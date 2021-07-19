Как продемонстрировать высокий эмоциональный интеллект на собеседовании

Эмоциональный интеллект (EQ) — это одна из важнейших черт, которую работодатели ищут в кандидатах. Согласно данным LinkedIn, EQ стал одним из самых востребованных навыков в 2020 году. Рассказываем, как отвечать на популярные поведенческие вопросы на собеседовании и как избежать распространенных ошибок.
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важен?
Эмоциональный интеллект влияет на то, как мы взаимодействуем с коллегами, насколько эффективно мы выполняем проекты и достигаем целей.
Другими словами, EQ — это то, как мы распознаем и управляем собственными эмоциями и то, как мы воспринимаем, интерпретируем и сопереживаем эмоциям окружающих.
Во время собеседования рекрутеры могут задавать различного рода поведенческие вопросы, которые должны побудить кандидата поделиться тем, как он обрабатывает, управляет и воспринимает эмоции. Например, вопрос «Как вы работаете над своими недостатками?» позволяет рекрутеру выяснить, осведомлен ли сотрудник о своих недостатках и как он воспринимает обратную связь.
Хорошая новость заключается в том, что EQ можно развивать. «Я считаю, что EQ состоит из двух компонентов, — говорит Патриция Томпсон, доктор философии, корпоративный психолог и создатель 21-дневного ускоренного курса по эмоциональному интеллекту. — Первый — это способность понимать себя и свои эмоции, а второй — эмоции окружающих».
Поэтому для успешного прохождения собеседования важно знать, как именно рекрутеры оценивают уровень EQ и как отвечать на самые распространенные вопросы.
1. Расскажите о конфликте на работе
Томпсон объясняет, что цель вопроса — узнать, как соискатель подходит к решению подобных проблем.
Рассмотрите проект или мероприятие, в котором действительно имел место конфликт с коллегой, клиентом или начальником. Объясните ситуацию и в чем заключалось недопонимание.
Изложите все факты и избегайте обвинений и оскорблений. Можете тактично взять на себя ответственность за некоторые конфликты, так вы проявите самосознание и лидерство. Затем объясните задачу или то, что вы должны были делать в этой ситуации.
Перечислите конкретные шаги, которые вы предпринимали для разрешения конфликта, например, организовали встречу с коллегами для открытого диалога. Наконец, расскажите о результатах своих усилий и об уроках, которые вы извлекли. Помните, что вам необходимо просто продемонстрировать свой мыслительный процесс, а не доказывать, что вы совершенны.
2. Расскажите о своей неудаче и как вы с ней справились
По словам Томпсон, этот вопрос задается с целью определить, насколько устойчив кандидат. Обладатели высокого EQ склонны учиться на своих ошибках, а те, у кого низкий уровень EQ, обвиняют в своих провалах других.
Работодатели на собеседованиях пытаются понять, как кандидат отреагировал на неудачу: был ли он взволнован и рассержен на своего коллегу? Какие уроки он вынес из этой ситуации?
Постарайтесь рассказать рекрутеру о ситуации, когда неудача действительно привела к лучшему результату. Используйте подход из предыдущего пункта, чтобы построить свой ответ — избегайте негативных отзывов о своих коллегах и не забывайте делать упор на результатах и извлеченных уроках.
3. Как вы действуете, когда коллега пытается публично задеть вас?
Ключевой признак высокого EQ — это способность определять, когда вы чувствуете себя расстроенным и правильно выбирать пути решения. «Этот вопрос — прекрасная возможность для будущих работодателей понять, как вы оцениваете и разрешаете ситуацию», — говорит Кимберли Прескотт, президент Prescott HR, консалтинговой фирмы для малого и среднего бизнеса.
Ответ на этот вопрос покажет вашу способность управлять своими эмоциями в напряженных ситуациях. Прескотт считает, что нужно остерегаться тех, кто легко разочаровывается и навязывает свое мнение окружающим.
Чтобы продемонстрировать высокий уровень EQ, по возможности опишите реальный пример и эмоции, которые вы испытывали в тот момент. Помните, что эмоциональный интеллект — это не недостаток эмоций, а способность эффективно управлять ими. Если вы были задеты или рассержены, вы можете открыто об этом сказать. Также важно подробно изложить то, как вы справились с этими эмоциями.
4. Как вы адаптируетесь в новом коллективе?
Люди с высоким EQ с самого первого дня стремятся наладить отношения с руководителем и коллегами. Такие сотрудники ценят командную работу и понимают, что проекты, как правило, не создаются в вакууме. Кроме того, ответ на данный вопрос позволит рекрутеру оценить уровень самосознания и способность считывать социальные сигналы в новой обстановке.
Приведите конкретные примеры:
- как легко вам удается интегрироваться в новую команду,
- как вы умеете слушать других, чтобы понять ценности компании,
- что любите проводить время с коллегами.
Так работодатель сможет понять ваш стиль работы и то, как вы взаимодействуете с коллегами. Лучший ответ на этот тип вопросов — это тот, который отражает ваше подлинное «я».
5. Опишите свои сильные и слабые стороны
Практически на любом собеседовании можно встретить подобные вопросы. Они задаются не с целью выявить конкретную слабость кандидата, а чтобы оценить его честность, способность к рефлексии и готовность к обратной связи.
Вы можете рассказать историю о своих сильных или слабых сторонах, которые, например, помогли вам достичь крупной цели или заключить сделку с важным клиентом, а также про случаи, когда вы потерпели неудачу. Объясните рекрутеру, почему упомянутые сильные стороны делают вас подходящим для этой должности и как вы планируете развивать направление, которое нужно улучшить.
6. Как вы сохраняете баланс между работой и личной жизнью?
В наши дни сотрудники все чаще испытывают профессиональное выгорание, поэтому этот вопрос очень важен, чтобы продемонстрировать заботу о себе и своем психическом здоровье. Те, кто нашел баланс между личной жизнью и работой, будут более продуктивны в долгосрочной перспективе.
Так что отнеситесь к этому вопросу серьезно. Не стоит шутить о том, что вы любите работать больше всего на свете. Вы можете продемонстрировать высокий EQ через самосознание: знаете ли вы, что вам нужно, чтобы хорошо выполнять свою работу? Возможно, вы практикуете медитации, которые помогают вам добиваться успеха в работе. Также можно рассказать о своем хобби, которое позволяет вам избавляться от стресса.
7. Что вас вдохновляет?
Не стоит относиться к собеседованиям как к неизбежной и мучительной процедуре. Для вас это возможность показать, насколько вы увлечены работой. Отвечая на подобные вопросы необходимо продемонстрировать, что вы думаете о собственном будущем. Вместо того чтобы подстраиваться под требования работодателя, вам необходимо быть предельно искренним.
Расскажите о проекте, который вы считаете действительно захватывающим. Желательно сосредоточиться на той работе, которую вы будете выполнять для компании или что-то смежное с ней. Например, если вы проходите собеседование на должность медсестры в педиатрическом отделении больницы, расскажите о волонтерской работе с детьми, страдающим редкими заболеваниями. То, как вы описываете проект, гораздо важнее самой работы.
8. Что вы сделали в прошлом году для своего профессионального развития?
Если вам сложно ответить на этот вопрос, возможно, вам стоит поработать над развитием эмоционального интеллекта. Этот вопрос показывает, что человек ориентирован на обучение и способен к саморефлексии. Такие люди могут открыто говорить о том, что они делают для личностного и профессионального роста.
«Не стоит рассказывать о различных обязательных курсах», — говорит Томпсон. Вместо этого обсудите то, что вы изучили или посетили самостоятельно. Например, расскажите о книге по актуальной теме в этой области, полезных профессиональных знакомствах или навыках, которые вы освоили.
И о чем бы вы не рассказали, важно добавить контекст о том, как это вписывается в ваш план профессионального роста. Например, возможно, вы читаете книги лидеров в своей области, чтобы понять, каким лидером вы хотите стать.
9. Что вы сделаете, если заметите, что коллеге трудно выполнять свои обязанности?
Второй компонент EQ — это способность распознавать эмоции окружающих и направлять эти знания в правильное русло. «Люди имеют дело со столькими вещами, никогда не знаешь, как сильно они переживают, — говорит Прескотт. — Вы должны уметь читать и понимать других людей».
Отвечая на этот вопрос, озвучьте конкретный план действий. Например, расскажите о том, как вы намерены поговорить с коллегой, спросить как у него дела в неформальной обстановке. Люди с более высоким уровнем EQ также могут определять, когда другим нужна реальная помощь, а не просто соучастие. По возможности расскажите реальную историю из своего опыта.
10. В чем главная причина вашего недопонимания с коллегами?
Этот вопрос задается с целью понять, осознаете ли вы, какую атмосферу создаете в коллективе и как влияете на окружающих. «Если вы действительно увлечены, коллеги могут посчитать это чрезмерным, — говорит Томпсон. — А если вы молчите, люди могут подумать, что вы застенчивы».
Вместо того чтобы рассказывать о том, что о вас думали люди в прошлом, постарайтесь открыто обсудить с рекрутером все возможные недоразумения. Например, если вы довольно молчаливы, вы можете рассказать о своем осторожном и вдумчивом подходе. Так собеседник поймет, что вы активно слушаете окружающих, но вам нужно время подумать, прежде чем давать развернутый ответ.
Как продемонстрировать высокий уровень EQ на собеседовании
- Демонстрируйте эмоциональный интеллект в каждом ответе. Необязательно дожидаться прямых вопросов об эмоциональном интеллекте, вы и так можете показать свою способность к рефлексии, заботу о других и то, как вы используете эти качества для достижения успеха.
- Задавайте вопросы. Так вы сможете продемонстрировать инициативность и уверенность в себе.
- Найдите баланс между уверенностью и скромностью. Люди с сильным эмоциональным интеллектом знают себе цену и умеют себя преподносить, не выглядя при этом чрезмерно дерзко. По возможности старайтесь отдавать должное товарищам по команде и бывшим руководителям.
- Не стремитесь к совершенству. Будущие работодатели прекрасно знают, что все люди несовершенны. Поэтому на собеседовании важно быть предельно открытым и искренним. Так рекрутер сможет увидеть в вас реального человека, а не робота.
- Приводите конкретные примеры. Руководители очень любят, когда сотрудники могут не только указать на проблему, но и найти решение. Докажите, что вам это по силам.
Распространенные ошибки
- Плохие отзывы о бывших руководителях и коллегах. Такое поведение говорит о том, что вы не осознаете роль, которую вы, возможно, сыграли в той ситуации и не умеете воспринимать чужие мнения. Это также может поставить вас в неловкое положение, если будущий работодатель окажется знаком с людьми, о которых вы говорите.
- Игнорирование социальных сигналов. Очень важно обращать внимание на язык тела рекрутера, который может указывать на то, что вы слишком долго говорили на одну тему. Это может навести на мысль о том, что вы не способны считывать эмоции окружающих.
- Не признавать наличие слабостей. Люди с высоким EQ хорошо осведомлены о своих слабостях и делают все возможное для их устранения.
Необязательно быть экспертом в области EQ, чтобы устроиться на работу. Однако важно обладать развитым самосознанием и способностью считывать эмоции окружающих. Постарайтесь быть максимально искренним, позитивным и открытым к новым знаниям.
Фото на обложке: Photographee.eu /
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