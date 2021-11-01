Стартап Arcaea выращивает косметику будущего в чашке Петри

Производство косметики — не самый привлекательный бизнес. Многие ингредиенты имеют животное происхождение, а их добыча наносит ущерб окружающей среде. Стартап Arcaea выбрал иной подход: разрабатывать клетки с заданными целями и создавать функционально новые ингредиенты. Например, кератин для шампуня, благодаря которому волосы будут запоминать нужную форму, или солнцезащитный крем, который сделает кожу устойчивее к солнечным лучам.

Основательница и CEO Arcaea Ясмина Аганович всю свою карьеру размышляла о том, как биотехнологии могут изменить индустрию красоты. В 2015 году она основала стартап Mother Dirt, который использует живых бактерий для очищения кожи, не нанося вреда полезным бактериям в нашем организме. В 2019 году Ясмина покинула компанию, став предпринимателем-резидентом в инкубаторе Ginkgo Bioworks, в рамках которого она основала Arcaea.

Ее привлекли производственная платформа Ginkgo, на базе которой ученые могут программировать клетки так же, как мы программируем компьютеры. Она описывает это как «лабораторию, где вместо множества ученых с пипетками Ginkgo объединяет биологию с ИИ и роботами». «Это позволяет нам понимать клетки и программировать клетки в больших масштабах», — объясняет она.

Ginkgo прославился тем, что смог секвенировать ДНК клеток цветов, которые исчезли несколько веков назад, а затем воссоздал их запахи для музейной экспозиции.

В рамках проекта Arcaea Аганович будет выращивать на платформе Ginkgo клетки, которые могут быть использованы в косметических продуктах. Например, кератин — это белок, который в настоящее время используется во многих косметических средствах, потому что он укрепляет волосы, ногти и кожу. В настоящее время его получают от животных, чьи копыта, волосы и рога состоят из этого вещества.

Фото в тексте: Arcaea

Arcaea планирует выращивать кератин на базе технологии Ginkgo, которая не потребует использовать животных. Как только кератиновые клетки будут созданы, их можно будет массово производить в чанах, а затем включать в косметические средства. Это также упрощает цепочку поставок, поскольку кератин можно создавать рядом с местом производства продукта, сокращая выбросы углекислого газа.

«С помощью биотехнологий можно решить проблему поиска поставщиков, — говорит Аганович. — Потребители не хотят продуктов, которые требуют причинять вред животным».

Еще больше Аганович вдохновляет возможность создать совершенно новые ингредиенты, которых нет в природе.

В случае кератина, например, лаборатория Ginkgo позволила бы команде Arcaea подробно изучить белок, а затем перепрограммировать его для конкретных целей, например изменить структуру волос, чтобы они завивались или выпрямлялись, в зависимости от того, что хочет пользователь.

«Биология может делать то, чего не может химия, — говорит Аганович. — Химия может покрыть волосы химическими веществами, чтобы они выглядели и чувствовали себя определенным образом. Биология смотрит на вещи на уровне аминокислот и изменяет их».

Аганович говорит, что компании осталось несколько лет до вывода новых продуктов на рынок. И хотя в настоящее время компания вкладывает значительные средства в разработку этих новых технологий, в конечном счете Аганович ожидает, что цена будет сопоставима с другими на рынке. Например, выращенный в лаборатории кератин может стоить столько же, сколько кератин, полученный от животных.

Фото в тексте: Ginkgo/Arcaea

До сих пор технология Ginkgo применялась в медицине для таких вещей, как вакцины на основе нуклеиновых кислот, которые вводят код ДНК в организм для производства инертных белков. По аналогичному принципу работают вакцины Pfizer и Moderna.

Ginkgo также сотрудничает с сельскохозяйственными компаниями для создания штаммов растений, которые более устойчивы к вредителям и болезням и лучше усваивают питательные вещества. Это первый случай, когда Ginkgo сотрудничает с косметической компанией.

Arcaea будет создавать косметику для косметических брендов, хотя Аганович говорит, что пока не может их раскрыть. Подсказку может дать список инвесторов: стартап получил $78 млн от крупных игроков в сфере красоты, включая Chanel, парфюмерную компанию Givaudan и Viking Global Investors, которой принадлежит сервис бьюти-боксов Birchbox.

Arcaea также планирует начать выпуск собственной линейки продуктов.

«Меня воодушевляет, что мы можем разработать инструменты, основанные на биологии, для решения некоторых проблем, которые я наблюдала в бьюти-индустрии, — говорит Аганович. — Эта технология может сделать отрасль более устойчивой, и позволить нам создавать продукты, которые мы никогда раньше не могли себе представить».

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