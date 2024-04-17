Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Колонки

Подобрать одежду за пять минут: как технологии меняют карту пути потребителя в fashion-ритейле

Колонки
Владимир Золотарев
Владимир Золотарев

Руководитель продукта Retail Rocket Group

Алия Бабикова

Изменение поведения потребителя и бурное развитие индустрии e-commerce произвели революцию в fashion-ритейле. Отрасль, которой труднее всего обходиться без офлайн-составляющей, с каждым годом внедряет все больше IT-решений. Владимир Золотарев, руководитель продукта Retail Rocket Group, рассказывает, как технологии меняют карту пути потребителя (Customer Journey Map) в индустрии моды.

Подобрать одежду за пять минут: как технологии меняют карту пути потребителя в fashion-ритейле

 

Содержание:

 

Новый уровень персонализации 

Сегодня все больше людей предпочитают покупать одежду онлайн: по данным Statista, число таких потребителей в мире составляет уже более 2 млрд человек, а показатель проникновения e-сommerce в «модную» сферу достигает 35%. Для сравнения у электроники он составляет 28,2%, а у фуд-индустрии — 17%. При этом большинство современных покупателей хотят не просто приобрести платье или костюм, но получить уникальный опыт, который бы полностью соответствовал их личным предпочтениям. Об этом говорят 73% потребителей

Запрос на персонализацию не новый тренд. Бренды давно поняли: чем индивидуальнее работа со спросом, тем выше лояльность клиентов. Однако в эпоху больших данных и искусственного интеллекта этот тренд переходит на уровень гиперперсонализации — самого продвинутого способа адаптации маркетинга под отдельного покупателя.

Гиперперсонализация — это максимально таргетированное предложение товаров или услуг, которое учитывает предпочтения и поведение потребителя в конкретный момент времени.

В контексте fashion-ритейла такой подход позволяет формировать индивидуальный карту пути потребителя, в котором абсолютно все классические шаги «модного» покупателя персонализируются. 

Рассмотрим, как современные технологии могут трансформировать ключевые этапы карты пути покупателя в fashion-ритейле: просмотр витрины, выбор вещей в магазине, примерку, составление образа, апселлинг у кассы и послепродажную коммуникацию.

 

Персонализированный мерчандайзинг 

С переходом в онлайн fashion-ритейлеры потеряли возможность воздействовать на карту пути покупателя классическими способами мерчандайзинга: зонированием и выкладкой. Теперь маршрут пользователя начинается не со стеклянной витрины, а с главной страницы интернет-магазина, а на смену основному залу пришли разделы и категории товаров. Направить покупателя по интересующему ритейлера пути с помощью красивого манекена в центре зала, как это делали раньше, вряд ли получится. Однако есть альтернативный метод влияния — рекомендательные технологии и их наиболее продвинутая версия — алгоритмы персонализации, работающие на базе машинного обучения. Благодаря им интернет-магазины могут делать индивидуальные зонирование и выкладку. 

По теме: Не только качество: что заставляет клиента возвращаться 

Персонализированный мерчандайзинг в онлайне выглядит следующим образом. Пользователь заходит в интернет-магазин и видит на главной странице новую коллекцию, но не ту ее часть, которую дизайнеры посчитали флагманской, а ту, что нравится именно ему. Он заходит в интересующую категорию, например, «Верхнюю одежду», и сразу видит подборку пальто, которое ему точно подходит. Получив сразу «то, что нужно», пользователь быстрее завершает покупку.

Чтобы сформировать такие подборки, алгоритмы персонализации изучают поведение посетителя с момента захода на сайт. Они собирают информацию о том, какие категории и карточки товаров посещает пользователь, что он добавляет в избранное и что покупает. На основе собранных данных формируют персонализированное предложение — показывают категории и карточки товаров, которые соответствуют предпочтениям пользователя. 

Пример. В интернет-магазине VipAvenue знают, что конкретный пользователь кладет в корзину преимущественно чёрные вещи, поэтому на главной ему показывают одежду темной цветовой палитры. Для пользователей с другими вкусовыми предпочтениями главная страница будет выглядеть иначе.

fashion1

Скриншот с сайта магазина VipAvenue 

 

Индивидуальная подборка образа

Чтобы собрать образ в офлайне, покупатель может попросить помощи у продавцов-консультантов или выбрать из готовых подборок одежды на манекенах. В онлайне эту задачу покупателя можно не просто облегчить, но и повысить эффективность с точки зрения конверсии. Для этого достаточно использовать рекомендательные алгоритмы. 

Механика проста: клиент заходит в карточку товара, например, блузки, и тут же видит подборку товаров, дополняющих образ, — юбку, жакет или кардиган, туфли и сумку. При этом в формировании таких рекомендаций учитываются предпочтения клиента и размеры в наличии. 

Пример. В интернет-магазине Lamoda на карточке товара можно нажать кнопку «С чем носить». Тогда рекомендательный алгоритм составит несколько образов с данной вещью на основе информации о пользователе.

fashion2

Скриншот с сайта lamoda.ru 

 

Онлайн-апселлинг 

Обычно у касс офлайн-магазина располагают аксессуары и товары распродажи. Это финальная точка в маршруте покупателя, во время которой ему пытаются допродать еще «парочку нужных вещей». В онлайне это реализуется гораздо более эффективно — с помощью полок с рекомендациями, которые учитывают конкретный интерес покупателя во время текущей сессии и формируют персонализированное предложение в корзине. 

Пример. В интернет-магазине ElytS при добавлении товара в корзину можно увидеть полку рекомендаций, что можно взять вместе с купленной вещью.

fashion3

Скриншот с сайта Elyts 

 

 

Омниканальная персонализированная коммуникация

Переход в онлайн позволил ритейлерам внедрить персонализацию и в процесс коммуникации. Ее можно строить как с уже состоявшимися покупателями, так и с теми, кто только планирует совершить покупку. Для этого используют интеграцию омниканальных CRM-систем с алгоритмами персонализации. Такой комплекс очень эффективно работает со всеми ключевыми этапами карты пути потребителя:

  • поиск товара и сравнение вариантов. Если покупатель начал искать товар, например, рубашку, но по какой-то причине перестал искать, ему отправляют письмо с персонализированной подборкой рубашек или показывают ее при последующем посещении магазина. При этом в подборке будет учтен размер, любимый цвет и фасон.
  • «брошенная» корзина. Если пользователь добавил товар в корзину, но так и не оформил заказ, ему отправляют напоминание и подборку похожих товаров с учетом его предпочтений. 
  • повторная покупка. После совершения покупки пользователя продолжают «обслуживать» с помощью персонализированных советов по уходу за купленными вещами, а также рекомендуют аксессуары. При этом коммуникацию осуществляют не на «какой-то» канал, а на тот способ связи и в то время, которые удобны для покупателя.

 

Вместо заключения

Гиперперсонализация — инструмент, который не только улучшает опыт покупателя и повышает лояльность потребителей, но и позволяет современным fashion-ритейлерам эффективно адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка и оставаться конкурентоспособными. 

Однако ее возможности — не весь потенциал, который современные технологии могут предложить fashion-ритейлу. Уже сейчас западные мировые бренды внедряют AR- и VR-инструменты, позволяющие покупателям виртуально примерять одежду и аксессуары, не покидая дома. Также наблюдается тренд на создание цифровых двойников товаров, благодаря которому покупатели могут оценивать вещи в цифровом пространстве (а компании — сокращать расходы на производство физических образцов). Наконец, в «модный» мир проникает и блокчейн, который можно использовать для подтверждения подлинности товаров. Это особенно актуально в сегменте люксовых и лимитированных изделий, где подлинность является ключевым фактором. Иными словами, все идет к тому, что постепенно технологии задают новый стандарт опыта клиента, и возможно уже очень скоро мы будем совершать покупки также, как герои фантастических фильмов.

Фото на обложке: Freepik

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Наш горизонт планирования — три месяца»: как чувствуют себя ресейл-площадки в России
  2. 2 «Меня пригласили в Нью-Йорк, Копенгаген и Париж». Зачем маленькому fashion-бренду участвовать в Неделе моды
  3. 3 Что нужно знать стартапу, который хочет продать технологию люксовому бренду
  4. 4 «Иногда загружают фото политиков или овощей»: как работает стартап, который подбирает одежду по фото
  5. 5 Модный интеллект: какие профессии из мира fashion заменит AI-разум
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 апреля 2024

Цифровой марафон

21 апреля 2024

Летние школы Яндекса 2024

21 апреля 2024

Инвестиционный сезон ФРИИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