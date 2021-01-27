«Экономный вариант»: в Fuel for Growth оценили сделку Beyond Meat с PepsiCo

Объявленное накануне партнерство Beyond Meat с PepsiCo продолжает быть одним из ярких событий новостной ленты. Свою оценку готовящейся сделке между компаниями RB.ru дал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

«Это прекрасный пример востребованности новых решений на рынке продуктов питания и взаимовыгодного расширения рынков сбыта. Темп новых разработок и вывода их на рынок со стороны Beyond Meat получили заслуженное внимание PepsiCo. Мы все помним историю покупки молодой компании Dollar Shaving Club компанией Unilever за $ 1 млрд. В данном случае партнерство, скорее всего, носит более точечный и экономный вариант, так как Beyond Meat стоит почти $10 млрд», — прокомментировал новое партнерство Андрей Зюзин.

Напомним, PepsiCo и Beyond Meat договорились о совместной разработке, производстве и продажи новых закусок и напитков растительного происхождения и объявили о создании новой компании The PLANeT Partnership.

Сразу после заявления акции производителя растительного мяса Beyond Meat на открытии торгов выросли больше чем на 36%, следует из данных биржи Nasdaq. Затем максимальная цена фиксировалась на отметке в $227,12 за бумагу.

Beyond Meat провела IPO весной 2019 года, примерно с этого же времени продукция компании начала свое присутствие в России через сеть пиццерий Pizza Hut, сеть «Азбука вкуса», ресторанный холдинг White Rabbit Family и другие. Среди ранних инвесторов компании СМИ называют сооснователя Microsoft Билла Гейтса и актера Леонардо Ди Каприо.

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