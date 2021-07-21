Как распознать неуверенного лидера

Люди не очень хорошо умеют оценивать истинные лидерские качества и склонны доверять высокомерным руководителям. Но, к сожалению, это часто является признаком слабости и неуверенности. Рассказываем, как распознать ненадежного лидера и что с этим делать.

Некомпетентный руководитель — очень серьезная проблема. Это доказывает статистика.

65% сотрудников в Америке предпочли бы сменить начальника, чем получить прибавку к зарплате.

75% людей увольняются с работы из-за своего непосредственного руководителя.

Метааналитические исследования показывают, что люди уходят не из компаний, а от начальников. Токсичные менеджеры больше влияют на текучку кадров, чем зарплата.

Менее 20% директоров считают, что их организации хорошо справляются с проблемами лидерства.

Даже в демократических странах рейтинг одобрения лидеров редко превышает 50%. Например, средний рейтинг одобрения глав государств в ЕС колеблется в районе 40%.

Одна из главных причин всего этого — неспособность выбирать действительно компетентных руководителей.

Самоуверенность не доказывает профессионализм

Люди так стремятся стать уверенными, что в итоге превращаются в высокомерных лидеров. Это может объяснить растущий запрос на скромность и смирение среди руководителей. Мы ценим то, чего у нас нет: честность, сочувствие и альтруизм.

Согласно исследованиям, уверенность никак не коррелируется с компетентностью. По словам авторов одного исследования: «Те, кто обладают ограниченными знаниями в какой-либо области, несут двойное бремя: они не только приходят к ошибочным выводам и делают досадные ошибки, но и их некомпетентность не позволяет им осознать это». Чем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, что еще есть чему учиться.

Что побуждает образованных, рациональных людей выбирать руководителей, которые, кажется, не осознают своей некомпетентности и неоправданно довольны собой?

В целом люди не умеют объективно оценивать чужую компетенцию, особенно лидерские качества. В первую очередь мы замечаем внешние факторы — общую привлекательность, рост или голос. Оценить их намного быстрее, чем внутреннее содержание.

Эволюционные психологи утверждают: в обществе распространены чрезмерная самоуверенность и высокомерие, потому что лучший способ обмануть других — обмануть себя.

Представим человека, который стремится к власти. Он может убедить себя, что обладает всеми нужными качествами, даже если это не так. Это может сделать его более популярным. Люди будут тянуться к нему, думая, что его уверенность свидетельствует об умении и таланте.

Новая эпоха и новые ценности

В наше время ключевые качества, необходимые для руководителей, заметно отличаются от тех, что были популярны раньше. Мир стал значительно более сложным.

Всего 100 лет назад карьерный успех зависел от социального капитала (знакомства). С наступлением эры знаний намного важнее стал интеллект. По этой причине твердые навыки, подтвержденные университетским дипломом, стали важной ступенью для начала успешной карьеры.

Однако сегодня самое главное — это то, кем мы являемся. Знания и опыт по-прежнему важны, но способность думать, творить, проявлять любопытство и сопереживать другим важнее, особенно на руководящих должностях. Ведь машины не смогут воспроизвести эти качества.

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Когда мы пытаемся оценить такие лидерские качества, как честность, самосознание, эмпатия или любопытство, нам мешают личные предпочтения и социальные стереотипы. Большинство считают себя более творческими, любопытными, честными и осознанными, чем на самом деле.

Более того, мужчины, как правило, выше оценивают свои лидерские качества, чем женщины, вне зависимости от реальной квалификации. Часто нас сбивает с толку нерелевантная информация: уверенность, показная храбрость и даже агрессия. Но это скорее характеризует поведение, а не внутренние качества человека.

Поэтому нам необходимы искренние и местами уязвимые лидеры. Смелость заявить о своем незнании — это признак силы и компетентности. Такие руководители с большей вероятностью будут усердно трудиться, чтобы сократить разрыв между тем, что им нужно знать, и тем, что они знают на самом деле.

Высокомерие — это признак неуверенности

Для начала нам необходимо осознать, что высокомерные лидеры скорее неуверенны, чем компетентны.

Согласно последним академическим исследованиям, нарциссизм — не любовь к себе, а скорее скрытое отвращение. Можно заключить, что высокомерное поведение просто компенсирует низкую самооценку

Исследователи также считают, что те, что проявляет высокомерие, на самом деле отчаянно ищут признания окружающих.

Если руководитель хвастается навыками и умениями, которыми не располагает — он обманывает себя и других, проявляя свою уязвимость. Вот почему нарциссы обычно проявляют агрессию, когда им бросают вызов или указывают на недостатки.

Как работать с неуверенным в себе начальником

Переосмыслите высокомерие

Возможно, лучший способ сократить количество таких руководителей в компании — изменить отношение к высокомерию. Как уже было сказано ранее, такое поведение указывает на слабость и неуверенность в себе.

Те, кто действительно уверен в своих способностях, как правило, ведут себя скромно. Таким образом, действительно хороший лидер должен вызывать симпатию, а не восхищение.

Относитесь с подозрением к чрезмерной самоуверенности

Принимая уверенность за квалифицированность, мы все чаще будем сталкиваться с некомпетентными, самодовольными начальниками. Если собеседник все время говорит о себе и своих достижениях, а не проявляет интерес к другим, вероятнее всего, он некомпетентен.

Даже если это не так, эгоцентричный человек может негативно повлиять на команду. Высокомерный начальник боится критики и несогласия, и он будет стремиться создать некомфортную рабочую среду, где сотрудники не будут чувствовать себя в безопасности.

Станьте примером

Прямая конфронтация с высокомерным начальником — не всегда лучший способ борьбы.Чтобы свести к минимуму риски и помочь команде, старайтесь изо всех сил демонстрировать приверженность коллегам и проявлять интерес к окружающим. Предлагайте поддержку и помощь.

Если вас попросят рассказать о своем менеджере, это может стать отличной возможностью помочь ему стать лучше. В конце концов, лучший способ оценить работу начальников — это обратная связь от подчиненных.

Выбирайте осознанно

Тем, кто назначает руководителей, важно помнить, что высокомерие — это признак незащищенности, и что такой менеджер может подвергнуть компанию риску. Оценивайте компетентность кандидатов по объективным параметрам, а не их поведению.

Эта проблема актуальна и для подчиненных. Прежде чем присоединиться к команде подобного руководителя, стоит спросить себя, не станет ли он помехой для профессионального роста.

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