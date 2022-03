«Биг Мак», шампанское и длина юбок: 9 альтернативных экономических индексов

Индекс длины юбок

Когда женские юбки становятся короче, растет экономика

Это один из известнейших, а также старейших полунаучных экономических показателей. «Индекс длины юбок» был придуман всего за несколько лет до Великой депрессии и следует простой логике: чем короче длина женской юбки, тем здоровее экономика.

В 2010 году два экономиста изучили этот индекс и установили, что он отстает от рынков на три года и более. А в 2012 году издание Business Insider измерило длину всех юбок, представленных на Неделе моды в Нью-Йорке, и обнаружило, что по сравнению с годом ранее они стали значительно короче. В течение следующих трех лет индекс S&P 500 вырос более чем на 50%.

Конечно, целесообразность этого индекса — вопрос спорный, но, возможно, он не настолько устарел, как принято считать.

Индекс мужского белья

В тяжелые времена мужчины реже покупают нижнее белье

За время свой работы экономист и бывший председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США Алан Гринспен поддержал несколько экономических теорий. Но, вероятно, среди них самым проницательный был «индекс мужского нижнего белья». Он основывается на продажах мужского белья, которые обычно стабильны, поскольку это не роскошь, а необходимость.

В теории мужчины с большей вероятностью откладывают покупку нового белья, если в нем нет особой необходимости. Таким образом, это показатель дискреционных расходов — тех, что не считаются первостепенными и могут быть отложены из-за обстоятельств. Если же наступают тяжелые времена, то и продажи белья падают.

Индекс губной помады

При рецессии женщины вкладываются в губную помаду

Как утверждает председатель правления косметической компании Estee Lauder Леонард Лаудер, в тяжелые времена женщины больше тратятся на косметику и прочие излишества, воздерживаясь от более дорогих товаров в пользу более дешевых, таких как губная помада — это ведущий показатель экономического спада.

Лаудер придумал так называемый «индекс губной помады» в 2001 году. В то время это казалось правдоподобным объяснением того, что продажи губной помады в компании росли, хотя общие потребительские расходы падали.

Индекс «Биг Мака»

Гамбургер из McDonald's помогает определять покупательную способность разных валют

Индекс «Биг Мака», предложенный изданием The Economist в 1986 году, с помощью гамбургера из McDonald's измеряет паритет покупательной способности — соотношение двух валют, основанное на стоимости одинаковых товаров в двух странах.

К примеру, если в США «Биг Мак» стоит $5,67, а в Южной Африке — $2,25, это значит, что южноафриканский рэнд (национальная валюта) дешевле, чем доллар США.

И хотя даже The Economist рекомендует относиться к индексу «Биг Мака» скептически, он до сих пор остается неофициальным способом измерения покупательной способности по всему миру. На него даже появились пародии, такие как индекс KFC и индекс Starbucks.

Индекс рецессии

Если известные издания часто пишут о рецессии, то она скоро наступит

В 2002 году The Economist придумало еще один экономический показатель — R-word index или «индекс рецессии». Его концепция состоит в том, чтобы подсчитать количество статей из The New York Times и The Washington Post, в которых упоминается слово «рецессия» (recession). Чем больше упоминаний, тем выше вероятность того, что надвигается экономический спад.

Несмотря на свою простоту, методология оказалась на удивление точной и правильно предсказала рецессии 1981 и 2001 годов в США.

Индекс картонных коробок

Чем больше производится картонных коробок, тем лучше работает экономика

Множество товаров перевозятся в картонных коробках, а спрос на эти коробки демонстрирует потребность покупателей в онлайн-товарах. Это, в свою очередь, будет предсказывать рост или снижение расходов.

«Индекс картонных коробок» даже отображается на сайте одного из 12 резервных банков США — Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Индекс рождественских цен

Традиционные товары на Рождество помогают следить за колебаниями цен на золото

Предыдущие показатели учитывали 1-2 товара или явления, в то время как «индекс рождественских цен» от американского банка PNC измеряет сразу 12 товаров, которые упоминаются в песне The Twelve Days of Christmas. PNC обычно устанавливает цены на них с 25 декабря по 5 января.

Несмотря на сезонный характер, на протяжении многих лет индекс выявляет интересные тенденции, в том числе колебания цен на такие сырьевые товары, как золото, и общий рост стоимости рабочей силы.

Индекс шампанского

Если люди пьют много шампанского, значит, экономика процветает

Шампанское — напиток, который часто выбирают для празднований. Однако в напряженные времена праздничное настроение угасает. Еще в 1980-х годах экономисты начали проводить связь между шипучим напитком и сильной экономикой.

Как оказалось, «индекс шампанского» — поразительно точный показатель финансового благосостояния. К примеру, в 2006 году поставки шампанского в США достигли 23,1 млн бутылок. Затем наступила рецессия, и в 2009 году поставки резко сократились до 12,5 млн бутылок.

Индекс домов на колесах

Чем больше путешественников в фургонах, тем в лучшем состоянии находится экономика

Как правило, покупатели тратят больше денег, в особенности на предметы роскоши, если уверены, что экономика в порядке. Если же в будущем царит неопределенность, то дорогие покупки обычно откладываются. Такова теория, лежащая в основе «индекса домов на колесах», который измеряет продажи транспортных средств для отдыха.

Учитывая, что стоимость дома на колесах составляет от $10 до $200 тысяч, потенциальный покупатель может отложить покупку, пока финансовая обстановка не улучшится.

