«Зарабатывать творчеством тут нереально»

Про переезд в Долину

Я тут уже пять лет. Мы приехали вместе с супругом и старшей дочерью из Риги, а до этого жили в Москве. Приехали в Сан-Франциско посмотреть город на две недели – потусить, походить по мосту «Золотые ворота», насладиться прекрасными видами и… остались жить.



Уже через две недели ребенок пошел в местную школу. Муж тут же нырнул с головой во все свои венчурные приключения со стартапами и блокчейном. А я решила снова пойти учиться. В Москве окончила высшие режиссерские курсы, но мне хотелось влиться в местную кино-тусовку, так что поступила в Academy of Art University Сан-Франциско на режиссуру. В прошлом году получила степень магистра. За это время у нас родился второй ребенок и появился свой продакшн, о котором я так мечтала. Моя компания называется On a whim Films – по названию последнего местного проекта.

Сложности творческого человека в Долине

Первое время вся эта красивая действительность была интересной, но чужой. Интеграция длилась где-то полгода.



Есть миллион причин, почему я люблю Долину. Тут красивые виды, высокая концентрация талантливых людей, климат. С другой стороны – а есть ли здесь место для искусства? Можно ли зайти в контекст? Или я могу делать только рекламу для стартапов, потому что за это хорошо платят, а за творчество – нет? В идеале, хочется находить клиентов, которые готовы на креатив и смелые решения.

В Сан-Франциско свое понимание свободы. Тут столько правил, что непонятно, свобода ли это…

Эта «свобода» выкинула многих творческих личностей – диджеев, писателей, поэтов. Кто-то из них стал водителем Uber. Были балерины из Большого, которые танцевали тут и приходили к выводу, что здесь нельзя быть индивидуальностью, потому что машина бизнеса равняет тебя со всеми. Из творческой компании моих друзей, кроме оператора Паши, не осталось никого – все вернулись в СНГ.



Зарабатывать творчеством в Сан-Франциско нереально. Я была очень удивлена, что местные театры, в отличие от России, живут только на пожертвования меценатов. На лето труппы распускают и не платят им вообще. А потом собирают и заново подписывают контракты на сезон.

Про съемки докфильма, где главный герой пытается найти себя в США

Это моя первая документальная работа, до этого я снимала клипы и рекламу. В Сан-Франциско случайно познакомилась с украинским художником Евгением Лапченко, которого пригласили расписывать Hack Temple (католическая церковь, которую в 2016 году выкупил фонд GVA Capital. Сейчас в здании креативная площадка для встреч бизнес-сообщества, лекций и не только. – прим. ред.) Мы презентовали фильм на одном из фестивалей в Непале. Думаю, что пришло время выпустить его онлайн.

Этот фильм – о каждом из нас. Евгений воплотил собирательный образ творческого человека, который попадает в структурный мир Долины.

Я и мой оператор Павел, который приехал сюда из Одессы, узнали себя в Евгении. Мы понимали, что нам тут будет нелегко. С другой стороны, в Сан-Франциско произошло столько событий и знакомств, которые бы точно не произошли в Киеве или Москве.



Сан-Франциско для Евгения – чуждая атмосфера и он не знает, как в ней выживать и как встраиваться. Придерживаться русскоязычного комьюнити или нет? Ассимилироваться или нет? Уехать на Родину, где можно создавать то, что хочет душа, или остаться? Он говорит миру: «Я могу быть успешным по-своему», а Долина говорит: «Нет. Ты не можешь. У нас тут правила. Хочешь бежать с нами? Давай. Fake It until you make it».

Почему я остаюсь здесь

Сан-Франциско, да и Калифорния в целом, как не крути, – это место силы. Один знакомый, большой поклонник ведической культуры, рассказал, что в ведах эта территория на карте обозначалась повышенным гравитационным полем. Можно сделать вывод, что это даёт возможность человеку отрываться от земли на несколько миллиметров выше, чем в остальных точках планеты. Так что, возможно, не зря концентрация событий, умов и талантов сосредоточена именно здесь. И не смотря на все сложности и витиеватые пути, American Dream имеет место быть, особенно если ты не стесняешься dream big и не боишься fly high!





