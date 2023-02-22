Американский журнал прекратил прием рассказов: большинство написаны чат-ботом

Американский научно-фантастический журнал Clarkesworld Magazine временно запретил авторам присылать статьи в редакцию. Дело в том, что люди начали массово предлагать тексты, предположительно написанные с помощью ChatGPT. С октября 2022 года число таких материалов выросло более чем в 20 раз: в феврале редакторы заблокировали свыше 500 человек за плагиат и использование ИИ.

Редактор Clarkesworld Magazine Нил Кларк объявил о временном запрете в Twitter: «На данный момент прием материалов закрыт. Нетрудно догадаться, почему». Один из комментаторов посоветовал ему использовать ИИ-детекторы, чтобы выявлять тексты, созданные при участии чат-ботов. Однако Кларк ответил, что ни один из таких инструментов «не является достаточно надежным».

Это произошло спустя пять дней после того, как Кларк написал в своем блоге о том, что с конца 2022 года журнал получает значительно больше текстов, написанных ИИ. Именно в этот период стал популярным чат-бот ChatGPT от OpenAI.

Вот что показывают данные Кларка.

До октября 2022 года Clarkesworld Magazine блокировал за плагиат и тексты, сгенерированные ИИ, менее 25 человек в месяц.

В декабре 2022 года это число выросло до 50.

В январе 2023 года оно увеличилось более чем вдвое — почти до 120.

В феврале 2023 года в бан попали более 500 человек (а месяц еще даже не закончился).

По словам Кларка, он связался с другими редакторами и обнаружил, что его ситуация не уникальна. Как действовать? Вот что пишет Кларк: «Хотя отклонять и блокировать такие материалы было просто, это явление растет такими темпами, что потребуются изменения. Что еще хуже, технология будет лишь улучшаться, поэтому обнаруживать их станет сложнее».

Он предполагает, что подобным журналам придется подходить к приему материалов по-другому. Например, допускать только «известных» авторов или запрашивать у отправителя больше персональной контактной информации. Однако Кларку не нравится ни один из этих вариантов, и он обеспокоен тем, что это увеличит барьеры для новых и международных авторов.

В ответах под блог-постом многие поддержали Кларка. Тем не менее некоторые выступили в защиту практики применения ИИ: один комментатор даже отметил, что написал таким образом целый роман.

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