Как продемонстрировать высокий эмоциональный интеллект на собеседовании

Эмоциональный интеллект (EQ) — это одна из важнейших черт, которую работодатели ищут в кандидатах. Согласно данным LinkedIn, EQ стал одним из самых востребованных навыков в 2020 году. Рассказываем, как отвечать на популярные поведенческие вопросы на собеседовании и как избежать распространенных ошибок.

Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важен?

Эмоциональный интеллект влияет на то, как мы взаимодействуем с коллегами, насколько эффективно мы выполняем проекты и достигаем целей.

Другими словами, EQ — это то, как мы распознаем и управляем собственными эмоциями и то, как мы воспринимаем, интерпретируем и сопереживаем эмоциям окружающих.

Во время собеседования рекрутеры могут задавать различного рода поведенческие вопросы, которые должны побудить кандидата поделиться тем, как он обрабатывает, управляет и воспринимает эмоции. Например, вопрос «Как вы работаете над своими недостатками?» позволяет рекрутеру выяснить, осведомлен ли сотрудник о своих недостатках и как он воспринимает обратную связь.

Хорошая новость заключается в том, что EQ можно развивать. «Я считаю, что EQ состоит из двух компонентов, — говорит Патриция Томпсон, доктор философии, корпоративный психолог и создатель 21-дневного ускоренного курса по эмоциональному интеллекту. — Первый — это способность понимать себя и свои эмоции, а второй — эмоции окружающих».

Поэтому для успешного прохождения собеседования важно знать, как именно рекрутеры оценивают уровень EQ и как отвечать на самые распространенные вопросы.

1. Расскажите о конфликте на работе

Томпсон объясняет, что цель вопроса — узнать, как соискатель подходит к решению подобных проблем.

Рассмотрите проект или мероприятие, в котором действительно имел место конфликт с коллегой, клиентом или начальником. Объясните ситуацию и в чем заключалось недопонимание.

Изложите все факты и избегайте обвинений и оскорблений. Можете тактично взять на себя ответственность за некоторые конфликты, так вы проявите самосознание и лидерство. Затем объясните задачу или то, что вы должны были делать в этой ситуации.

Перечислите конкретные шаги, которые вы предпринимали для разрешения конфликта, например, организовали встречу с коллегами для открытого диалога. Наконец, расскажите о результатах своих усилий и об уроках, которые вы извлекли. Помните, что вам необходимо просто продемонстрировать свой мыслительный процесс, а не доказывать, что вы совершенны.

2. Расскажите о своей неудаче и как вы с ней справились

По словам Томпсон, этот вопрос задается с целью определить, насколько устойчив кандидат. Обладатели высокого EQ склонны учиться на своих ошибках, а те, у кого низкий уровень EQ, обвиняют в своих провалах других.

Работодатели на собеседованиях пытаются понять, как кандидат отреагировал на неудачу: был ли он взволнован и рассержен на своего коллегу? Какие уроки он вынес из этой ситуации?

Постарайтесь рассказать рекрутеру о ситуации, когда неудача действительно привела к лучшему результату. Используйте подход из предыдущего пункта, чтобы построить свой ответ — избегайте негативных отзывов о своих коллегах и не забывайте делать упор на результатах и ​​извлеченных уроках.

3. Как вы действуете, когда коллега пытается публично задеть вас?

Ключевой признак высокого EQ — это способность определять, когда вы чувствуете себя расстроенным и правильно выбирать пути решения. «Этот вопрос — прекрасная возможность для будущих работодателей понять, как вы оцениваете и разрешаете ситуацию», — говорит Кимберли Прескотт, президент Prescott HR, консалтинговой фирмы для малого и среднего бизнеса.

Ответ на этот вопрос покажет вашу способность управлять своими эмоциями в напряженных ситуациях. Прескотт считает, что нужно остерегаться тех, кто легко разочаровывается и навязывает свое мнение окружающим.

Чтобы продемонстрировать высокий уровень EQ, по возможности опишите реальный пример и эмоции, которые вы испытывали в тот момент. Помните, что эмоциональный интеллект — это не недостаток эмоций, а способность эффективно управлять ими. Если вы были задеты или рассержены, вы можете открыто об этом сказать. Также важно подробно изложить то, как вы справились с этими эмоциями.

4. Как вы адаптируетесь в новом коллективе?

Люди с высоким EQ с самого первого дня стремятся наладить отношения с руководителем и коллегами. Такие сотрудники ценят командную работу и понимают, что проекты, как правило, не создаются в вакууме. Кроме того, ответ на данный вопрос позволит рекрутеру оценить уровень самосознания и способность считывать социальные сигналы в новой обстановке.

Приведите конкретные примеры:

как легко вам удается интегрироваться в новую команду,

как вы умеете слушать других, чтобы понять ценности компании,

что любите проводить время с коллегами.

Так работодатель сможет понять ваш стиль работы и то, как вы взаимодействуете с коллегами. Лучший ответ на этот тип вопросов — это тот, который отражает ваше подлинное «я».

5. Опишите свои сильные и слабые стороны

Практически на любом собеседовании можно встретить подобные вопросы. Они задаются не с целью выявить конкретную слабость кандидата, а чтобы оценить его честность, способность к рефлексии и готовность к обратной связи.

Вы можете рассказать историю о своих сильных или слабых сторонах, которые, например, помогли вам достичь крупной цели или заключить сделку с важным клиентом, а также про случаи, когда вы потерпели неудачу. Объясните рекрутеру, почему упомянутые сильные стороны делают вас подходящим для этой должности и как вы планируете развивать направление, которое нужно улучшить.

6. Как вы сохраняете баланс между работой и личной жизнью?

В наши дни сотрудники все чаще испытывают профессиональное выгорание, поэтому этот вопрос очень важен, чтобы продемонстрировать заботу о себе и своем психическом здоровье. Те, кто нашел баланс между личной жизнью и работой, будут более продуктивны в долгосрочной перспективе.

Так что отнеситесь к этому вопросу серьезно. Не стоит шутить о том, что вы любите работать больше всего на свете. Вы можете продемонстрировать высокий EQ через самосознание: знаете ли вы, что вам нужно, чтобы хорошо выполнять свою работу? Возможно, вы практикуете медитации, которые помогают вам добиваться успеха в работе. Также можно рассказать о своем хобби, которое позволяет вам избавляться от стресса.

7. Что вас вдохновляет?

Не стоит относиться к собеседованиям как к неизбежной и мучительной процедуре. Для вас это возможность показать, насколько вы увлечены работой. Отвечая на подобные вопросы необходимо продемонстрировать, что вы думаете о собственном будущем. Вместо того чтобы подстраиваться под требования работодателя, вам необходимо быть предельно искренним.

Расскажите о проекте, который вы считаете действительно захватывающим. Желательно сосредоточиться на той работе, которую вы будете выполнять для компании или что-то смежное с ней. Например, если вы проходите собеседование на должность медсестры в педиатрическом отделении больницы, расскажите о волонтерской работе с детьми, страдающим редкими заболеваниями. То, как вы описываете проект, гораздо важнее самой работы.

8. Что вы сделали в прошлом году для своего профессионального развития?

Если вам сложно ответить на этот вопрос, возможно, вам стоит поработать над развитием эмоционального интеллекта. Этот вопрос показывает, что человек ориентирован на обучение и способен к саморефлексии. Такие люди могут открыто говорить о том, что они делают для личностного и профессионального роста.

«Не стоит рассказывать о различных обязательных курсах», — говорит Томпсон. Вместо этого обсудите то, что вы изучили или посетили самостоятельно. Например, расскажите о книге по актуальной теме в этой области, полезных профессиональных знакомствах или навыках, которые вы освоили.

И о чем бы вы не рассказали, важно добавить контекст о том, как это вписывается в ваш план профессионального роста. Например, возможно, вы читаете книги лидеров в своей области, чтобы понять, каким лидером вы хотите стать.

9. Что вы сделаете, если заметите, что коллеге трудно выполнять свои обязанности?

Второй компонент EQ — это способность распознавать эмоции окружающих и направлять эти знания в правильное русло. «Люди имеют дело со столькими вещами, никогда не знаешь, как сильно они переживают, — говорит Прескотт. — Вы должны уметь читать и понимать других людей».

