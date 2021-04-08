Beyond Meat открывает первый завод в Китае

Американский производитель искусственного мяса Beyond Meat открывает свой первый завод в Китае. Это не только поможет компании закрепиться на рынке Поднебесной, но и наладит поставки от крупнейших поставщиков растительного белка.

Примерно через год после дебюта продукции Beyond Meat в Китае калифорнийская компания открывает собственное производство недалеко от Шанхая. Это поможет компании оптимизировать логистические цепочки и снизить углеродные выбросы, пишет портал TechCrunch.

Завод в Цзясине, городе в 85 км от Шанхая, стал первым производством Beyond Meat за пределами США и поможет компании выдержать конкуренцию на стремительно развивающемся китайском рынке с Eat Just, а также китайскими стартапами Hey Maet и Starfield.

Кроме того, открытие завода в Китае обеспечит прямой доступ к крупнейшим в мире поставщикам растительного белка. Из-за этого китайские стартапы-производители искусственного мяса изначально обладали преимуществом в стоимости и привлекали огромный интерес инвесторов вкупе с растущими запросами увеличивающегося в Поднебесной среднего класса.

Как заявляет Beyond Meat, предприятие в Цзясине «значительно увеличит скорость и масштабы, в которых компания сможет производить и распространять свою продукцию в регионе, а также оптимизирует структуру затрат и обеспечит финансовую устойчивость Beyond Meat».

«Мы стремимся инвестировать в Китай как в регион для долгосрочного роста», — заявил TechCrunch Итан Браун, генеральный директор и основатель Beyond Meat. «Мы считаем, что это новое предприятие сыграет важную роль в улучшении наших показателей ценообразования и финансовой устойчивости, поскольку мы стремимся предоставить китайским потребителям вкусные растительные белки, полезные как для людей, так и для планеты».

Помимо производственных функций, завод в Цзясине также возьмёт на себя научно-исследовательские и опытные работы по созданию новых продуктов для китайского рынка. Также в этом году Beyond Meat откроет свое первый завод в Европе.

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Фото: 22ImagesStudio / Depositphotos