Амортизация: что это такое и как с ней работать

В каждом без исключения бизнесе есть показатели, без которых бизнеса не будет. Это выручка, доход, рентабельность… много чего еще, но в том числе и амортизация. Правильно считать ее крайне важно как минимум потому, что без этого у предпринимателя начнутся проблемы с бухгалтерской отчетностью и налоговой. Сегодня мы простыми словами расскажем, как амортизация начисляется, что под нее подходит и как провести расчет амортизации.

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Что такое амортизация

Амортизация – расход, который учитывается при формировании налога на прибыль бизнеса. Предприниматели, которые не учитывают амортизацию, платят больше налогов, так как юридически их доходы выглядят больше реальных.

Кроме того, амортизация это постепенный и часто едва заметный рост товаров и услуги компании, связанный со встроенными обновлениями. Яркий пример использования амортизации – замена оборудования на любом производстве. Даже если на огромном заводе или в цеху сломается один аппарат, расходы на его замену внесут в розничную цену продукции. Но сделано это будет не резко, а практически незаметно. Так, одно незначительное в общих масштабах обновление может амортизироваться годами.

Предмет амортизации

В целом, стало понятнее. Но остается вопрос: а что кроме конкретного станка или машинки можно амортизировать? На самом деле, почти все имущество, которое приносит бизнесу доход. Это называется амортизация основных средств.

Но сначала разберемся с тем, что амортизировать нельзя. Это музейные предметы, природные объекты, водные ресурсы и земельные участки. Причина проста – они не изнашиваются.

А вот основными средствами могут считаться не только материальные материальные активы вроде транспорта или оборудования, но и нематериальные: лицензии, рецептуры, права на интеллектуальную собственность и программное обеспечение. Все это можно амортизировать.

Срок полезного использования активов

Нужно понимать, что начисление амортизации основных средств может быть использовано в только рамках срока полезного использования. Актив должен использоваться не менее 12 месяцев и приносить в это время прибыль компании. При этом срок СПИ может быть и куда больше, но год – минимум.

Чтобы правильно определить СПИ, следует обратиться к Общероссийскому классификатору основных фондов. А если там нет нужного актива, то срок его полезного использования часто указывается прямо в технической документации, которую прикладывает производитель.

Где отчитываются за амортизацию

Учет амортизации касается и налогов и бухгалтерии. Это нужно для того, чтобы контролирующие органы понимали, в каком состоянии находятся основные средства бизнеса. При этом, искажения амортизации в 10% и больше могут повлечь за собой штрафы.

Это считается грубым нарушением бухгалтерского учета и согласно статье 15.11 КоАП РФ наказывается штрафом от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц. Поэтому важно помнить, где и перед кем нужно отчитываться об амортизации оборудования и не только.

В налоговом учете

Амортизация используется для расчета налога на прибыль. При этом, у бизнеса на специальном режиме налогообложения амортизации нет. Для целей налогообложения можно амортизировать активы не только используемые дольше года, но и стоящие больше 100 000 рублей.

В бухгалтерском учете

Амортизация нужна для формирования себестоимости. Кроме того, с ее помощью рассчитывают остаточную стоимость и налог на имущество работающих с недвижимостью компаний. Срок амортизации по отношению к бухучету – месяц, а лимит можно установить именно по стоимости активов. Здесь, как и в налоговом учете, устанавливается планка в 100 000 рублей.

Методы амортизации

Выбирать методы начисления амортизации каждая компания имеет право самостоятельно. Рекомендуется сохранять один и тот же метод в течение всей эксплуатации объекта. Выделяется нелинейный и линейный способ амортизации. Последний – наиболее популярный, поскольку подходит и для налогового. и для бухгалтерского учета. Да и в целом все его расчеты можно сделать по одной формуле.

Изменить уже действующий метод начисления амортизации можно, но только в новом налоговом периоде. Однако, это касается линейного метода. Нелинейным нельзя менять чаще чем раз в пять лет.

Особенности линейного метода амортизации

Линейная амортизация равномерно и ежемесячно распределяет расходы внутри себестоимости товаров и услуг на протяжении всего СПИ. Таким способом начисления амортизации пользуются для учета зданий и сооружений, кабелей и сетей, патентов и оборудования.

Идеально линейный метод подходит для предприятий, у которых прибыль поступает равномерно. В таком случае и амортизация поступает равномерно. А вот для списания затрат на программное обеспечение линейный метод подходит не всегда. Это связано с тем, что ПО может устареть куда быстрее, чем закончится срок списания.

Остаточная стоимость активов

Остаточной стоимостью считают разницу между первоначальной стоимостью и накопленной суммой амортизации. От месяца с месяцу она будем меняться, а именно уменьшаться.

Когда амортизация будет списана полностью, остаточная стоимость актива будет равна нулю. В этот момент и можно будет сказать, что компания компенсировала расходы на приобретение того или иного объекта.

Главное

Итак, это пункт для тех, кому нужно выделить главное из всего текста сжато и лаконично. Повторим основные понятия:

Амортизация – это включение расходов на обновление активов бизнеса. Она учитывается в налоговом и бухучете. В первом, чтобы уменьшить налоговую базу, во втором, для расчета остаточной балансовой стоимости активов.

Всего есть пять методов амортизации: два в налоговом и три в бухгалтерском учете. Но самый универсальный – линейный. Он подходит для бизнеса с равномерной прибылью и рассчитывается по формулуе: Первоначальная стоимость ÷ СПИ = Амортизация. Активы амортизируют со сроком полезного использования. Он необходим для расчетов и составляет минимум 12 месяцев. Выбирают СПИ по уже имеющимся классификациям.

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