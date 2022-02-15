Грибная кожа и ферментированный шелк: как масштабировать производство альтернативных материалов

Многие бренды выпускают капсульные коллекции с одеждой из экологичных тканей без продуктов животного происхождения. Это похвальная инициатива, но, чтобы она оказала больший эффект, такие материалы должны стать «повседневными», а не «альтернативными».

Все большее число брендов экспериментируют с новыми более экологичными материалами.

В обновленном дизайне кроссовок Stan Smith от Adidas используется кожзаменитель на основе грибов.

Из того же материала Lululemon изготовила коврики и оборудование для йоги, а Stella McCartney — сумку и корсет.

Nike начала сотрудничать со стартапом Newlight, который преобразует выбросы парниковых газов в углеродно отрицательную кожу.

North Face выпустила куртку из ферментированного паучьего шелка, разработанную совместно с биотехнологической компанией Spiber.

H&M представила детский пуховик с добавлением Flwrdwn — новой альтернативы пуха, частично изготовленной из полевых цветов, а также обувь и сумки из Vegea — виноградной кожи из отходов виноделия.

Более тысячи брендов также экспериментировали с Pinatex — кожей, изготовленной из листьев ананаса.

«По сути, это материальный вариант того, что происходит в продовольственной сфере», — рассказывает Элейн Сиу, директор по инновациям некоммерческой организации Material Innovation Initiative, которая отслеживает и поддерживает эту индустрию. Недавно организация выпустила отчет о том, как бренды сотрудничают с производителями новых материалов.

Подобно тому, как Impossible Foods и Perfect Day изобретают мясные и молочные альтернативы, все большее число стартапов и несколько более крупных компаний разрабатывают заменители для материалов животного происхождения. Потребители хотят более экологичные и этические продукты, и бренды, использующие кожу и шелк (или альтернативы первого поколения, сделанные из пластика), следуют этой тенденции.

Однако на данный момент такие продукты выпускают в небольшом масштабе. Например, концепт-кар с сиденьями из яблочной кожи. Но как же увеличить масштаб производства и применения этих альтернатив?

Секреты масштабирования

Как утверждает Сиу, сотрудничество брендов и производителей текстиля имеет решающее значение. Компании, разрабатывающей новый материал, нужно понимать как потребности потребителей, так и то, как вписать новинку в производственный процесс

«Им нужно учитывать еще на самых ранних этапах НИОКР, к примеру, какое оборудование требуется, — рассказывает Сиу. — И на какой стадии он отправляется на фабрику. А также знают ли мастера как его использовать? Их нужно обучить тому, как пользоваться новым материалом».

Компании, которая хочет внедрить экологичные альтернативы, также следует просвящать свои команды. Некоторые продукты сложнее изготавливать из новых материалов. Например, обувь на высоком каблуке, которая и без того требует более высокого уровня мастерства, чем куртка.

Когда материал будет соответствовать требованиям бренда к качеству и производству, компании-изготовителю потребуется разобраться с техническими деталями, чтобы масштабировать производство. Следующий этап — поиск финансирования, чтобы начать строительство крупных фабрик. Некоторые модные компании инвестируют напрямую.

Adidas вложила свыше $3 млн в акции Spinnova, которая превращает отходы древесины и одежды в новую ткань.

Allbirds (а также венчурное подразделение BMW) инвестировала $2 млн в стартап Natural Fiber Welding, производящий растительную кожу без использования синтетических клеев.

При наличии финансирования некоторые компании начинают наращивать производство. Например, стартап MycoWorks, который изготавливает кожу из мицелия, недавно привлек $125 млн, чтобы построить свой первый завод для массового производства.

Замена кожи и прочих традиционных материалов на альтернативы окажет реальную пользу. В то время как кожа животных серьезно воздействует на окружающую среду, кожа на основе выбросов от Newlight имеет положительное влияние — каждый произведенный кг материала сокращает выбросы CO2 на 87,76 кг.

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