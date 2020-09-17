Доставка бортпитания, онлайн-покупки и полеты в никуда: как авиакомпании справляются с падением доходов

Пандемия COVID-19 пробудила творческие инициативы крупных авиакомпаний. Они пробуют самые разные варианты — от доставки бортового питания на дом до продвижения онлайн-товаров. Перевозчики надеются, что это хоть немного компенсирует финансовые потери последних месяцев.

Cathay Pacific Airways, флагманская авиакомпания из Гонконга, недавно запустила доставку еды в районе Тунг Чунг. Раньше ее кейтеринговое подразделение готовило 83 тысячи обедов для пассажиров 293 рейсов в день, что в среднем составляет 283 обеда на рейс. Но сейчас в Гонконг выполняется всего несколько десятков рейсов в день, в августе через аэропорт Гонконга на каждый самолет проходило в среднем 22 пассажира.

Изначально доставка питания по системе meals-on-wheels предлагалась только сотрудникам аэропорта, но позже была распространена на близлежащий район Тунг Чунг. «Мы понимаем, что большинство местных сотрудников заинтересовано в покупке обедов и ужинов навынос, чтобы поддерживать социальное дистанцирование, и поэтому мы предлагаем такие услуги для тех, кто живет в районе аэропорта и в Тунг Чунг», — заявила представитель Cathay.

Аналогичную тактику применил и конкурирующий авиакейтер Gate Gourmet, который запустил доставку еды для сотрудников аэропорта, чтобы поддерживать работу кухонь. По словам работника аэропорта Вонг Хей-шун, курица с карри и рисом, которую он заказал в Cathay Pacific за $5, стоила дешевле, чем в местных ресторанах быстрого питания, но при этом качество доставленных блюд было хуже, чем у тех, что продаются на борту самолетов. «Еда вполне приемлемая, но рис слишком водянистый. Карри и курица меня устроили», — сказал он.

Недавно Cathay Pacific представила новую линейку товаров, посвященную самолету Boeing 747, чтобы еще сильнее повысить онлайн-продажи среди 12 млн участников программы Asia Miles по всему миру. Стремясь стать Amazon среди магазинов авиакомпаний, Cathay Pacific предлагает пользователям получить Apple MacBook, накопив 222 520 воздушных миль, или оплатить большую часть стоимости ноутбука наличными на сумму $1 290. При наличии 21 650 миль можно получить чайник Breville.

Почти полностью потеряв доходы от пассажирских перевозок, Hong Kong Airlines, единственная коммерческая авиакомпания в Гонконге, не принадлежащая Cathay, организовала чартерные рейсы и переоборудовала самолеты для грузов. Учитывая будущее и его новую реальность, компания надеется, что ее движение в сторону онлайн-продаж, как и у Asia Miles от Cathay, принесет некоторую прибыль.

«Мы работаем с нашим главным розничным партнером над развитием и расширением онлайн-продаж, чтобы предлагать более широкий ассортимент продуктов с доставкой на дом для наших клиентов», — отметила представитель Hong Kong Airlines.

Помимо обычных товаров, авиакомпании теперь предлагают лимитированные коллекции и уникальные возможности. Тайский авиаперевозчик Thai Airways, который был вынужден обратиться за защитой от банкротства из-за многолетних убытков, в этом месяце открыл тематический ресторан с самолетными креслами, стюардессами и посадочными талонами в качестве сувениров — для большего погружения в атмосферу полета.

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Австралийская авиакомпания Qantas в прошлом месяце предложила пакет за $18 для любителей полетов, включающий ее известную пижаму бизнес-класса, дорожный набор и бортовые закуски, — его раскупили за несколько часов. Авиакомпания также вернула однодневные экскурсии над Антарктидой. Полет длится до 14 часов и стоит около $903.

В июле British Airways организовала выставку в залах ожидания и штаб-квартире аэропорта, состоящую из 17 арт-объектов из своей коллекции, и собрала почти $3 млн от продаж работ таких известных художников, как Бриджит Райли и Дэмьен Херст.

Из-за закрытых границ авиакомпании даже выполняют «полеты на земле», хотя и в ограниченном режиме. В прошлом месяце тайваньские авиаперевозчики предложили местным жителям полет вокруг острова, рейс отправлялся из Тайбэя и приземлялся там же — все билеты на него разобрали.

В том же месяце японская компания All Nippon Airways предложила «воздушную экскурсию» в никуда, выполненную в гавайском стиле. Она длилась 90 минут и проходила на одном из новых дорогих самолетов Airbus A380 на 520 мест. Спрос на уникальное мероприятие превысил предложение: более 330 человек были готовы заплатить от $129 за эконом-класс до $470 за первый.

Singapore Airlines, национальная авиакомпания Сингапура, также планирует собственный рейс в никуда, чтобы адаптироваться к закрытым границам и отсутствию внутренних рейсов и порадовать любителей полетов.

По словам Саймона Ли Сиу-по, старшего преподавателя бизнес-направления в Китайском университете, Covid-19 показал, что авиакомпаниям нужно найти альтернативные способы заработка. «У авиакомпаний, как и у ритейлеров, есть множество потенциальных источников дохода… Они как воздушный торговый центр. Такая диверсификация и исследование новых каналов необходимы в долгосрочной перспективе, — сказал Ли. — Суть в том, что авиаперевозчики доставляют клиентов в пункт назначения, но при этом у них есть и покупательная способность, которую можно реализовать с помощью электронной коммерции».

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