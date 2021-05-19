Исследователи Google предложили новую концепцию поиска: готовый ответ вместо списка статей

Механизм поиска в интернете не менялся в течение десятилетий. И наконец, исследователи Google представили новую концепцию поисковых систем. Они будут работать на основе языковых моделей, а сам процесс поиска будет похож на разговор с человеком-экспертом.

В 1998 году двое аспирантов из Стэнфордского университета опубликовали статью, описывающую новый тип поисковой системы под названием Google, которая использует структуру гипертекста. Google, как утверждалось, «‎разработан для эффективного сканирования и индексации интернета, а также предоставляет более подходящие результаты, чем существующие системы».

В основе инновации лежал алгоритм PageRank. Он ранжировал результаты поиска по тому, насколько они соответствуют запросу пользователя, основываясь на количестве ссылок на страницу. C помощью PageRank Google открыл ворота в интернет, а Сергей Брин и Ларри Пейдж построили одноименную компанию, которая стала одной из крупнейших в мире.

Недавно команда исследователей Google опубликовала предложение по модернизации механизма работы поисковой системы. Они предлагают заменить метод ранжирования одной большой языковой ИИ-моделью — будущей версией BERT или GPT-3. Пользователям больше не придется самостоятельно искать информацию в обширном списке веб-страниц. Вместо этого они будут задавать вопросы, а языковая модель будет отвечать им напрямую. Такой подход может изменить не только поисковые системы, но и то, как мы взаимодействуем с ними.

Однако для начала потребуется устранить проблемы существующих языковых моделей. К примеру, как указывают исследователи Google и других компаний, иногда эти ИИ генерируют предвзятые и оскорбительные ответы.

Современные поисковые системы

С годами поисковые системы работают все быстрее и точнее. Теперь результаты ранжируются с помощью ИИ, а Google использует языковую модель BERT, чтобы лучше понимать поисковые запросы. Но, помимо этих нововведений, все основные поисковые системы работают так же, как и 20 лет назад.

Поисковый робот (ПО, которое непрерывно сканирует интернет и поддерживает список всех обнаруженных результатов) индексирует веб-страницы.

Результаты, соответствующие запросу пользователя, собираются из этого индекса и ранжируются.

Даже лучшие современные поисковые системы все еще отвечают списком документов, содержащих запрошенную информацию, но не предоставляют сам ответ. Они также плохо справляются с запросами, требующими ответов из нескольких источников. Представьте, что вы спрашиваете совет у врача, а он, вместо прямого ответа, предоставляет вам список статей, которые потребуется изучить.

Концепция поисковых систем будущего

Дональд Метцлер и его коллеги из Google Research хотят создать поисковую систему, которая выступит в роли человека-эксперта. Она будет предоставлять ответы на естественном языке, собранные из нескольких документов, а также подкреплять их ссылками на подтверждающие данные, как это делается в статьях Wikipedia.

Большие языковые модели частично соответствуют этим требованиям. К примеру, GPT-3 обучен на большей части данных из интернета и сотнях книг. Он извлекает информацию из нескольких мест и дает ответы на естественном языке. Однако GPT-3 не отслеживает используемые источники и не может предоставить доказательств своих ответов. В результате невозможно сказать, насколько верна предоставляемая информация.

Метцлер и его коллеги называют языковые модели дилетантами: «‎Считается, что они умны, но их знания поверхностны». По их мнению, эту проблему можно решить, если обучить будущие версии BERT и GPT-3 сохранять записи источников. На данный момент ни одна из подобных моделей не способна на это. Но в целом это возможно, и в этом направлении уже начались исследования.

Мнения экспертов

Цзыци Чжан из Университета Шеффилда изучает методы поиска информации в интернете. По его словам, за последние десятилетия был достигнут прогресс в различных областях поиска — от ответов на запросы до резюмирования документов и структуризации данных. Однако ни одна из этих технологий не изменила механизм поиска, так как каждая из них решает конкретную проблему и не поддается обобщению.

Концепция большой языковой модели, способной выполнять все эти действия одновременно, кажется Чжану интересной. Тем не менее он отмечает, что ИИ плохо справляется с техническими и специализированными темами из-за недостатка примеров в тексте, по которому они обучаются. «‎Вероятно, в интернете в сотни раз больше информации об электронной коммерции, чем о квантовой механике», — утверждает Чжан. Кроме того, современные языковые модели в основном ориентированы на английский язык.

Ханна Гаджиширзи, изучающая обработку естественного языка в Вашингтонском университете, поддерживает новую концепцию, добавляя, что она «‎полностью изменит процесс поиска». Тем не менее она считает, что на практике могут возникнуть проблемы, так как крупные языковые модели требуют много памяти и вычислительных ресурсов. «‎Думаю, они не заменят индексацию», — утверждает Гаджиширзи.

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