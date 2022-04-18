Как понять, что вы готовы руководить командой

Недовольная команда и текучесть кадров — лишь некоторые из проблем, которые возникают при нехватке лидерских качеств у менеджера. Это случается из-за того, что амбициозные сотрудники стремятся скорее подняться по карьерной лестнице, а руководства компаний часто торопятся с их продвижением. Рассказываем, как убедиться, что вы точно готовы.

Почему из хороших сотрудников не всегда получаются выдающиеся руководители?

Во-первых, личный успех иногда не получается превратить в командный. А во-вторых, новоиспеченный менеджер сталкивается с корпоративной бюрократией, проблемами в управлении персоналом, бюджетными сложностями и административными обязанностями. Из-за этого новая должность не приносит удовлетворения, а бизнес терпит убытки.

Если вы отлично справляетесь с текущими обязанностями и планируете попробовать себя в качестве менеджера, попробуйте задать себе следующие вопросы.

Почему вы хотите стать менеджером?

Подумайте, хотите ли вы получить власть или же дать ее людям. К примеру, свыше 60% менеджеров-миллениалов из США, опрошенных The Harris Poll, сообщили, что выбрали руководящую должность лишь из-за зарплаты и корпоративного роста. Их не мотивировали такие аспекты, как наставничество, развитие команды и улучшение процессов.

Прежде чем подниматься по карьерной лестнице, честно ответьте себе на следующие вопросы.

Интересны ли вам изменения в операционных процессах?

Хотите ли вы получить лидерские навыки, чтобы когда-нибудь управлять собственной компанией?

Готовы ли вы выполнять административные задачи?

Хватает ли вам терпения, чтобы помогать другим людям?

Руководители высшего звена добились текущего положения не только благодаря собственному вкладу, но и способности делать успешными других.

Какими достижениями вы можете похвастаться на текущей должности?

Подумайте, можете ли вы доказать руководству компании и коллегам, что успешно справляетесь с текущими обязанностями. Показываете ли вы стабильные положительные результаты?

Допустим, вы работаете специалистом по продажам и хотите стать менеджером. Для этого в течение нескольких лет нужно прилагать все усилия, чтобы выполнять план по продажам, а также выстраивать хорошие отношения в команде.

Помимо этого, нужно активно участвовать в жизни компании. Под контролем менеджера находятся проекты его подчиненных, встречи с клиентами и взаимодействие с другими отделами. Для этого требуется активно слушать и наблюдать — и эти навыки нужно продемонстрировать заранее.

К примеру, если вы заметили, что какой-либо процесс неэффективен, то поделитесь с менеджером идеями по его улучшению. Это покажет, что вас волнуют не только ваши обязанности, но также отдел и компания в целом. В конце концов, передача знаний другим — часть обязанностей менеджера.

Умеете ли вы налаживать связи?

Если вы хотите построить карьеру руководителя, то не получится «спрятаться от всего мира»: нужно работать не только благо себя, но и всей компании.

Покажите, что искренне стремитесь помогать своей команде — это поможет завоевать ее доверие. Например, поделитесь тем, как найти лучший подход к клиентам, на основе собственного опыта. Честность и открытость принесут результаты и помогут добраться до заветной должности.

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