общим согласием аудитории, склонна к однообразию — и такой тип ИИ представляет группу Кремниевой долины. Кроме того, вкусы постоянно меняются.

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Ученые десятилетиями пытаются персонализировать рекомендации музыки. Так, в 2003 году в рамках тематического исследования Гарвардской школы бизнеса компания Polyphonic HMI впервые спрогнозировала хиты с помощью ИИ. Это помогло создать успешные композиции и (получить несколько «Грэмми») таким артистам, как Нора Джонс.

В 2020 году исследователи из Стэнфорда заявили, что нашли способ прогнозировать уровень вовлеченности в видео.

Следующими, кто воспользуется потенциалом такого рода картирования мозга, вероятно, станут социологи и маркетологи.

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Фото на обложке: Just Life / Shutterstock

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