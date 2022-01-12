Уже не нишевый контент: киностудии и стриминговые компании активно инвестируют в аниме

Спрос на аниме растет быстрее, чем на прочие жанры, сообщает издание Axios со ссылкой на данные Parrot Analytics. Киностудии и стриминг начали активно вкладываться в это направление, чтобы привлечь новых пользователей и поддерживать интерес существующих. В стороне не остаются и такие видные представители рынка, как Netflix и Disney+.
Масштаб тренда демонстрируют многочисленные сделки, которые произошли на рынке за последнее время.
- На прошлой неделе AMC Networks купила дистрибьютора аниме Sentai Holdings. Компании принадлежит HIDIVE, стриминговый сервис по подписке, ориентированный на аниме, а также другие сервисы с подобным контентом.
- В 2021 году Sony Pictures Entertainment купила у AT&T один из крупнейших стриминговых американских сервисов аниме Crunchyroll за $1,2 млрд. Она планирует создать гигантскую единую платформу на базе Crunchyroll и Funimation, еще одного сервиса потоковых трансляций аниме.
- Netflix разрабатывает новый аниме-сериал по мотивам популярной серии графических романов «Скотт Пилигрим». Компания уже сообщала об инвестициях в этот жанр. По ее информации, в период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года более 100 млн домохозяйств по всему миру посмотрели на Netflix хотя бы одно аниме, что на 50% больше, чем годом ранее.
- Прошлой осенью Disney+ выпустил свой собственный аниме-сериал «Звездные войны: Видения» и объявил о дальнейших планах в этом жанре.
В контексте мирового спроса на контент различных жанров доля аниме составила 7,11% в декабре 2021 года по сравнению с 4,2% в январе 2020 года.
Динамика спроса на аниме, апрель 2020 — январь 2022. Диаграмма: Axios, данные: Parrot Analytics
Parrot Analytics оценивает спрос на контент, объединяя данные о потреблении с социальными сетями, социальным видео и исследованиями, чтобы определить ценность конкретного телешоу, фильма, артиста или жанра.
Для стриминговых компаний, сталкивающихся с возросшей конкуренцией и насыщенностью рынка, аниме становится новым способом привлечения как новых, так и существующих зрителей.
«Вместе с глобальным спросом на аниме растет и потребность в улучшении доступности и отбора, — отмечает Джулия Александер, старший аналитик по стратегии Parrot Analytics. — Стриминговые платформы берут на себя роль поискового инструмента для подписчиков, и их библиотека должна соответствовать растущему спросу клиентов, для дальнейшего успеха как в поиске новых клиентов, так и в удовлетворении текущих».
Генеральный партнер венчурного фонда Compound и эксперт по анимации Майкл Демпси отмечает, что из-за растущей популярности этот жанр контента перестал быть нишевым.
«Вероятно, это происходит потому, что в целом наблюдается нехватка анимированного контента», — предполагает он.
По мере того, как растет привлекательность аниме, растет и его фанатская база.
«В этой категории есть много действительно удивительного контента, который привлекает людей, даже тех, которые, возможно, не считают себя фанатами аниме, — говорит Тал Шахар, CEO и сооснователь Infinite Canvas, который ранее работал в The Chernin Group, когда она владела контрольным пакетом акций Crunchyroll. — В предыдущие эпохи они, возможно, никогда не сталкивались с таким контентом или его было недостаточно».
Фото на обложке: Unsplash
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