Как новые правила маркировки продукции помогут российским ритейлерам

О том, как изменения скажутся на работе ритейлеров и какую пользу компании могут извлечь из перехода на новый регламент, рассказывает Петр Черкашин, эксперт компании-поставщика оборудования для автоматизации торговли и сферы услуг «АТОЛ».

Для борьбы с контрафактом и некачественными аналогами в России были введены новые правила маркировки продукции. На данный момент обязательная маркировка распространяется на табачную продукцию, обувь, лекарственные препараты, одежду, шины и автопокрышки, парфюмерию, фотоаппараты, лампы и вспышки. В формате эксперимента новый регламент тестируют и на велосипедах, молочной продукции, минеральной и питьевой воде. Но уже к 2024 году обязательную маркировку планируют ввести для большинства потребительских товаров.

Хотя обязательная маркировка товара потребует времени, чтобы сотрудники привыкли к новому регламенту, она переведет бизнес на качественно новый уровень работы. И вот почему.

Укрепление отношений с потребителем

Маркировка сводит к нулю вероятность реализации контрафакта. Для честного бизнеса это существенный плюс. Конечный потребитель сегодня гораздо грамотнее, чем когда-либо прежде, а одна неудачная покупка может разрушить репутацию ритейлера. В современных реалиях клиент, купивший контрафактный товар, может не только довести дело до суда, но и раздуть скандал, который благодаря соцсетям станет достоянием общественности в считанные часы.

Дружба с ФНС, на расстоянии

Все итерации с маркированным товаром производители, импортеры и ритейлеры должны проводить через систему «Честный ЗНАК». Так ФНС получает данные на каждом этапе товарооборота:

при передаче товара ритейлеру информация о товаре фиксируется в единой системе при формировании универсального передаточного документа;

приобретение такого товара конечным потребителем отражается на этапе фискализации покупки в соответствии с федеральным законом №54-ФЗ.

При реализации маркированной продукции в каждом чеке фиксируется код каждой единицы товара: для пользователя — буквой «М», для ФНС — фактическим кодом.

Основной плюс заключается в том, что налоговая служба таким образом реализует свою риск-ориентированную систему. ФНС получает всю необходимую информацию о товарных отношениях компании и не беспокоит ее выездными проверками до выяснения обстоятельств.

Ускорение работы с данными

Ручной ввод данных — причина, по которой прием товара на склад занимает недели. И даже самые аккуратные сотрудники на местах время от времени допускают ошибки. Переход к работе с маркированной продукцией автоматически сокращает и времязатраты, и вероятность неточностей.

Одна из основных причин — применение новых технологий. Для работы с любым товаром обязательной маркировки требуется просканировать код DataMatrix. Кассовые места для этого должны быть оборудованы 2D-сканерами, а для учета товара внедряются специальные терминалы сбора данных.

Последнее поколение терминалов сбора данных (ТСД) категории «АТОЛ Smart.Pro» считывают полный диапазон линейных и 2D-штрихкодов, подходят для работы и с товарами обязательной маркировки, и с остальными товарами, а также фиксируют все данные сразу в систему без необходимости ручного ввода.

Нагляднее всего польза реорганизации работы с помощью ТСД прослеживается на следующих примерах:

заполнение номенклатуры на 5 000 позиций в магазине текстиля и одежды с использованием ТСД занимает всего два дня вместо привычных 30;

переоценка в среднестатистическом магазине обуви — чуть больше двух часов вместо 10.

инвентаризация алкогольного магазина — один час вместо восьми.

Для бизнес-процессов оптимизация также очевидна:

упрощается передача продукции между магазинами, появляется возможность оперативно устранить недостачи и пересортицы;

налаживается система отслеживания уровня эффективности работы сотрудников складов;

уменьшается возможность краж на производстве.

Чтобы сократить объем вложений в техническое оснащение на старте, малый бизнес может использовать массу упрощенных моделей ТСД, среди которых реально подобрать вариант под потребности каждой компании.

Вывод

Как уже показал пример успешного внедрения системы учета производства и оборота алкогольной продукции ЕГАИС, обязательная маркировка продукции в первую очередь облегчит жизнь честному бизнесу и станет толчком развития для многих компаний.