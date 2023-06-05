Против кликбейта: агрегатор новостей Artifact заменит заголовки на информативные

Если достаточное количество людей посчитает название статьи кликбейтным, Artifact начнет показывать всем версию от ИИ — но только в ленте приложения.

Агрегатор новостей Artifact вводит функцию, которая с помощью ИИ в реальном времени переписывает заголовки, помеченные пользователями как кликбейт. Для этого используется языковая модель GPT-4 от OpenAI.

Artifact — новостное приложение с лентой рекомендаций от создателей Instagram*, которое называют «TikTok для текста». Новая функция уже пользуется популярностью у аудитории, рассказывает сооснователь Кевин Систром.

Издания делают заголовки чрезмерно пикантными и опускают информацию отчасти потому, что вынуждены конкурировать за внимание пользователей в соцсетях. Однако аудитория Artifact и других новостных приложений нацелена на чтение новостей, поэтому неоднозначные названия кажутся особенно неуместными.

Кликбейт не только раздражает пользователей Artifact, но и путает его рекомендательные системы. По словам Систрома, такие заголовки иногда сообщают алгоритмам, что «вас интересуют то, что на деле вам не интересно, потому что вы кликнули, чтобы узнать ключевую информацию, не указанную в названии».

Вот как работает новая функция.

Когда пользователь помечает заголовок как «кликбейтный», на его месте появляется анимация загрузки, а затем — новое название.

Такие названия помечены звездочкой, которая указывает, что это не оригинал.

Artifact переписывает заголовки не в самих в статьях, а только в ленте.

Фото в тексте: Artifact

Люди в Artifact также будут просматривать списки заголовков, которые переписываются чаще всего, и смогут отправить измененную версию всем пользователям, рассказывает Систром. Сейчас это делается вручную, но в дальнейшем может быть автоматизировано.

Систром утверждает, что ИИ генерирует довольно точные заголовки. Тем не менее в ходе доработки функции нейросеть и сама написала несколько кликбейтных вариантов, поскольку привыкла видеть подобные в интернете.

Систром также уверяет, что Artifact не планирует переписывать все названия статей с помощью ИИ. «Я ценю и уважаю редакционную власть издателей и авторов над своим контентом, — говорит он. — Это нацелено только на самые вопиющие случаи, которые создают проблемы пользователям».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото в тексте: Artifact