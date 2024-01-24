3D-печать, растительная кожа и разлагаемые кроссовки: в поисках экологичной альтернативы обуви

Обувь трудно перерабатывать, и большая часть ненужных нам ботинок и кроссовок отправляется на свалку. Сможет ли дизайн решить эту проблему?

Эта обувь не похожа на будущее массовой моды. Бледные и пористые ботинки напоминают нечто среднее между бежевыми кроксами и причудливым лесным грибом. Однако создатели проекта надеются, что он станет настоящим прорывом: это первая в мире разлагаемая обувь, напечатанная по индивидуальным меркам на 3D-принтере.

Мода — одна из самых загрязняющих отраслей, которая создает около 10% углеродных выбросов в мире и требует огромного количества воды и земли для производства. Эксперты отмечают, что ввиду своей сложности современная обувь — один из самых сложных объектов для переработки. При этом надежной статистики о количестве произведенной обуви не так много, а данных о ее влиянии на экологию практически нет.

В основном обувь состоит из синтетической ткани, резины, пластика и металла, часто все это скрепляет суперклей, и ее очень трудно утилизировать. После использования большая часть обуви отправляется на свалку, и могут уйти сотни лет, прежде чем она распадется.

В индустрии стоимостью в $70 млрд уже появляются отдельные попытки продвигать перерабатываемые кроссовки, а некоторые бренды предлагают дополнительные услуги, если покупатели вернут старую обувь продавцам.

Для производства своей новой разлагаемой модели лондонский производитель обуви Vivobarefoot объединился с Balena, компанией из сферы материаловедения. Вместе они разработали прототипы обуви, которой пока нет в продаже. Предполагается, что в магазине будут сканировать стопу покупателя, а затем печатать на 3D-принтере более 30 часов.

После того, как обувь износится, ее можно будет отправить на компостную установку, и запатентованный материал полностью разложится на нетоксичную субстанцию.

Розничная цена такой обуви составит от 200 до 260 фунтов стерлингов. В их производстве применяется запатентованный термопластик BioCir flex, который на 51% состоит из биоматериалов и на 49% — из продуктов нефтехимии. Его нельзя бросить в компостную кучу в саду — чтобы он разложился, потребуется отправить его на компостную установку.

Прочность материала сопоставима с другими полимерами, из которых производят кроссовки, но пока эти кроссовки еще не так идеально прилегают к ноге.

«Приходится жертвовать растяжимостью, чтобы добиться компромисса между биоразлагаемостью и прочностью. Физические продукты распадаются из-за внешних факторов вроде света, тепла и влаги. Задача в том, чтобы сделать обувь, которая их выдержит, но при этом в конце своего срока службы поддастся их воздействию» — объясняет Ашер Кларк, сооснователь Vivobarefoot.

Из-за клея и прочих связывающих материалов обувь может быть трудно перерабатывать, даже если она в основном состоит из новых субстанций, например «кожи», произведенной из листьев кактуса или кожицы винограда, объясняет Лука Моска, глава направления моды в консалтинговой компании Quantis. Нам все еще трудно сказать, из чего будет состоять экологичная обувь, и потребителям стоит носить ее как можно дольше.

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Новые альтернативные материалы — важный шаг вперед, но их невозможно производить в больших количествах, а еще они не обладают всеми свойствами кожи животных.

Полли Литхолл, менеджер по развитию бизнеса в Британской ассоциации обуви, считает, что перенос производственных площадок в Китай и Индию повысили стоимость более экологичных альтернатив. Несмотря на появление новинок, кожа остается одним из наилучших материалов благодаря своей прочности и возможности ее ремонтировать.

По ее словам, одним из самых экологичных вариантов остается кожаная обувь высокого качества.

«Можно заменить подошву и сделать заплатку. Есть много исследований других материалов, таких как кожура банана или кокоса, но в конечном итоге кожа — побочный продукт мясной промышленности и в противном случае была бы выброшена. Однако для большинства людей цена будет слишком высокой» — добавляет она.

«Большинство веганских материалов содержат больше нефти и наверняка импортируются из Китая. Для членов и партнеров нашей организации очень трудно с ними работать из-за отсутствия законодательства в этой области. — говорит Литхолл. — Не существует четких требований, которые позволили бы классифицировать обувь как экологичную. Это очень сложный вопрос».

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Фото на обложке: Alessio Mamo