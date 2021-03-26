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Истории

Microsoft собирается купить Discord за $10 млрд. Вот почему эта сделка состоится

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Microsoft планирует купить популярное среди геймеров приложение Discord почти за $10 млрд. После появления новостей о сделке акции компании выросли более чем на 1% во вторник утром. Итак, потратит ли Microsoft или кто-либо другой миллиарды на Discord? Вот что нужно знать об этой возможной сделке.

Microsoft собирается купить Discord за $10 млрд. Вот почему эта сделка состоится

У Microsoft есть средства и готовность вложиться в соцсеть

В прошлом году компания собиралась приобрести американскую часть бизнеса TikTok за $30 млрд. Это произошло после того, как администрация Дональда Трампа призывала к продаже китайской компании из соображений безопасности.

В итоге Microsoft отказалась от сделки, а Oracle и Walmart подали совместную заявку на управление TikTok в США. Из-за смены администрации страны исход дела пока не определен. Однако теперь становится очевидно, что Microsoft все еще хочет приобрести какую-нибудь социальную сеть.

У Discord огромная база пользователей

По данным разных источников, площадку посещают около 140 млн активных пользователей в месяц. Это близко к показателям Twitter в 192 млн пользователей ежемесячно. Компания получает доход с подписок на премиум-услуги. За $9,99 в месяц или $99,99 в год можно кастомизировать профиль, а также загружать фото и видео в высоком разрешении.

По данным CrunchBase, на данный момент Discord привлек около $479 млн финансирования и последний раз неофициально оценивался в $7 млрд.

Discord популярен среди геймеров, и это выгодно Microsoft

Основная база пользователей Discord состоит из игроков, которые общаются в режиме реального времени и через доску объявлений.

Это прекрасно сочетается со стратегией направления Microsoft Xbox, которое не хочет ограничиваться игровыми консолями. Microsoft также разрабатывает игровой онлайн-сервис, который позволит транслировать игры Xbox практически на любое устройство с подключением к интернету. Эта технология может стать своего рода Netflix в игровой сфере и избавить пользователей от необходимости покупать дорогое игровое оборудование.

Помимо игр, в Discord обсуждают такие темы, как трейдинг и инвестиции, а также просто общаются с друзьями. Например, ранее в этом году сообщество Wall Street Bets из Reddit устраивало частные обсуждения на площадке во время спекуляций с акциями GameStop.

Но как и многие другие социальные сети, компания сталкивалась с проблемами со стороны пользователей. К примеру, в 2017 году в Discord был организован марш «Объединенных правых» (Unite The Right rally) в Шарлотсвилле, штат Виргиния, в результате которого погиб один человек.

Discord — первооткрыватель в мире голосовых чатов

Живые голосовые чаты — одна из самых популярных сейчас тенденций в сфере социальных сетей благодаря Clubhouse и новой функции Twitter Spaces. Однако Discord был одним из первых последователей этого тренда: голосовыми чатами площадки активно пользуются игроки, которые хотят общаться во время игры в режиме реального времени. Покупка Discord предоставит Microsoft более крупную социальную сеть, чем Clubhouse, и близкую по популярности к Twitter с точки зрения пользователей.

Немногие компании могут позволить себе приобрести Discord

Discord продается за $10 млрд, и такие компании, как Sony, Nintendo, Electronic Arts и Epic Games, не могут позволить себе такую покупку. Более состоятельные корпорации, вероятно, не захотят рисковать: сейчас правительство США принимает активные антимонопольные меры в отношении Big Tech. К примеру, Facebook получил два судебных иска, в основном связанных с приобретением Instagram и WhatsApp. Последнее, что захочет сделать компания в такой ситуации, — это купить еще одну многомиллиардную социальную сеть.

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Фото на обложке: Allmy / Shutterstock

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