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Истории

ИИ-помощники для написания контента — чем они полезны предпринимателям, копирайтерам и маркетологам

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

ИИ-ассистенты для написания контента — это инструменты, которые автоматически генерируют текст по заданным параметрам. Их задача — улучшить качество контента с помощью идей, примеров и советов по поводу правок. Например, такой сервис разработали «Сбер» и стартап CopyMonkey.ai.

С помощью таких инструментов можно автоматизировать и значительно ускорить работу специалистам из разных сфер.

ИИ-помощники для написания контента — чем они полезны предпринимателям, копирайтерам и маркетологам

ИИ для предпринимателей

ИИ-инструменты для написания текстов могут создать публикацию на определенную тему всего из нескольких ключевых слов. ИИ способен выполнить весь процесс самостоятельно и предоставить результат в одно мгновение.

Если вам просто нужны идеи, ИИ-помощники справятся и с этой задачей. Генераторы историй помогут придумать концепцию романа или сценария, а также контент под запросы бизнеса.

Более того, эти ИИ-инструменты способны генерировать не только слова, но и эмоции. Результаты их работы могут заставить людей как засмеяться, так и заплакать.

ИИ для копирайтеров и маркетологов

Роботы позволяют маркетологам создавать контент в больших масштабах. Они могут использовать как ИИ-писателей в качестве ассистентов, так и ПО со встроенным ИИ-писателем.

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А для копирайтеров они являются не заменой, а отличным помощником, который поможет выйти из творческого кризиса. И все это позволяет сэкономить не только время, но и деньги.

Почему это важно

Развитие технологий приносит большую пользу для сферы работы с контентом. В будущем может измениться даже поиск в интернете: исследователи Google Research придумали поисковую систему, которая будет предоставлять ответы на естественном языке, собранные из нескольких документов, а также подкреплять их ссылками.

Многие компании уже применяют ИИ для повторяющихся задач, что позволяет использовать рабочее время сотрудников более эффективно. Поэтому важно не отказываться от технологий, а находить новые способы выполнять повторяющиеся задачи. Создателям контента, в свою очередь, нужно не только разбираться в этих инновациях, но и думать о том, как задействовать их в работе. 

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Фото на обложке: kung_tom / Shutterstock

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