Отвечая на этот вопрос, озвучьте конкретный план действий. Например, расскажите о том, как вы намерены поговорить с коллегой, спросить как у него дела в неформальной обстановке. Люди с более высоким уровнем EQ также могут определять, когда другим нужна реальная помощь, а не просто соучастие. По возможности расскажите реальную историю из своего опыта.

10. В чем главная причина вашего недопонимания с коллегами?

Этот вопрос задается с целью понять, осознаете ли вы, какую атмосферу создаете в коллективе и как влияете на окружающих. «Если вы действительно увлечены, коллеги могут посчитать это чрезмерным, — говорит Томпсон. — А если вы молчите, люди могут подумать, что вы застенчивы».

Вместо того чтобы рассказывать о том, что о вас думали люди в прошлом, постарайтесь открыто обсудить с рекрутером все возможные недоразумения. Например, если вы довольно молчаливы, вы можете рассказать о своем осторожном и вдумчивом подходе. Так собеседник поймет, что вы активно слушаете окружающих, но вам нужно время подумать, прежде чем давать развернутый ответ.

Как продемонстрировать высокий уровень EQ на собеседовании

Демонстрируйте эмоциональный интеллект в каждом ответе. Необязательно дожидаться прямых вопросов об эмоциональном интеллекте, вы и так можете показать свою способность к рефлексии, заботу о других и то, как вы используете эти качества для достижения успеха.

Необязательно дожидаться прямых вопросов об эмоциональном интеллекте, вы и так можете показать свою способность к рефлексии, заботу о других и то, как вы используете эти качества для достижения успеха. Задавайте вопросы. Так вы сможете продемонстрировать инициативность и уверенность в себе.

Так вы сможете продемонстрировать инициативность и уверенность в себе. Найдите баланс между уверенностью и скромностью. Люди с сильным эмоциональным интеллектом знают себе цену и умеют себя преподносить, не выглядя при этом чрезмерно дерзко. По возможности старайтесь отдавать должное товарищам по команде и бывшим руководителям.

Люди с сильным эмоциональным интеллектом знают себе цену и умеют себя преподносить, не выглядя при этом чрезмерно дерзко. По возможности старайтесь отдавать должное товарищам по команде и бывшим руководителям. Не стремитесь к совершенству. Будущие работодатели прекрасно знают, что все люди несовершенны. Поэтому на собеседовании важно быть предельно открытым и искренним. Так рекрутер сможет увидеть в вас реального человека, а не робота.

Будущие работодатели прекрасно знают, что все люди несовершенны. Поэтому на собеседовании важно быть предельно открытым и искренним. Так рекрутер сможет увидеть в вас реального человека, а не робота. Приводите конкретные примеры. Руководители очень любят, когда сотрудники могут не только указать на проблему, но и найти решение. Докажите, что вам это по силам.

Распространенные ошибки

Плохие отзывы о бывших руководителях и коллегах. Такое поведение говорит о том, что вы не осознаете роль, которую вы, возможно, сыграли в той ситуации и не умеете воспринимать чужие мнения. Это также может поставить вас в неловкое положение, если будущий работодатель окажется знаком с людьми, о которых вы говорите.

Такое поведение говорит о том, что вы не осознаете роль, которую вы, возможно, сыграли в той ситуации и не умеете воспринимать чужие мнения. Это также может поставить вас в неловкое положение, если будущий работодатель окажется знаком с людьми, о которых вы говорите. Игнорирование социальных сигналов. Очень важно обращать внимание на язык тела рекрутера, который может указывать на то, что вы слишком долго говорили на одну тему. Это может навести на мысль о том, что вы не способны считывать эмоции окружающих.

Очень важно обращать внимание на язык тела рекрутера, который может указывать на то, что вы слишком долго говорили на одну тему. Это может навести на мысль о том, что вы не способны считывать эмоции окружающих. Не признавать наличие слабостей. Люди с высоким EQ хорошо осведомлены о своих слабостях и делают все возможное для их устранения.

Необязательно быть экспертом в области EQ, чтобы устроиться на работу. Однако важно обладать развитым самосознанием и способностью считывать эмоции окружающих. Постарайтесь быть максимально искренним, позитивным и открытым к новым знаниям.

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