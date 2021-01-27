Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Экономный вариант»: в Fuel for Growth оценили сделку Beyond Meat с PepsiCo

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Объявленное накануне партнерство Beyond Meat с PepsiCo продолжает быть одним из ярких событий новостной ленты. Свою оценку готовящейся сделке между компаниями RB.ru дал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

«Экономный вариант»: в Fuel for Growth оценили сделку Beyond Meat с PepsiCo

«Это прекрасный пример востребованности новых решений на рынке продуктов питания и взаимовыгодного расширения рынков сбыта. Темп новых разработок и вывода их на рынок со стороны Beyond Meat получили заслуженное внимание PepsiCo. Мы все помним историю покупки молодой компании Dollar Shaving Club компанией Unilever за $ 1 млрд. В данном случае партнерство, скорее всего, носит более точечный и экономный вариант, так как Beyond Meat стоит почти $10 млрд», — прокомментировал новое партнерство Андрей Зюзин.

Напомним, PepsiCo и Beyond Meat договорились о совместной разработке, производстве и продажи новых закусок и напитков растительного происхождения и объявили о создании новой компании The PLANeT Partnership.

Сразу после заявления акции производителя растительного мяса Beyond Meat на открытии торгов выросли больше чем на 36%, следует из данных биржи Nasdaq. Затем максимальная цена фиксировалась на отметке в $227,12 за бумагу.

Beyond Meat провела IPO весной 2019 года, примерно с этого же времени продукция компании начала свое присутствие в России через сеть пиццерий Pizza Hut, сеть «Азбука вкуса», ресторанный холдинг White Rabbit Family и другие. Среди ранних инвесторов компании СМИ называют сооснователя Microsoft Билла Гейтса и актера Леонардо Ди Каприо.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Фото: Tattoboo / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

27 января 2021

Церемония награждения Rusbase Digital Awards 2021

27 января 2021

Hack.Genesis

29 января 2021

Дата-хакатон ОВД-Инфо и Мемы про машинное обучение

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма