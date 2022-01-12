Уже не нишевый контент: киностудии и стриминговые компании активно инвестируют в аниме

Спрос на аниме растет быстрее, чем на прочие жанры, сообщает издание Axios со ссылкой на данные Parrot Analytics. Киностудии и стриминг начали активно вкладываться в это направление, чтобы привлечь новых пользователей и поддерживать интерес существующих. В стороне не остаются и такие видные представители рынка, как Netflix и Disney+.

Масштаб тренда демонстрируют многочисленные сделки, которые произошли на рынке за последнее время.

На прошлой неделе AMC Networks купила дистрибьютора аниме Sentai Holdings. Компании принадлежит HIDIVE, стриминговый сервис по подписке, ориентированный на аниме, а также другие сервисы с подобным контентом.

В 2021 году Sony Pictures Entertainment купила у AT&T один из крупнейших стриминговых американских сервисов аниме Crunchyroll за $1,2 млрд. Она планирует создать гигантскую единую платформу на базе Crunchyroll и Funimation, еще одного сервиса потоковых трансляций аниме.

Netflix разрабатывает новый аниме-сериал по мотивам популярной серии графических романов «Скотт Пилигрим». Компания уже сообщала об инвестициях в этот жанр. По ее информации, в период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года более 100 млн домохозяйств по всему миру посмотрели на Netflix хотя бы одно аниме, что на 50% больше, чем годом ранее.

Прошлой осенью Disney+ выпустил свой собственный аниме-сериал «Звездные войны: Видения» и объявил о дальнейших планах в этом жанре.

В контексте мирового спроса на контент различных жанров доля аниме составила 7,11% в декабре 2021 года по сравнению с 4,2% в январе 2020 года.

Динамика спроса на аниме, апрель 2020 — январь 2022. Диаграмма: Axios, данные: Parrot Analytics

Parrot Analytics оценивает спрос на контент, объединяя данные о потреблении с социальными сетями, социальным видео и исследованиями, чтобы определить ценность конкретного телешоу, фильма, артиста или жанра.

Для стриминговых компаний, сталкивающихся с возросшей конкуренцией и насыщенностью рынка, аниме становится новым способом привлечения как новых, так и существующих зрителей.

«Вместе с глобальным спросом на аниме растет и потребность в улучшении доступности и отбора, — отмечает Джулия Александер, старший аналитик по стратегии Parrot Analytics. — Стриминговые платформы берут на себя роль поискового инструмента для подписчиков, и их библиотека должна соответствовать растущему спросу клиентов, для дальнейшего успеха как в поиске новых клиентов, так и в удовлетворении текущих».

Генеральный партнер венчурного фонда Compound и эксперт по анимации Майкл Демпси отмечает, что из-за растущей популярности этот жанр контента перестал быть нишевым.

«Вероятно, это происходит потому, что в целом наблюдается нехватка анимированного контента», — предполагает он.

По мере того, как растет привлекательность аниме, растет и его фанатская база.

«В этой категории есть много действительно удивительного контента, который привлекает людей, даже тех, которые, возможно, не считают себя фанатами аниме, — говорит Тал Шахар, CEO и сооснователь Infinite Canvas, который ранее работал в The Chernin Group, когда она владела контрольным пакетом акций Crunchyroll. — В предыдущие эпохи они, возможно, никогда не сталкивались с таким контентом или его было недостаточно».

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