Контракт на $22 млрд: Microsoft сделает 120 тысяч шлемов дополненной реальности для армии США

Microsoft поставит в ВС США устройства на базе гарнитуры дополненной реальности HoloLens. Контракт рассчитан на 10 лет, пишет CNBC со ссылкой на представителя компании.

Шлемы позволят американским военным вести тренировки и проводить бои в одной системе. Еще в 2018 году Microsoft выиграла контракт на $480 млн, по которому разработала прототип версии шлема HoloLens с IVAS («интегрированная система визуального дополнения»).

По новому контракту компания займется серийным производством устройств.

«Гарнитура IVAS, основанная на HoloLens и дополненная облачными сервисами Microsoft Azure, предоставляет платформу, которая сделает солдат более эффективными. Microsoft тесно сотрудничала с армией США в течение последних двух лет, и вместе мы первыми разработали дизайн, чтобы предоставить солдатам инструменты и возможности, необходимые для выполнения их миссии», — говорится в заявлении компании.

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Фото: microsoft