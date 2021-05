Стартап Beyond Meat: мясо будущего

Компания Beyond Meat была основана в 2009 году и уже стала именем нарицательным среди FoodTech-проектов. Она производит широкий ассортимент полезных растительных аналогов, которые похожи на мясо не только внешне, но и по вкусу. Рассказываем о том, как Beyond Meat производит свои продукты, об акциях компании и ее перспективах на будущее.

Содержание

Как Beyond Meat делает искусственное мясо?

Придать растениям вид и вкус настоящего мяса — непростая задача. В основе создания лежит сложная наука.

Продукты Beyond Meat изготавливаются из растительных ингредиентов: гороха, риса, бобов мунг, масел кокоса и рапса. Чтобы придать им вкус мяса, повара и ученые компании извлекают из этих растений белки и перестраивают их структуру, чтобы она напоминала мясную.

В некотором смысле, тот же процесс выполняют коровы, куры и прочие животные, когда потребляют растительные белки и преобразуют их в мышечные. Beyond Meat «‎исключает посредника», снижая при этом влияние на окружающую среду и сохраняя в пище все полезные свойства растений.

Фото: photocritical / Shutterstock

Несмотря на сложность изготовления, продукты Beyond Meat не требуют большей обработки, чем любые другие. Это значит, что компания может поддерживать максимально низкий уровень выброса углерода.

Оценка жизненного цикла Beyond Burger, проведенная исследователями Мичиганского университета, показала, что, по сравнению с бургером, изготовленным из 113 г настоящей говядины, производство веганского Beyond Burger, поставляемого в сети ресторанов Carl’s Jr:

генерирует на 90% меньше выбросов парникового газа;

требует на 46% меньше энергии;

имеет на 93% меньшее влияние на земельные ресурсы.

Акции Beyond Meat и их перспективы

Привлекательность Beyond Meat для инвесторов обусловлена нескольким причинами. До пандемии компания неоднократно сообщала о трехзначном росте чистой квартальной выручки. Также она вышла в два новых сектора — розничной торговли и общественного питания.

Beyond Meat продает свои продукты в 28 тысячах магазинов по США, среди которых Target и Kroger. Недавно компания заявила о том, что расширяет ассортимент предлагаемых товаров: будут добавлены фрикадельки Beyond Meatballs. Согласно данным SPINS за февраль, Beyond Meat стал самым продаваемым брендом альтернативного мяса в разделе охлажденных продуктов.

Компания также расширяет свое присутствие в Европе. В прошлом месяце она сообщила, что открывает 445 новых магазинов в Великобритании и 155 — в Швейцарии, а также тысячи точек по всей Германии, Австрии и Нидерландах.

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock

Помимо этого, Beyond Meat заключила сделки с несколькими сетями и операторами ресторанов, включая McDonald's и Yum! Brands. Ее продукты будут добавляться в растительные и тестовые позиции в меню.

Однако пандемия негативно повлияла на продажи Beyond Meat в ресторанах, которые раньше составляли половину от общих годовых продаж компании. За последний квартал продажи в международной сфере общественного питания сократились на 44%. В трех предыдущих кварталах также наблюдался спад. По словам Beyond Meat, во время пандемии число заказов ее продукции уменьшилось из-за снижения посещаемости ресторанов, сокращения позиций в меню и введения ограничений по посещаемости.

Однако это временная ситуация: рано или поздно рестораны перейдут в обычный режим работы, а Beyond Meat восстановит свои позиции. Аналитики Bernstein оптимистично оценивают перспективы компании. В понедельник Bernstein повысила рейтинг Beyond Meat до «покупать» с целевой стоимости в $130. После этого акции производителя растительного мяса выросли на 10%.

Что ждет бизнес Beyond Meat?

Компания сталкивается с растущей конкуренцией — от крупных компаний, таких как Tyson, до небольших стартапов, например Memphis Meats. Однако крупнейшим соперников является Impossible Foods, продукция которого доступна в 17 тысячах магазинов по США, а также в 20 тысячах ресторанов в различных странах.

Однако рынок растительного белка продолжает расти, и, вероятно, в нем найдется место для многих игроков. По прогнозам Grand View Research, при годовом росте более 19% к 2027 году он достигнет $13,8 млрд.

К тому же все большее число потребителей отдают предпочтение диетам, ограничивающим продукты животного происхождения, для своего здоровья и защиты окружающей среды. Согласно отчету Technomic, с 2018 года значительно увеличилось число людей, придерживающихся флекситарианства — более гибкой модели вегетарианства. Аналитики Bernstein ожидают, что популярность растительных продуктов сохранится даже после окончания пандемии.

В статье использованы материалы следующих источников:

Blog.logomyway.com

Fool.com

Cnbc.com

MarketWatch.com

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock