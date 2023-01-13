Австрийский стартап предложил производить продукты питания из CO2

Около четверти выбросов парниковых газов создается при производстве продуктов питания. Фудтех-стартап Arkeon предложил перевернуть процесс, используя газовую ферментацию, и превращать CO2 в пищу. Для этого у него есть секретный ингредиент — крошечный микроб, найденный в подводном вулкане.

«Если вы хотите найти такие микробы, начинать нужно не на столе или в саду. Придется искать там, где есть микробы со свойствами, о которых мы еще не знаем, например, на дне вулкана», — объясняет Грегор Тегл, сооснователь и CEO Arkeon.

Этот маленький микроб может принести большую пользу. На производство продуктов питания приходится около четверти всех выбросов парниковых газов. Например, бургер с говядиной — это 2 кг выбросов CO2.

Технология Arkeon предлагает возможность перевернуть все с ног на голову и вместо того, чтобы производить выбросы, готовить пищу из них.

Кормление микробов газом

Газовая ферментация — процесс, аналогичный точной ферментации — тренду, на который инвесторы недавно обратили внимание. В 2021 году они вложили в технологию $133 млн, а в 2022 — $90 млн, преимущественно в стартапы на посевной стадии.

Точная ферментация использует сращивание ДНК, чтобы внедрить гены животных в микробы дрожжей. После происходит процесс, аналогичный варке пива, в результате которого получается похожая на молоко жидкость. Микробы дрожжей питаются углеводами и сахарами.

Как объясняет Тегл, газовая ферментация Arkeon не слишком отличается от этого: «Это очень похоже, но вместо того, чтобы использовать питательные вещества на основе сахара, которые нужно выращивать на сельскохозяйственных землях, мы применяем в качестве сырья углекислый газ и водород».

Победа для климата

Есть технологию удастся масштабировать, ферментация газа может принести еще большую пользу для климата, чем точная ферментация — она не только сократит количество земли и выбросов, необходимых для производства, но и в то же время позволит перерабатывать выбросы.

Технология Arkeon позволяет производить аминокислоты, строительные блоки белка, в виде порошка. Тегл говорит, что конечный продукт можно использовать в протеиновых порошках, продуктах из альтернативного белка и косметической сфере.

В настоящий момент Arkeon получает углекислый газ у пивоваренных заводов, но сооснователь стартапа считает, что в будущем можно будет наладить поставки от производителей энергии — они будут делать это с готовностью, чтобы соблюдать нормативы по выбросам.

Читайте по теме:

В России появилось созданное микроорганизмами растительное масло

С какими трудностями столкнулись производители растительного мяса и как они с ними справляются

В Нидерландах определили идеальную форму для шоколада

Тегл говорит, что пока не ясно, должны ли аминокислоты, полученные в результате газовой ферментации, проходить процедуру утверждения новых продуктов питания Европейского союза, которая регулирует такие продукты, как культивированное мясо и точную ферментацию.

Газовая ферментация в Европе набирает обороты

Arkeon — не единственный стартап, который занимается газовой ферментацией.

Проект Solar Foods из Финляндии уже получил инвестиции на $76 млн, а его первые продукты одобрены к употреблению в Сингапуре. Технология Solar Foods несколько отличается от Arkeon: она получает белки из самих микробов, а не аминокислот, которые они производят.

Ряд проектов работает над преобразованием CO2 в корм для животных, например, Deep Branch, который базируется в Ноттингеме (Великобритания) и Calysta (США). Стартап Calysta получил $30 млн от BP, что демонстрирует интерес энергетических компаний к цепочке создания стоимости переработанного CO2.

Есть и такие стартапы, как берлинский Second Circle. Он использует газовую ферментацию и микробы из конского навоза, чтобы преобразовать CO2 в химикаты для химической промышленности.

Нехватка биореакторов и проблемы с водородом

Arkeon собирается вывести свои косметические аминокислоты на рынок в 2024 году, а двумя годами позже — и пищевые продукты.

Прежде чем это произойдет, Arkeon нужно масштабировать производство настолько, чтобы достичь ценового паритета с действующими производителями аминокислот. Одним из препятствий стала нехватка биореакторов — резкий рост спроса на них в сочетании с дефицитом стали привел к накоплению заказов.

Гораздо критичнее, рассказывает Тегл, является стоимость водорода, необходимого для питания микробов, которая усугубляется нехваткой зеленого водорода. «Для нас это самая большая категория производственных затрат; ее доля составляет 60%», — говорит он.

Учитывая стремительный рост цен на продукты по всей Европе, есть некоторое беспокойство по поводу судьбы инновационных компаний, занимающихся производством продуктов питания. Для многих символичным стал обвал стоимости акций американского гиганта альтернативного мяса Beyond Meat на 83% за 2022 год.

Впрочем, Тегл уверен, что газовая ферментация продолжит получать поддержку инвесторов.

«В конечном счете, если ваша технология — скорее обезболивающее, а не витамин, у вас не будет проблем», — говорит он.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash