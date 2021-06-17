Ученые создали искусственную кожу, которая может покрываться синяками

Команда инженеров разработала новый вид искусственной кожи для роботов и протезированных конечностей, которая может покрываться синяками. Согласно исследованию , опубликованному в Applied Materials & Interfaces, при ударах или сильном воздействии кожа активирует цветной гидрогель, который образует фиолетовое пятно, схожее с реальным синяком.

Инженеры из Китайского университета Гонконга предполагают, что эта технология будет особенно полезна для использования в мягких роботах или для людей с протезами, которые не могли получать сенсорную обратную связь в случаях повреждения конечностей. Синтетический синяк также вызывает резкое давление в месте удара и остается фиолетовым около 2-5 часов.

На данный момент новая технология находится на стадии тестирования. В ходе испытаний ученые прикрепляли кожу к разным частям тела добровольцев и просили ударяться о металлическую поверхность. Вероятно, исследователи еще не разработали полноценные конечности, покрытые данным материалом. Также неясно, насколько хорошо полупрозрачный бледно-желтый материал будет сочетаться с разными оттенками кожи.

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