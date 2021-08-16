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Истории

Как реализовать звуковую дополненную реальность: кейс PairPlay

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Чтобы поделиться наушниками с кем-либо, нужна веская причина. Например, влюбленность или невыносимо долгий полет без каких-либо альтернатив. Но есть и другие варианты. Так, например, чтобы использовать приложение PairPlay и погрузиться в звуковую дополненную реальность, нужно прослушивать одно и то же аудио одновременно в двух разных AirPods.

Как реализовать звуковую дополненную реальность: кейс PairPlay

В начале 2010-х создатель PairPlay Джонатан Вегенер разрабатывал приложение TimeHop. В тот период он также увлекался так называемыми «экспериментами с Mp3», которые проводила комедийная группа Improv Everywhere в Нью-Йорке.

Тысячи участников получали «совместный звуковой опыт» — в их наушники одновременно передавались указания о том, как нужно двигаться. Вегенер считал это мероприятие «невероятно крутым» как с точки зрения личных ощущений, так чувства товарищества с незнакомцами.

Спустя несколько лет на рынке появились наушники AirPods от Apple. Новинка впечатлила Вегенера (как и миллионы других людей). Однажды он увидел двоих друзей в Греции, которые разделили пару AirPods, чтобы послушать вместе музыку.

Вегенер принялся за новую разработку — PairPlay. Это приложение для iOS, которое направляет по воображаемому сценарию партнеров, друзей и детей прямо у них дома. PairPlay озвучивал Энди Паддикомба, британский писатель и оратор. Он сообщает людям, что нужно передать партнеру один AirPod, а затем в каждом наушнике озвучивается своя версия сценария.

Приложение PairPlay

Фото в тексте: PairPlay

Некоторые эпизоды скорее напоминают полноценный сюжет, чем подкаст. Например, один из участников превращается в робота, или оба становятся тайными агентами. А один из эпизодов имитирует зомби-апокалипсис: игрокам нужно закрыть окна и найти места для укрытия. При этом неизвестно, был ли другой человек «заражен».

PairPlay и весь контент абсолютно бесплатны. Но в будущем компания, вероятно, введет подписку. И конечно, доступ к PairPlay будет «менее бесплатным», если у вас нет iPhone и AirPods — чтобы его использовать, нужны оба гаджета. Помимо этого, приложение доступно только на английском, а для людей с нарушениями слуха не предусмотрено встроенных функций, например субтитров.

Текущая версия PairPlay предназначена для развлечений, но у Вегенера уже есть несколько идей касательно корпоративного применения. Например, проводить офисную ролевую игру в рамках тренинга по пресечению домогательств на рабочем месте.

На данный момент момент стартап, в котором работают пять человек, привлек финансирование (его размер не разглашается) от нескольких игроков Кремниевой долины, в том числе от основателей YouTube, Tumblr, Oculus, Venmo, GroupMe и EventBrite.

Вегенер считает, что вокруг крошечных наушников развивается рынок приложений. В особенности тех, что дополняют реальную среду, подобно AR-приложениям, которые будут работать за счет слоев или «линз» для экранов телефонов и умных очков. (Раньше Вегенер работал дизайнером в Snap, владеющей Snapchat).

«Мы считаем это безэкранной дополненной реальностью», — рассказывает Вегенер о концепции PairPlay. Однако, по его словам, приложение не предоставляет «пространственное» аудио — 360-градусный звук, который обычно встречается в кинотеатрах и достигается благодаря множеству динамиков. 

Пространственное аудио обеспечивает естественное звучание виртуальной реальности. Сейчас эта технологии постепенно появляется и на небольших личных устройствах. В свою очередь, PairPlay предлагает «иммерсивное» звучание — двухканальную систему, передаваемую в два отдельных наушника.

Недавно Apple объявила о том, что предложит «тысячи» треков из Apple Music в пространственном звучании. А некоторые технические специалисты утверждают, что в будущем динамический объемный звук будет больше распространен на гигантских торговых площадках и в тематических парках, чем на персональных устройствах.

Подобными услугами занимается компания под названием Spatial. Ее основали выходцы из Apple и Nest — Калин Пакурариу и Майкл Плиткинс. Spatial продает бизнесам программное обеспечение, которое позволяет создавать мультиканальные динамические «аудиосцены» в реальных пространствах, оснащенных десятками колонок.

Основатели описывают концепцию, которую они создали для Nike: представьте, что вы вошли в магазин. Вас определили как покупателя, который, вероятнее всего, приобретет баскетбольные кроссовки. И вот внезапно вас окружает скрип резиновых подошв.

Технически сложная звуковая среда с возможностью отслеживания движений и сбора данных — это интересный вариант применения 3D-звука, хотя и немного футуристический. Чтобы использовать некоторые иммерсивные аудиоприложения, вероятно, не потребуется делиться одним AirPod. Однако они могут попытаться продать вам пару AirPods с помощью звуковых сигналов.

Источник.

Фото на обложке: Ivan_Shenets / Shutterstock

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