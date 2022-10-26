«Денег было немного и было жаль тратить их на менеджмент»

20 октября спикером на прямом эфире выступил Александр Горник, сооснователь и СЕО Mindbox. Предприниматель рассказал о том, как реализует принципы «бирюзовости» в своей компании, какие ошибки допускал при внедрении этого подхода, а также порекомендовал полезную литературу для тех, кто только начинает модернизацию.

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Содержание:

О компании

Mindbox — облачная платформа автоматизации маркетинга, основанная Александром Горником и Иваном Боровиковым в 2010 году. Штат компании насчитывает 250 человек.

В 2021 году проект привлек $13 млн от Baring Vostok, выручка по итогам того года составила 934 млн рублей.

Что такое бирюзовая компания

Термин «бирюзовая компания» ввел консультант, коуч и фасилитатор Человек, обеспечивающий успешную групповую коммуникацию Фредерик Лалу в своей книге «Создавая организации будущего».

Стадии организаций. Источник: иллюстрирование издание «Создавая организации будущего»

Функционирование бирюзовой организации построено на принципе самоуправления. «Руководство в компании по большей части осуществляет коллектив, а не менеджмент», — поясняет Горник.

Предприниматель рассказал, что культура Mindbox как бирюзовой организации базируется на трех принципах:

Полезность и ценностность;

Максимальная автономия сотрудников (принцип самоуправления);

Эволюционность целей.

«Идеальная» бирюзовая компания и реальный кейс Mindbox

Пересказывая труд Лалу, Горник напоминает, что в основе такой компании также лежит принцип целостности каждого сотрудника, где «нет грубого разделения на себя „рабочего“ и себя „в жизни“».

К примеру, в отличие от многих компаний, где корпоративными правилами запрещены романтические отношения между коллегами, в Mindbox около 15% сотрудников являются парами.

Предприниматель рассказал, что другая особенность «бирюзовости» — возможность каждого работника самостоятельно определять уровень своей заработной платы. В его компании это осуществляется с помощью специальных карточек в Trello.

«Разумеется, это не обязательно должно быть во всех организациях. Хотя открытость — это, безусловно, один из столпов “бирюзовости”», — развивает свою мысль эксперт.

Горник отмечает, что отсутствие иерархии (которое считается еще одним столпом) также совершенно необязательно для каждой компании. Предприниматель делится опытом, что таким подходом пользовались и в Mindbox, но с расширением штата до 140 человек стало понятно, что без иерархии полноценная работа уже невозможна.

«У нас есть менеджеры, открытая и понятная структура управления. У нас также есть цели. Конечно, это не KPI, которые уже практически общепризнанно считаются „злом“, потому что привязка денежных мотиваций к результатам попросту не работает — за исключением самых простых задач».

CEO Mindbox объясняет, что было проведено множество исследований, которые доказывают — чем сложнее в интеллектуальном плане работа, тем хуже на производительность труда влияет финансовая мотивация.

При этом предприниматель поделился, что в их компании используют OKR (Objectives and Key Results) — метод, который позволяет синхронизировать командные и индивидуальные цели и контролировать реализацию поставленных задач.

Какой эффект дает компаниям бирюзовый подход

Культура бирюзового подхода позволяет создавать «концентрацию таланта», привлекать лучших специалистов — что приносит пользу бизнесу.

Бирюзовая организация — это про то, как с меньшим объемом иерархий достигать больших целей. Гипотеза Лалу проста — можно управлять бизнесом иначе, и это будет эффективнее традиционных организаций

Предприниматель приводит исследования из книги «Бирюзовое управление на практике» топ-менеджера «ВкусВилла» Валеры Разгуляева, согласно которым в традиционных организациях в разветвленном менеджменте до 30% оверхэдов Чрезмерное усложнение, ненужная нагрузка.

«Представим традиционную иерархию, где на каждого менеджера приходится примерно семь подчиненных. Понятно, что менеджеров в больших компаниях много и они обычно высокооплачиваемые сотрудники.

То есть это банально стоит денег, и я еще не говорю про стоимость принятия решений, пока все будет согласовано на всех уровнях».

Горник противопоставляет этот подход бирюзовому, где уровней менеджмента намного меньше — например, всего два на компанию со штатом в несколько тысяч сотрудников. По подсчетам эксперта, бирюзовый подход становится эффективней на 20% по затратности.

Апеллируя цифрами, предприниматель раскрывает и выручку Mindbox на каждого сотрудника компании — около пяти с половиной миллионов рублей в год, что в два-три раза выше среднего по рынку.

«Конечно, такой успех я атрибуцирую к культуре. Мы просто более эффективны»,— заканчивает свою мысль эксперт.

Ошибки при построении бирюзовой организации

Александр Горник рассказал, что трансформация компании в бирюзовую началась, как ни странно, с ограниченного бюджета. «Денег было немного и было жаль тратить их на менеджмент. В 2008 году случился кризис, нам пришлось уволить менеджеров, и впоследствии мы попросту не стали их нанимать».

