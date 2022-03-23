Как мобильные приложения помогают бороться с хроническими заболеваниями

Хронические заболевания, как правило, требуют длительного лечения и изменения образа жизни. Для пациентов путь к благополучию переполнен препятствиями: надежной информации не хватает, курсы лечения слишком запутаны, а попасть на прием к врачу порой непросто. Восполнить пробелы помогают мобильные приложения — они позволяют отслеживать тенденцию и динамику заболевания, что пригодится при составлении схемы лечения.

Согласно отчету IQVIA Institute, в 2017 году существовало 318,5 тысяч медицинских мобильных приложений, и их количество увеличивалось на 200 ежедневно. 40% из них предназначены для пользователей с самыми разными заболеваниями — от диабета и болезней сердца до психических проблем, таких как тревожность, депрессия аутизм, СДВГ и болезнь Альцгеймера.

Исследования показывают, что приложения действительно работают: снижают нагрузку на систему здравоохранения и улучшают качество жизни пациентов.

Возможности медицинских приложений

Такие сервисы особенно полезны для людей с малоизученными заболеваниями. Например, болезнью Хашимото — прогрессирующим хроническим аутоиммунным заболеванием, которое является основной причиной гипотиреоза (снижения активности щитовидной железы).

Чаще всего от этого страдают женщины, те, у кого в семье были случаи заболевания, и люди с аутоиммунными расстройствами (целиакия и волчанка). Риск повышается с возрастом, а диагностировать болезнь бывает непросто из-за широкого спектра симптомов — от усталости до спутанности сознания.

К тому же лечение нацелено на щитовидную железу, а этого недостаточно — так считает Панкадж Шарда, эндокринолог из Fox Chase Cancer Center, который специализируется на гипотиреозе. По его словам, заболевание «затрагивает весь организм — от головы до пят, а не только щитовидную железу».

Как утверждает Кэти Уилкинсон, руководитель сообщества онлайн-клиники Paloma Health, сосредоточенной на болезни Хашимото и гипотиреозе, основные проблемы для пациентов состоят в том, что приема приходится ждать долго, а сам он длится всего несколько минут.

Ведрана Хегквист Табор испытала все трудности людей с болезнью Хашимото на собственном опыте, что и сподвигло ее на создание BOOST Thyroid.

С помощью этого приложения можно отслеживать симптомы заболевания по шкале интенсивности, записывать лабораторные анализы и прием препаратов, изучать информацию и предоставлять врачам обзор вводимых данных.

Исследование Табор, проведенное совместно с Оксфордским университетом, показало, что приложение помогло примерно 96% опрошенных пользователей, позволив им реже посещать врача, а также снизив тревожность и интенсивность симптомов.

Hashiona — еще одно приложение для людей, страдающих болезнью Хашимото, вдохновленное личным опытом. Ева Галант, основательница и CEO Hashiona, уволилась со стрессовой работы, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Она изменила свой образ жизни, и это помогло уменьшить симптомы гипотиреоза.

Понимая, что большинство людей не может бросить работу ради здоровья, Галант разработала Hashiona.

Приложение помогает пользователям достичь ремиссии с помощью научного поэтапного подхода длительностью 5 месяцев. Он включает в себя информацию по функциям щитовидной железы и снятию стресса, а также упражнения, диету и доступ к онлайн-консультациям со специалистами.

Еще один полезный инструмент — Paloma Thyroid Hormone Health. Он разработан диетологами и медицинскими консультантами из Paloma Health. По словам Уилкинсон, цель приложения — предоставить «комплексный подход, удовлетворяющий все потребности, связанные с гипотиреозом».

С помощью более 75 обучающих модулей Paloma Thyroid Hormone Health помогает отслеживать данные, изменять образ жизни и формировать привычки, способствующие здоровью щитовидной железы. Сервис также включает 3-месячный план питания, основанный на аутоиммунном протоколе питания для облегчения симптомов заболевания.

Польза для медицинского и исследовательского сообщества

По мнению Шарда, медицинские приложения пригодятся не только пациентам, но и исследователям. По этой причине Табор и Галант стремятся расширить задачи ИИ в своих решениях. «Это поможет накапливать знания о заболевании на основе тысяч обезличенных точек данных, собранных нами», — рассказывает Галант.

В случае болезни Хашимото, как считает Табор, важно иметь возможность быстро собирать «большие объемы чистых и разнообразных данных», чтобы превратить его из недостаточно изученного заболевания в то, что можно предотвратить.

Чтобы изменить будущее лечения, Табор, Галант и другие разработчики планируют сотрудничать с научными исследователями, чьи анализы данных помогут информировать общественность и членов системы здравоохранения — врачей, а также страховые и фармацевтические компании.

При этом беспокоиться о разглашении личной информации не стоит: разработчики уверяют, что их приложения соответствуют всем требованиям по конфиденциальности и безопасности данных. Чтобы использовать информацию в исследовательских проектах, требуется согласие пользователя (позже он может отказаться). Ученые получают только анонимные данные, затем анализируют их и публикуют результаты. Успех лечения — в руках пациентов В то время как приложения помогают сократить количество обострений, они не заменяют обычное лечение и врачебные консультации. Однако, как объясняет Шарда, в случае болезни Хашимото и прочих хронических заболеваний для успеха лечения требуется большое вовлечение со стороны пациента. По словам Эдо Паса, кардиолога и вице-президента K Health, приложения восполняют пробелы во врачебном уходе и расширяют возможности для участия в лечении для пациентов. Пас приводит в пример людей с гипертонией — они посещают врачей два-три раза в год, а остальное время предоставлены сами себе. Никто не мотивирует их придерживаться должного образа жизни и лечения. «Пациенты — это не пассивные зрители, а активные участники лечения хронических заболеваний», — утверждает Пас. Их задача заключается не том, чтобы несколько раз в год встречаться с врачом, а «в действиях, которые они совершают ежедневно в течение всего года». Источник. Фото на обложке: Syda Productions / Shutterstock