По мнению предпринимателя, «бирюзовость» — это в первую очередь про баланс. С одной стороны, существует естественная потребность в централизации — «ни один крупный организм в природе не может жить без скелета». Без определенной иерархии в большой компании становится невозможно транслировать цели.

С другой стороны, люди нуждаются в автономии и возможности самоуправления. Именно на этом моменте, по словам Александра, начинаются всевозможные ошибки.

Первая ошибка — «менеджмент не нужен».

«Как я уже говорил, когда компания выросла до 140 человек, мы осознали, что менеджмент все-таки необходим. На тот момент в нашей команде был один менеджер — я. Остальным требовалось обучение — и мы поняли, что „запоздали“ с этим.

В культуре компании было прописано отсутствие менеджмента, и это пришлось менять, что, конечно, не было воспринято положительно».

Вторая ошибка — «неполная автономия».

«Мы давали нашим командам организационную автономию, но при этом сохранялась техническая зависимость от смежных команд. С точки зрения продуктивности это давало негативный результат».

Третья ошибка — «коллективный фонд».

Говоря об этой ошибке, Горник рассказывает о кейсе, где на каждую команду выделялся фиксированный денежный фонд и сотрудники должны были самостоятельно распределять его между собой.

«Этот подход полностью парализует работу и возникают неприятные эффекты в виде социализма».

Четвертая ошибка — «автономия команд с тоталитарным внутренним менеджментом».

«Мы полагали, что если сотрудников работа в команде с таким управлением устраивает, то это имеет смысл. По итогу такие команды со временем просто разваливались».

Пятая ошибка — «путать бирюзовую организацию с „зеленой“».

«Зеленые организации — это такие хиппи, где всем говорят „давайте возьмемся за руки и построим семью“. Далеко не во всех сферах у людей будет достаточная мотивация для этого».

Бирюзовая организация — это и про самоуправление, и про „зеленую“ составляющую, но должна быть и „оранжевая“ составляющая в плане постановки и достижения целей

«Нельзя полагать, что если мы сейчас всех отпустим и устроим анархию — все само собой организуется. Все трансформации должны проходить плавно».

Все ли компании могут стать бирюзовыми

«„Бирюзовость“ не подходит тем отраслям, где цена ошибки очень высока», — говорит сооснователь Mindbox.

В качестве примеров таких отраслей предприниматель приводит сферу безопасности, авиационную промышленность, медицинские организации.

При этом Горник вспоминает книгу Turn the Ship Around! про самоуправление на атомной подводной лодке в США. По его мнению, принципы самоуправления могут отлично работать даже в некоторых сферах армии — «Хорошая рота спецназа — она всегда самоуправляемая».

Там, где цена ошибки высока, всегда сложно отдать людям управление и дать возможность ошибаться

«Потому что, когда люди самостоятельно принимают решения, они всегда больше ошибаются, хотя и быстрее учатся».

Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе «бирюзовость» подойдет каждому. Но в реальной жизни это требует определенного подбора людей и при этом «не все уживаются».

«Есть люди, которые банально не могут работать, если ты им не напоминаешь, что им нужно работать. Такие сотрудники у нас совсем не уживаются, так как в обязанностях наших менеджеров такого попросту нет».

Примеры бирюзовых компаний в России и мире

Morningstar;

Patagonia;

Bosch;

Valve;

Buurtzorg;

«ВкусВилл»;

Oil Energy;

Netflix;

Interactive brokers.

Как инвесторы относятся к компаниям с бирюзовым подходом

«Хороших инвесторов бирюзовый подход привлекает, а плохих — отталкивает», — делится своим мнением сооснователь Mindbox.

Предприниматель рассказал, что сделка по привлечению инвестиций от Baring Vostok (который также вкладывался и во «ВкусВилл») началась именно после доклада Александра Горника о бирюзе на собрании закрытого клуба предпринимателей.

«При этом многие другие инвестиционные фонды хотят иметь существенно больше контроля в управлении и „бирюзовость“ их скорее пугает».

Фредерик Лалу в своей книге описывает кейсы, когда компания была бирюзовой, но после смены собственников и гендиректора она переставала таковой являться.

«Все упирается в вопрос совпадения ценностей. Форма собственности и структура управления сильно переплетены. Настоящее самоуправление возможно только при соответствующей поддержке владельца.

Внедрение подхода только в одном департаменте не дает должной эффективности».

В России не построить бирюзовую компанию — миф или реальность

Александр Горник считает, что российским компаниям намного более свойственна коллективная форма управления. «Странно, что у нас такая ситуация с централизованной властью, мне кажется, это не то, что свойственно русским людям.

У нас не просто так был величайший мировой эксперимент по социализму. В России коллективная, командная культура, люди прекрасно реагируют на автономию».

Какие книги почитать про бирюзовые компании

«Бирюзовое управление на практике», топ-менеджер «ВкусВилла» Валера Разгуляев;

«Маверик. История успеха самой необычной компании в мире», Рикардо Семплер;

Turn the Ship Around! Л. Дэвид Марке;

No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention, Рид Хастингс и Эрин Мейер.

Обложка: optimarc/